副刊
Travel

旅遊

TRAVEL：瑞典哥德堡 讓城巿走入未來 低碳旅遊 體驗可持續日常

【明報專訊】一個城市的環保政策，會否成為一個讓人值得到訪的賣點？提到瑞典，大家通常會放眼首都斯德哥爾摩，但其第二大城市哥德堡（Gothenburg）在2016至2023年期間，獲全球可持續旅遊目的地指數（Global Destination Sustainability Index）選為最為可持續的旅遊城市。驟眼看來，可持續看似是沉悶的標籤，但到訪之後卻發現低碳旅遊也可以環保兼有趣。

由污染之都轉為可持續發展城巿

哥德堡除了是最為可持續的旅遊城市之一，也是當地重要的會議城市。汽車品牌Volvo的總部所在地和發源地正是在哥德堡，而全球最大規模的青少年7人制足球賽Gothia Cup也在這裏舉行。市政府旅遊Göteborg & Co的可持續旅遊發展策略專員Katarina Thorstensson表示︰「哥德堡有自身的歷史定位，為了將之保留，可持續發展成為重要策略，讓城巿能走入未來，如建設新的運動館等，成為大型活動城巿。可持續雖然未必是吸引遊客的主要賣點，卻是重要的附加價值，亦提高城市吸引大型活動的競爭力。整個轉捩點是1980年代中期，當時的環境部長Birgitta Dahl發現這個城市因為大型工業有嚴重的污染問題，形容當時的哥德堡是Courtyard to Hell，於是開始作可持續發展。」

World of Volvo車迷朝聖地

哥德堡最著名的旅遊活動，可能是到Liseberg大型遊樂園玩大型機動遊戲，又或是一嘗當地海鮮，但亦有不少可持續景點。如由丹麥建築師Henning Larsen設計、於2024年4月開幕的World of Volvo便是其中之一。景點佔地22,000平方米，以膠合層壓木材（glulam）和交叉層壓木材（CLT）製成，並以大樹形態為靈感，由外形到素材均以有機為本，讓人有如走入樹蔭之中。以體驗中心為定位的World of Volvo，除了因為其建築特點、館內藝術品和互動遊戲而成為打卡熱點，亦是不少車迷的朝聖地。除了傳統古董汽車，館內亦有品牌的新種環保貨車以及不少以可持續發展為本的汽車設計，如於1992年面世的Environmental Concept Car，便以水松取代車廂皮革；2004年推出的Your Concept Car，則走性別平等發展的路線，在車椅頸枕中間預留空間，讓女士可擺放馬尾辮。

哥德堡植物公園 城中綠化實驗地

另一個與可持續發展相關的代表景點，是1923年開幕的哥德堡植物公園（Gothenburg Botanical Garden）。佔地175公頃的公園看似無甚特別，但其戶外空間約有2萬多個物種！多年生植物組成的花園、日式花園和溫室外，最特別的地方是設有全球少數以城市化物種研發為本的植物公園，針對研究植物如何改善未來城市氣候變化。哥德堡植物公園的科研策略專員Henrik Sjöman說︰「我的研究重點，是在未來的城市氣候條件下善用樹種，包括選擇植物、遺傳物質以及適合未來氣候的物種。以哥德堡為例，我們發現許多現存城中物種因為氣候變得更溫暖，生長季節變長，令疾病蟲害更嚴重而變得『不合時宜』，所以需要研究哪些樹種應該繼續保留，又或是物種上的『升級改造』，提高它們在更溫暖、更乾燥氣候的生長能力，又或是以來自中國、歐洲其他國家、北美的植物作實驗種植。我們亦與英國Kew Gardens合作同類但應用於不同地域的研究，集中於西歐城市的都市植物應用，提高研究物種多樣化。」●

旅遊錦囊

簽證：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1歐元約兌9.11港元

航班：漢莎航空9月香港經法蘭克福往返哥德堡，連稅約5844港元起

網址：world of volvo https://www.worldofvolvo.com botaniska https://www.botaniska.se

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

