副刊
Local Mode

Life & Style

LOCAL MODE：打造環保品牌 「愛美不需犧牲」 純素護膚 自然美散發自信

【明報專訊】不得不承認，網紅的影響力成為美妝圈的一大趨勢。香港人氣創作者Jenn Lam與Tawnia Lai合作創立自家品牌Woke Up Like This（簡稱 WULT），將純素、零殘忍的護膚理念注入本地市場，兩人不但主張自然美與道德消費，也積極倡導具價值觀的生活態度。

Jenn和Tawnia的相遇頗具緣分，她們在一次活動中認識，當時Jenn已是備受歡迎的美妝內容創作者，而Tawnia則來自一個經營美容品工廠的家族。兩人因對美妝的共同熱愛迅速成為好友，並決定攜手創立自己的品牌。品牌名稱Woke Up Like This聽起來甚具幽默感，寓意每個女士在醒來的那一刻，都能展現自然美，散發自信與自愛的光芒。對Jenn和Tawnia而言，這不僅是品牌名稱，更是她們對美容的哲學──美麗不需刻意雕琢，而是源自內在的平衡與關愛。

植物提取成分 皮膚容易吸收

品牌的核心理念是「愛美不需犧牲」，堅持採用純素配方和不作動物測試，這理念深刻影響了產品的開發過程。Tawnia對動物測試尤其反感，她強調品牌每件產品都必須符合道德與環保標準；而Jenn表示：「以前自己不太留意成分，但透過Tawnia的教導，才意識到許多護膚品或化妝品的厚身滋潤感，往往來自動物衍生脂肪，如羊脂在潤唇膏中的應用。」在旁的Tawnia補充：「使用植物提取成分，可能只需多一至兩小時，就能達到類似效果。我們多花一點時間，就能讓動物免受痛苦，這絕對值得。」另外，由於植物成分較薄身、分子小，易於被皮膚吸收，甚為適合香港潮濕炎熱的氣候。

品牌推出的每件產品均反映兩名創辦人的背景，身為美妝內容創作者的Jenn，重視即時妝效；而Tawnia則憑家族經驗，確保產品具備護膚功效。例如王牌產品Glow Pal絲滑綢緞A醇面膜（圖A，$268/5塊）採用納米微脂球技術封裝維他命A醇，聲稱功效比傳統方式提升1.5倍，有助提亮暗沉皮膚；Sheer Dab滋養唇蜜（圖B，$198/4.2ml）蘊含純素配方所製的滋養唇蜜，配以植物油和抗養化劑，聲稱具備保濕功效；Dewy HA平衡乳（圖C、中，$398 200ml） 則融合德國洋甘菊萃取的沒藥醇、透明質酸和黃瓜與椰子等植物精華，聲稱有助紓緩、保濕皮膚。

消費者關注產品成分

回望創業初期，Jenn和Tawnia並非一帆風順，既面臨資金壓力，需投入大量資源於產品研發與市場推廣；而推廣純素理念也不容易，兩人認為改變消費者的習慣需要時間與耐心。幸好，她們觀察到香港市場對純素與環保護膚品的需求正迅速上升，「愈來愈多消費者開始關注產品成分與製作過程，尤其千禧世代與 Z世代，更傾向選擇符合道德價值的品牌」。兩人亦一直重視消費者的聲音，透過社交媒體評論與私訊收集意見來改善產品，不僅提升用家滿意度，也加強與用戶之間的情感連結。展望未來，兩人計劃拓展彩妝系列，像是眼線筆與唇膏，同時積極進軍海外市場，讓純素理念走向國際，觸及更多重視美感與道德並重的消費者。●

品牌名稱：Woke Up Like This（見表）

成立日期：2019

品牌概念：理念為「愛美不需犧牲」，專注製造純素、零殘忍的產品。堅決避免使用動物成分以及動物測試，確保每個產品都符合道德和環保標準。

貨品種類：□時裝 □配飾 ■化妝護膚品 其他：___________

客群：■女 ■男

年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 □IG store □市集 其他：___________

生產地：□香港 內地 ■其他 備註 ：產品主要於美國製造，小部分於韓國製造。

●查詢：Woke Up Like This 6897 0002（希慎廣場）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

相關字詞﹕Woke Up Like This 彩妝 護膚品 local mode

