明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Watchout

WATCHOUT：計時腕表列陣 雙針計秒裝置 玫瑰金旗艦款式

【明報專訊】計時可以說是機械腕表中最常見的複雜功能，做計時表的品牌很多，但其中一個最讓人趨之若鶩的，應該是Patek Philippe。品牌早前在香港舉行顧客活動，難得地集合了一系列Grand Complications計時腕表。各個表款配搭其他功能、不同機芯、面盤設計，層出不窮，當中以今年推出的全新型號5370R-001雙針計秒計時秒表最為吸睛。

5370R雙針計秒計時秒表是品牌的旗艦款式之一，今次首度推出玫瑰金款式，與啡色大明火琺瑯表盤、附屬顯示盤和米色內填琺瑯流速計刻度配搭和諧。編號5370R-001的新表最引人注目的是其獨特的雙色大明火琺瑯表盤，在18K金表盤上純手工精心燒製而成。表盤上的玫瑰金寶璣數字精緻立體，脈搏計刻度清晰易讀；玫瑰金葉形指針塗有米色夜光塗層，即使在昏暗環境下也能輕鬆讀時，實用與美觀兼備。

雙針計時表 首推玫瑰金款

腕表表殼採用玫瑰金材質，直徑41毫米，厚13.56毫米，防水深度達30米，可抵禦日常生活中的小水花，腕表配備可互換的實心表背和藍寶石水晶表背，買家可選擇隱藏機芯的精密運作，或是透過藍寶石水晶欣賞機芯的迷人運轉，滿足不同需求。表帶選用帶有方形鱗片的亮面深栗啡色鱷魚皮表帶，質感柔軟舒適，貼合手腕。搭配品牌專利的玫瑰金三摺疊表扣，不僅牢固耐用，佩戴和取下時同樣便捷。這款摺疊扣亦是在今年首次使用，在部分表款中亦可看到此設計。

5370R-001搭載CHR 29-535 PS手動上鏈機芯，將傳統結構特色包括人手上鏈、導柱輪、橫向齒輪離合器，與7項專利創新技術結合，其中一項專為重新改造的雙針計秒裝置而設。機芯具備追針計時功能，可精確測量不同時段；瞬間30分鐘計時盤和小秒針設計，讓時間讀取更容易。機芯直徑29.6毫米，厚度7.1毫米，由312個零件組成，配備34顆寶石軸承，在計時功能未啟用時，動力儲存最少可達65小時，震頻為每小時28,800次擺動，擺輪游絲採用寶璣游絲，腕帶並有Patek Philippe印記，保證腕表的品質和精準度。

計時加萬年曆 雙複雜功能

除了計時功能，今次有兩枚加入了萬年曆功能的計時腕表5204G-001和5270P-014。編號5204G-001雙追針計時萬年曆腕表為傳統的雙按鈕計時款，內置CHR 29‑535 PS Q手動上鏈機芯。2012年編號5204登場，取代之前的編號5004，最初面世時配上鉑金殼，之後推出過玫瑰金款的5204R，5204G-001則是白金款，配搭橄欖綠色表盤。5270則是品牌的第5代萬年曆計時表，於2011年登場，換上CH 29‑535 PS Q機芯，但造型佈局延續了1940年代的1518萬年曆計時表。腕表最初搭配白金殼，推出過數個表盤款，直至2018年才推出鉑金款和玫瑰金款，而黃金款則是2020年才現身。5270P-014萬年曆計時表採用鉑金表殼配綠黑漸變表盤的設計，帶古典味道，41毫米表殼配搭綠色縫線黑色鱷魚皮表帶。

搭配其他功能：年曆、自動上鏈

至於5905R-010飛返計時年曆腕表則將自動上鏈飛返計時功能搭配年曆功能，以玫瑰金表殼搭配太陽放射紋藍色表盤。年曆功能極為實用，每年僅需在2月底校正一個次。腕表直徑42毫米，搭載CH 28-520 QA 24H自動上鏈機芯。5924G-001 Calatrava Pilot Travel Time飛返計時腕表則為品牌飛行員腕表系列中的第一款計時表，搭載自動上鏈飛返計時功能，毋須每次重置計時器，就能迅速重新啟動計時。腕表亦搭載第二時區顯示Travel Time功能，讓經常穿梭於不同時區的商旅人士，輕鬆掌握家鄉時間與當地時間。白色黃金表殼直徑42毫米，表盤為放射狀藍灰色，搭配白色黃金數字。當地時間指針採用藍色白色黃金劍形設計，具備夜光塗層，家鄉時間指針則為白色黃金鏤空劍形，沒在使用時會隱藏於當地時間指針下。

以上提到各款計時表均加入了其他功能，如果想簡單一點的話，也可以選擇搭載CH 29-535 PS手動上鏈機芯的5172G-010計時腕表。雖然腕表沒有添加其他功能，但蛋白石玫瑰金表盤加上測速刻度充滿復古風情，吸引力十足。●

查詢：Patek Philippe 2317 7866

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：朱勁培

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Watchout]

相關字詞﹕萬年曆 計時表 Patek Philippe 腕表

上 / 下一篇新聞