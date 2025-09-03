watch news：軍裝風格腕表 向意大利海軍致敬

【明報專訊】Panerai與意大利海軍的歷史深厚，最新推出PAM1697 Submersible Marina Militare和PAM1698 Submersible Marina Militare Carbotech腕表，以意大利海軍航空隊（Aviazione Navale） 的軍事精英為靈感，展現品牌結合高科技物料與頂尖工藝的製表實力，向品牌傳統致敬。新表搭載P.900自動上鏈機芯，將多項功能置於微型尺寸中。PAM1697的44毫米表殼以316LVM級1.4441拉絲打磨精鋼製造，單向旋轉表圈嵌入霧面綠色陶瓷環；PAM1698的表殼則由以輕量耐用著稱的Carbotech碳纖維複合物料製成，具300米防水性能。
兩款腕表均搭配綠色粒紋霧面表盤，以黑色漸層點綴，設計靈感來自意大利海軍航空隊的飛行裝備與頭盔，6時位置印有Marina Militare標誌。灰色Super-LumiNova夜光塗層概念取材自意大利海軍航空隊的飛機塗裝，即使在光線不足環境也能清晰讀時。小秒盤設計則以雷達為概念，低調地刻上意大利海軍航空隊軍機的錨形徽章。表盤上的時標直徑增加20%，夜光塗層面積亦增加達45%，特別適合於嚴峻環境使用。表背鐫刻的意大利海軍航空隊雙翼徽章，是品牌前所未有的設計；腕表搭配相襯的綠色帆布表帶與獨特的T/T縫線，呼應軍裝風格，另附黑色橡膠表帶。●