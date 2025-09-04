SEASONAL PICKS：有型與功能兼備 一身跑步服 重新出發

緩震越野鞋

Hoka最新推出的越野鞋款Mafate X乃品牌經典越野系列的進化版，緩震和穩定控制表現出色，配合品牌一身配色得宜的衣飾，越野跑也倍感自信。●

超透氣布料

以瑜伽服享負盛名的lululemon，最近推出「由跑而生」企劃，旨在推廣其Fast and Free系列新品，進一步涉足跑步運動服。系列特點之一是品牌研發專利Nulux超透氣高機能布料，兼具迅速排汗和快乾的效能。●

印花展生命力

市面上的跑步服偏向大地色系，少有像The North Face推出的全新Summit巔峰系列般，在注入科技防護功能外，在Flora Alpina設計中以印花展現高山花卉的韌性和生命力。●

吸汗抗UV

很多跑步服飾均選用科技物料以達至透氣、吸汗等功能，因此價格相對較高。然而Uniqlo的AIRism物料不但同樣具有吸汗速乾和抗UV等功能，而且價格相宜，款式和顏色亦有多種選擇，作跑步或日常穿搭也非常合適。●

風琴剪裁風褸

Salomon作為戶外運動服飾器材的翹楚之一，出品當然講究，例如跑步鞋的緩震能大大減輕腳部疲勞；風褸背部設有風琴剪裁，配合穿上背包背心後增厚的身形，有助運動舒展。●

復古設計跑鞋

熱愛跑步運動人士身形勻稱，只需穿上cropped T恤襯以leggings已可有型的輕裝上路，踏上復古造型的跑鞋就能為造型點睛。New Balance最近推出的204L運動鞋，外形修長且附上撞色攀山繩鞋帶一同使用，活脫脫是早前與Miu Miu聯乘的「平替」版。●

查詢：Hoka 2383 5811（銅鑼灣店） lululemon 2324 0811（海港城店） New Balance 2626 1130（希慎廣場店） Salomon 3105 1609（希慎廣場店） The North Face 3188 5206（K11 Art Mall店） Uniqlo 2577 5811（利舞臺店）

文：溫兆明

模特兒：Lira M （Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Kennis Leung

編輯：陳淑安

