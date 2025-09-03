明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

news：文華東方 7萬香檳點解咁貴？

【明報專訊】文華東方「8萬晚宴」事件熱爆全城，23歲姓黃男子涉嫌自稱「律師」，約會31歲女網友於文華東方酒店文華廳共進晚餐，男方被指「借尿遁」離開，獨留女方找數，女事主之後報警。以網上流傳的單據顯示，席上有一支約7萬多元的法國頂級香檳Krug Clos d'Ambonnay 2002年來配晚宴。我還見到有報道說男方一早打電話到文華東方酒店訂這瓶天價香檳，真識歎！到底點解這瓶頂級香檳會開這天價？

首先要介紹一下有「香檳王」之稱的法國著名香檳莊 Krug，始於1843年，由Joseph Krug創立，他的目標是製作始終如一的高品質香檳，不受天氣或年份的限制和變化影響。Krug以其精湛製作工藝和對品質的極致追求而聞名，香檳酒窖大師和團隊每年都會挑選出最好的葡萄，嚴格控制品質和混釀。香檳特點是豐滿而具複雜層次，充滿濃郁果香，並且可長年陳放，每一款都展現香檳莊對於品質的極致追求。

產量極少 一酒難求

至於Krug Clos d'Ambonnay的特別之處，當然是罕有！Krug有兩塊很特別的單一葡萄田，包括是100% Chardonnay 種植的 Clos du Mesnil和100% Pinot Noir種植的Clos d'Ambonnay。Ambonnay 產區是香檳區出色種植Pinot Noir的產區，而Clos d'Ambonnay 罕有之處是只得0.68公頃，產量極少，第一個年份是1995年。2002年是香檳一個出色年份，而Krug Clos d'Ambonnay 2002年只推出了4743瓶（750ml）和240瓶大號（1.5L），一酒難求！香檳帶金黃色，香氣撲鼻而具層次，複雜而帶橙花、蜜糖、蜜餞、糖餅、野生士多啤梨、榛子、白桃、乾果、柑橘、烤烘和礦物等味道，餘韻極悠長。

酒店酒價約為零售兩三倍

如此年輕就懂得點這支美酒，對我來說真的匪夷所思，難以置信！如果你搜尋網上賣酒平台，其實這瓶酒的價錢只是2萬多一瓶。但酒店酒單賣價一般是兩三倍的價錢，所以這瓶香檳在酒店點才7萬多元！●

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：朱勁培

相關字詞﹕Food & Beverage

上 / 下一篇新聞