JEWELLERY：Van Cleef & Arpels 匠藝雕琢珠寶 繁花盛放

Flowerlace 輕靈婉約

Flowerlace系列以輕靈的筆觸勾勒鏤空花蕾的婉約姿態，糅合18K黃金和閃爍鑽石，展現自然生機。片片花瓣綻放流光溢彩，就像沐浴於溫煦陽光之中。圓弧線條就如風中飛舞的彩帶，勾勒花冠輪廓，呼應珠寶世家經典的高級訂製時裝主題。系列包括5款設計，包括一枚戒指、一枚Between the Finger指間戒、一雙耳環、一枚吊墜，以及一枚可兩用的胸針吊墜，貫徹Van Cleef & Arpels對可轉換式珠寶的偏愛，經匠人結合的各種工藝，以栩栩如生的筆觸演繹活潑可人的設計。花卉圖騰先製成蠟雕模型，以古老脫蠟法在鑄造過程中澆灌金屬熔液，填補模具燒製時蜜蠟熔解遺留的空間，冷卻後成為金質圖騰元件，再經珠寶匠以手工潤飾，並鑲嵌寶石和打磨拋光。

稍微捲曲的花瓣，為設計增添立體層次，大小不一的鑽石與金珠拼成不對稱的纖細花蕊，就像被微風輕拂一樣活靈活現。鑽石按嚴格標準精心挑選，成色須達D至F級，淨度則在IF至VVS級，再經寶石鑲嵌技師以不同技法嵌入作品中。其中爪鑲技術所用的鑲爪，以成珠工具塑形，與作品圓弧線條呼應。Between the Finger指間戒的花冠與一顆鑽石隔空相對，帶來並蒂連枝的意象。新作的靈感源自珠寶世家在1930年代末創作的Silhouette胸針。胸針造型摒棄傳統花卉構圖，採典型裝飾藝術風格；以金絲繞成的圖騰，同時勾勒出蝴蝶結的意象，搭配閃爍寶石，虛實間交織成和諧圓融的感覺。

Fleurs d'Hawaï 色彩讚歌

Fleurs d'Hawaï系列則取材自萬紫千紅的絢麗花園，以繽紛色彩寄寓大自然的活潑姿態。多款珠寶和腕表結合寶石花瓣、鑽石花蕊和金質葉片，猶如燦爛盛開的花蕾。碩大的花冠點綴作品，展現艷陽下欣欣向榮的畫面。新系列對彩色寶石情有獨鍾，以5種寶石點綴Fleurs d'Hawaï系列的耳環、吊墜和腕表：黃水晶為作品鍍上橙黃色的愉悅色彩，紫水晶以深邃色彩吸引目光停佇，薔薇輝石散發浪漫的玫瑰紅色調，海藍寶石綻放晶瑩剔透的光芒，翠綠橄欖石則如新芽初發。專業的寶石學家花盡心思，追求色彩和諧鮮艷、內裏晶瑩純淨的原石，對切割車工一絲不苟，展現寶石透亮炫彩和優美的形態。系列的每顆梨形寶石均碩大圓潤，配對色彩時格外用心，確保每片花瓣的色澤和諧統一。

這些梨形切割寶石拼湊成珍貴花冠，片片花瓣微微上翹。金質鑲座由珠寶匠精心雕琢，以脫蠟法鑄造的鏤空底座讓光線穿透其中，釋放寶石光彩，微拱的花蕊為作品增添動感。同樣以弧線勾勒的拋光金質葉片，輪廓起伏有致，為珠寶作品注入不對稱的生動形態和栩栩如生的立體質感。系列帶來3枚隱藏腕表（secret watch），梨形切割寶石圍繞白色珍珠貝母表盤綻放，恍若12枚花瓣組成的花冠。表盤由圓鑽圍繞，12時位置鑲嵌一顆梨形切割鑽石，上方覆蓋鑲鑽鉸接表蓋，時間軌迹在下方若隱若現。花冠部分可隨意分拆，作為手鐲、胸針或吊墜佩戴。

這些以花卉為主題的珠寶創作，均可追溯到Van Cleef & Arpels在1938年誕生的代表作：Passe-Partout珠寶，當時的設計以碩大繽紛的花卉圖騰點綴金質蛇鏈，花冠下隱藏夾扣，可靈活調校位置，將珠寶隨意轉化為長短頸鏈、手鏈、腰帶或胸針。而在Hawaii系列中，以紅寶石、藍寶石和鑽石組成的小花蕾，則點亮了戒指、胸針和晚裝耳環等設計。●

查詢：Van Cleef & Arpels 2522 9677

文：張曉冬

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Jewellery]