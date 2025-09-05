明報新聞網
M+希克新展聚焦情感 借藝術家之眼 透視時代變遷

【明報專訊】如果說眼睛是反射心靈的一面鏡，透過圖中這些眼，你能望見哪些來自內心的情感？是快樂、感傷或平靜，還是焦慮、質疑與驚奇？抑或以上皆非，你有你自己的解讀？

這些都是展覽「M+希克藏品：心靈圖景」（M+ Sigg Collection: Inner World）中出現的眼，收藏家烏利．希克（Uli Sigg）接受本報專訪時說，就算身處同一時代，不同人的感受也有所不同；此刻望着同一件藝術品，不同人看見的情感也不同，因此是次展覽以「情感」為線索。透過「對時代變化更加敏感」的藝術家之眼，可以看見千禧年前後怎樣的中國？

瑞士收藏家烏利．希克的名字，與中國當代藝術的命運緊密交織。自上世紀90年代起，他有系統地收藏中國藝術，涵蓋自1979年至2012年初的中國當代藝術作品，藏品跨越畫作、裝置、錄像等各種媒介，幾乎以一己之力構建了一座中國當代藝術視覺史詩庫。2012年，他將收藏的絕大部分捐給M+，表示希望「以這個特定時期的中國實驗藝術作參考史料，成為一個百科全書式的紀錄」， 並且通過藝術「提供針對這段歷史明確清晰的見解，同時也對這個歷史的批判性反思秉持開放的態度」。

社會變革 樂觀中見矛盾

過去，M+曾展出「M+希克藏品：從大革命到全球化」（M+ Sigg Collection: From Revolution to Globalisation），以社會背景與時間為序，探討由1970年代初至今的中國文化發展；亦有展覽「M+希克藏品：別傳」（M+ Sigg Collection: Another Story），用視覺藝術反映1990年代轉型與發展的社會中，藝術家對文化身分的思考與對時代的困惑。是次展覽則以情感為主軸，聚焦1990年代中期至2010年代——策展人武漠說，這是希克收藏的最後10年，也是中國經歷社會變革，整個世界步入新世紀的重要時間段。「總的來說，這段時期中國和世界都相對樂觀。中國愈來愈深入參與到全球化中，這個過程有一些重大事件作為標誌，例如2001年加入世界貿易組織，獲得2008年舉辦北京奧運會的資格等。」武漠說，這些激動人心的事件，伴隨城市化的快速發展，「在實際上增強了中國的樂觀情緒」。

但在希克眼中，社會轉型帶來的不止是樂觀，還有因消費主義盛行而衍生的問題，「其實我們早已可以看見消費主義正逐漸融入中國社會，在1979年改革開放時已經展開；但當我們能在街頭巷尾、在民眾的互動間看到時，這種影響已經無處不在」。希克認為，消費主義的影響「花了近10年，甚至整個80年代」才得以顯現，並真正對中國社會帶來改變。然而，「共產主義和金錢，似乎是兩個不同的世界，因此有些人對此避而不談。從這個意義上來說，人們彷彿身處兩個世界—— 一個非常喧鬧，一個非常安靜；它們同時存在，但一個佔主導，一個相對佔較小部分」。

當兩個世界匯集在同一個社會，矛盾與割裂就此誕生。武漠說，藝術家是對社會變化更為敏感的人群，「他們雖然可能無法解決社會的某些問題，但他們能做的是用視覺的方式來呈現這些變化，並在藝術作品中以創造表達出來——這種截然不同的生活體驗，正是藝術的價值所在」。武漠認為，社會變化激發了藝術家的情感，文化符號則成為藝術家抒發情感的重要方式。在展覽「塑造情感」部分，有來自藝術團體陽江組合的作品《書法花園》，3名定居廣東陽江的藝術家鄭國谷、陳再炎和孫慶麟以傳統書法為靈感，將水墨畫中常常出現的桃花源景色化作裝置藝術，假桃花樹、木質假橋，橋下還有條潺潺流動的「河」，仔細看原來是揉皺的紙與布堆砌成河，放在電動裝置上營造流動效果。一旁還有陽江組合的作品《瀑布》，藝術家將蠟砌在紙上，似是凝固的雕塑，卻又令人聯想到流動的瀑布。

