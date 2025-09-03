WINE：英國王室認證香檳 與第5代莊主細談家族承傳

說到法國香檳，其實很多大家認識和常見的香檳品牌，都是由國際酒業機構持有，創辦至今仍由家族經營的香檳酒莊的確少之又少，Champagne Pol Roger正是其中一家。始於1849年，獲英國王室認證（Royal Warrant）約 150 年，是王室婚宴指定香檳之一。著名英國首相邱吉爾（Winston Churchill）亦是其忠實鐵粉，後來香檳莊在邱吉爾離世後推出了Champagne Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill香檳，紀念這位偉人和老朋友，十分重情。早前香檳莊第5代莊主Hubert de Billy來港，我趁機會再次跟他會面，細談如何承傳家族香檳和對將來的部署。

逾175年歷史 英國王室認證香檳

Champagne Pol Roger酒莊始於1849年，位於香檳產區的Epernay，至今逾175年， 一直由家族經營。第一代香檳莊主是Pol Roger本人，接下來的50年裏，他專注釀造最優質香檳，將酒莊打造成區內最受尊重的香檳莊之一，並在英國建立堅實貿易基石，其優質香檳更於1877年首次獲得英國王室認證，一直維持至今。除了在國宴款待貴賓外，更被英國王室選為婚宴指定香檳，近年較矚目的王室婚宴，包括威廉王子與凱特的婚宴，以及哈里王子與梅根的婚宴等，可見它深受王室愛戴，亦因為王室加持，成為英國𣈱銷優質香檳。

早前香檳莊第5代莊主Hubert de Billy來港，我跟他邊試香檳邊細談家族承傳。問到他如何承傳傳奇，繼續成為王室認證香檳？他認為80%是堅持釀造優質香檳，另外20%則是維持良好關係，例如在英國，Pol Roger既受王室愛戴，也代表一種生活態度，受國民歡迎。其實除了英國，他們亦在香港建立了多年良好關係，不是Hubert說起也不知道，原來Pol Roger香檳早在1888年已踏足香港，跟香港已有約140年的關係！

承傳家族香檳 為可持續發展鋪路

要承傳家族香檳代代相傳，現任莊主分享最重要是堅持釀造好酒，並需花時間、心機釀造。例如一般無年份香檳，根據香檳規條，最少要陳釀15個月才可出廠，但Pol Roger的無年份香檳是最少陳釀4年才出廠，可見它們對香檳很有要求。他認為酒莊目標必須要是長遠的，只顧做好明天不是上策。他說上代累積的經驗令他明白如何走得更遠，例如第1代莊主專注做好香檳、做好品牌；第2代莊主專注把業務商業化，賣到更多國家；第3及第4代莊主為未來鋪排更多的路，包括逐步買下屬於自己家族的葡萄田，並發展更多香檳系列，如白中白香檳（Blanc de Blancs）、粉紅香檳（Rosé）等。而到他這一代，他則是面向商業業務、葡萄田環保化和擴展酒廠等多面發展。

酒莊於去年建立新廠房，為未來50年可持續發展作準備，可加快生產線和增加存酒空間。新廠房講求可持續發展，例如中央暖氣以生物能源運作，相當環保。葡萄田方面，亦同樣推行環境保護和可持續發展，旗下葡萄田嘗試部分有機耕種，亦實驗以生命動力法耕種，由莊主兩名外甥負責可持續發展葡萄田管理。酒莊現時擁有93公頃葡葡田，另從農民200公頃的農田收集葡萄，部分農民的葡萄亦是有機耕種，每年大約出產200萬支香檳。業務發展方面，他重新加強在法國本土的推廣，同時繼續海外城市的發展。莊主說起，日本、香港、新加坡、台灣和韓國是亞洲的𣈱銷地區，另外越南、印尼和菲律賓亦開始多人喜歡喝香檳。

致敬英國首相邱吉爾

很多人都知道已故著名英國首相邱吉爾很愛美酒，威士忌和香檳都是他的至愛。他將美酒視為戰時的必需品，他曾有名句：「在勝利時我值得得到它；在失敗中，我更加需要它。」足以看見他的熱愛程度，而他更是Pol Roger香檳的鐵粉。邱吉爾於1965年逝世，為了向他和Pol Roger香檳的友誼致敬，在他過身10年後，酒莊在1975年釀造一款特別系列香檳Cuvée Sir Winston Churchill，並於1985年首度推出，重新演繹邱吉爾喜歡的風格。此香檳並非每年推出，只在好年份釀造，葡萄品種是Pinot Noir加上Chardonnay，全是來自Grand Cru田，最少陳釀8至10年，味道極具層次。早前有機會試過Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill 2012年，香氣四溢而帶熟果、蜜糖、牛油麵包、糖漬紅莓、熟桃、香料和果仁等味道，十分具層次，餘韻悠長。

如果你還未試過Pol Roger香檳，是時候細味一下這麼受英國王室和首相等愛戴的家族香檳，cheers！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

葡萄酒及烈酒酒評人，ViuTV品酒電視節目《有酒今晚吹》主持和調酒師真人騷《神之調酒師》評判。榮獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎，2023年推出首本著作《酒勻世界今晚Chill》。蘇格蘭認可威士忌大使，獲法國香檳榮譽校尉勳章，香港酒評人協會主席，香港葡萄酒評審協會專業評判，香港酒業總商會公共關係主席。社交平台「詩詩酒樂園」版主。sendccwong@gmail.com

