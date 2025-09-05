明報新聞網
副刊
開眼 文化特別版

情感與藝術不期而遇——希克的「本地推介」

【明報專訊】行入廁所，會遇見什麼？鏡、廁紙、肥皂架、洗手盆——還有收藏家烏利‧希克（Uli Sigg）？「M+希克藏品：心靈圖景」正在展出，「希克獎2025」展覽將於明日（6日）開幕，《開眼》與希克從展覽聊到藝術審查，又邀請這位來自瑞士、曾擁有世界上最豐富的中國當代藝術藏品的收藏家作客「美藝客廳」，為讀者推薦其藏品中的香港藝術。

他說，自己的收藏理念是「試圖將在被限制的條件下創作出的中國大陸藝術整合」，香港藝術並不包含在內，因此雖有收藏來自香港的藝術品，但自己「對香港的專業知識有限」。儘管如此，提起香港藝術時，他仍為展覽「心靈圖景」中唯一一件香港藝術家的作品豎起大拇指——那是來自李傑的裝置藝術《在純潔裡，我靜靜地追尋你。》。多種媒介混合，在展廳內建起一間廁所，淡藍色牆壁，瓷白色洗手盆，3塊有塗鴉的鏡，還有不算寬闊的兩個隔間；牆上有藝術家手繪的「上海藥皂」廣告，隔間內的肥皂架上還有幾塊淺色圓形物體，形狀溫潤，似用了一半的肥皂。

藥皂、肥皂，這些象徵清潔的個人護理品是李傑作品中常見的元素。2013年，李傑曾獲選代表香港參加「威尼斯藝術雙年展外圍展」，他將兩個看更亭從香港運去威尼斯，並在看更亭窗口塗上一層Nivea潤手霜——同年，他移居台灣，並在訪問中屢屢提到自己對香港的情緒，憤怒、失望、愛恨交纏。至於洗手盆、廁所等日常之物，則是他用藝術對生活的重新定義。穿過紅黃藍綠各色展廳，終於尋到希克口中這間「baby blue」的「bathroom」，還與在展廳內四處游走的希克不期而遇。一旁的展品介紹中寫，「此作在展廳內營造出一個介乎於公共與私人的寧謐空間」，希克則說，這間廁所是飛速運轉的香港城市中一個可以供人休息的空間。

問希克，這件唯一的香港藝術品如何選出，又有何深意。他反問記者，「你在這間廁所內感受到了什麼？」是次展覽用情感劃分章節，李傑的作品被劃分在「感傷」（sadness）單元。置身純潔又安靜的淺藍色空間內，記者卻在感傷之外獲得平靜（peace）。「你可以在這裏找到平靜，這就是它存在的原因。」希克說。

讀到此處的你，不妨動身行入展覽——藝術中埋藏千萬種情感，你又會與哪種情感不期而遇？

（美藝客廳‧五十三）

「客席策展人」簡介

烏利‧希克（Uli Sigg），曾擁有世界上最豐富的中國當代藝術藏品，1998年創辦了中國當代藝術獎（CCAA），後改名為「希克獎」，現為M+購藏委員會、紐約現代藝術博物館國際委員會，以及泰特美術館國際諮詢委員會成員。

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG | @fridaymingpao

[開眼 文化特別版]