「陽江組合的主要藝術實踐是以非常自由的方式作書法，這與他們的生活方式密切相關。」武漠解釋，陽江組合所在的廣東陽江與香港距離不遠，在過去「並不是一個具有成熟的藝術和文化基礎設施的城市」，但在千禧年前後，大量來自香港、台灣的流行文化進入華南地區，臨近香港的陽江亦受到影響，眾多新商品、文化產品進入陽江。因此，在創立於2002年的陽江組合作品中可以見到當時香港和台灣流行文化的痕迹，「他們的作品中引用了很多來自香港電影或電視的流行文化元素，他們甚至將六合彩融入書法中」。新文化對舊傳統造成衝擊，書法也不例外。武漠說，在傳統意義上，「書法代表着高雅文化和文人文化」，但陽江組合卻將書法變成一種自由而充滿趣味的創作元素，人人都可走上假橋，踏入那片「桃花源」，「他們重構了社會對書法的看法——曾經書法被視作高度精英的文化，現在卻成為了可接近的媒介」。

按情感劃分 展品分佈不同房間

1990年代中期至2010年代，經濟發展與大量文化的湧入，希克形容，「這是個非常強大的時期」；展覽卻未圍繞時間展開敘述，而是將38名藝術家的作品按照情感劃分在展廳不同房間，希克建議觀眾逐個踏入房間，感受藝術品與隱藏其後的情感，「跟隨展廳變化，我們可以看到當時的藝術家是如何受到社會轉變的影響。他們之所以擁有這些情感，是因為社會在那一刻發生了什麼」。

社會發生了什麼？又令藝術家產生了哪些情感？出生於河北的畫家常徐功1994年搬到北京，眼見經濟發展帶來的城市化使不少農民一夜暴富，成長於農村的他創作一系列與農民有關的作品，如《美元系列》中用色彩艷麗的刺繡將農民的頭像放在美元之上——展覽將他的作品放在「快樂」單元，愉悅背後，還有對消費文化盛行的隱憂。2003年，「非典」（SARS）給中國社會帶來衝擊，版畫家方力鈞創作木刻版畫《非典》，巨幅作品上，無數橘黃色的人頭張着黑色的眼和嘴——似咆哮，又似哭泣，有吶喊，也有恐懼。2001年，中國申奧成功，盛事引來舉國歡慶，也引來藝術家趙半狄的焦慮，他在2005年創作的錄像作品《半狄2008》中舉起塑膠製的奧運火炬，奔跑在北京大街小巷，穿越菜市場與霧霾。

希克：是次展覽並未受審查

提起當代中國的社會變遷，總有些「敏感」的日子繞不開；提起希克藏品展，也總有個話題避不過——審查。早在M+宣布將舉辦希克藏品展後，坊間便有各種討論。有議員質疑部分藝術品有違反《國安法》之嫌，亦有媒體憂心展覽會否受到審查。早前「M+希克藏品：從大革命到全球化」中多幅隱喻六四事件的作品被撤換，亦引發坊間對藝術審查的質疑。被問及會否擔心藏品受到審查，希克回答，「當然，我隨時都會擔心」。他解釋，自己的收藏關於中國，曾在美洲、歐洲等不同地方展出，但卻從未在內地展出，「因為始終面臨某種形式的審查，禁忌也總在發生變化」，至於中國當代藝術面臨的審查現狀，「如果我們只關注可以展出的內容，那麼我們必須意識到，曾經有些時刻我們可以展出更多」。但他強調是次展覽並未受到審查，也未將「是否涉及敏感議題」納入選擇作品及藝術家考量，「我們不需要在現在擔心這個問題，因為你永遠都不知道公眾會有什麼反應」。

歸根結柢，藝術是否能夠有效記錄社會變遷？希克毫不猶豫地回答，一定可以。他說：「或許我們可以讀100本書來探討同一個主題，但大家都會因此而昏昏欲睡；藝術卻生動而有影響力，並且觸及更深的層面。」在他眼中，書本中的內容需要用智力去處理，但藝術帶來的體驗更直接，「藝術是反映社會變化的鏡子，雖然無法完全覆蓋，但可以在我們所能控制的有限空間內呈現」。他補充，過去的兩個「希克藏品展」要求觀眾「必須要有一定的政治背景（知識）才能理解」，但這次的展覽「關乎情感，你會立刻明白」。

儘管觀眾的視角與情感會有所不同，藝術家在特定時代下產生的情感也未必能夠全然傳遞給觀眾，但希克堅信「藝術中批判的力量」。「例如我是一個老白男（old white man），而你是一個年輕女性，正如人們所說，我們看到的事物非常不同，感興趣的事物也非常不同。」希克笑着對記者說，「但我認為每個人都可以感受到那個時代、那個社會所傳遞的振動」。

「M+希克藏品：心靈圖景」

日期：現正展出

時間：周二至四及六、日上午10:00至晚上6:00；周五上午10:00至晚上10:00；周一閉館

地點：九龍博物館道38號西九文化區M+

查詢：bit.ly/41z9iJ5

文：王梓萌

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

