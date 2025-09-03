news：文華東方 7萬香檳點解咁貴？

首先要介紹一下有「香檳王」之稱的法國著名香檳莊 Krug，始於1843年，由Joseph Krug創立，他的目標是製作始終如一的高品質香檳，不受天氣或年份的限制和變化影響。Krug以其精湛製作工藝和對品質的極致追求而聞名，香檳酒窖大師和團隊每年都會挑選出最好的葡萄，嚴格控制品質和混釀。香檳特點是豐滿而具複雜層次，充滿濃郁果香，並且可長年陳放，每一款都展現香檳莊對於品質的極致追求。

產量極少 一酒難求

至於Krug Clos d'Ambonnay的特別之處，當然是罕有！Krug有兩塊很特別的單一葡萄田，包括是100% Chardonnay 種植的 Clos du Mesnil和100% Pinot Noir種植的Clos d'Ambonnay。Ambonnay 產區是香檳區出色種植Pinot Noir的產區，而Clos d'Ambonnay 罕有之處是只得0.68公頃，產量極少，第一個年份是1995年。2002年是香檳一個出色年份，而Krug Clos d'Ambonnay 2002年只推出了4743瓶（750ml）和240瓶大號（1.5L），一酒難求！香檳帶金黃色，香氣撲鼻而具層次，複雜而帶橙花、蜜糖、蜜餞、糖餅、野生士多啤梨、榛子、白桃、乾果、柑橘、烤烘和礦物等味道，餘韻極悠長。

酒店酒價約為零售兩三倍

如此年輕就懂得點這支美酒，對我來說真的匪夷所思，難以置信！如果你搜尋網上賣酒平台，其實這瓶酒的價錢只是2萬多一瓶。但酒店酒單賣價一般是兩三倍的價錢，所以這瓶香檳在酒店點才7萬多元！●

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：朱勁培