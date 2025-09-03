WATCHOUT：計時腕表列陣 雙針計秒裝置 玫瑰金旗艦款式

5370R雙針計秒計時秒表是品牌的旗艦款式之一，今次首度推出玫瑰金款式，與啡色大明火琺瑯表盤、附屬顯示盤和米色內填琺瑯流速計刻度配搭和諧。編號5370R-001的新表最引人注目的是其獨特的雙色大明火琺瑯表盤，在18K金表盤上純手工精心燒製而成。表盤上的玫瑰金寶璣數字精緻立體，脈搏計刻度清晰易讀；玫瑰金葉形指針塗有米色夜光塗層，即使在昏暗環境下也能輕鬆讀時，實用與美觀兼備。

雙針計時表 首推玫瑰金款

腕表表殼採用玫瑰金材質，直徑41毫米，厚13.56毫米，防水深度達30米，可抵禦日常生活中的小水花，腕表配備可互換的實心表背和藍寶石水晶表背，買家可選擇隱藏機芯的精密運作，或是透過藍寶石水晶欣賞機芯的迷人運轉，滿足不同需求。表帶選用帶有方形鱗片的亮面深栗啡色鱷魚皮表帶，質感柔軟舒適，貼合手腕。搭配品牌專利的玫瑰金三摺疊表扣，不僅牢固耐用，佩戴和取下時同樣便捷。這款摺疊扣亦是在今年首次使用，在部分表款中亦可看到此設計。

5370R-001搭載CHR 29-535 PS手動上鏈機芯，將傳統結構特色包括人手上鏈、導柱輪、橫向齒輪離合器，與7項專利創新技術結合，其中一項專為重新改造的雙針計秒裝置而設。機芯具備追針計時功能，可精確測量不同時段；瞬間30分鐘計時盤和小秒針設計，讓時間讀取更容易。機芯直徑29.6毫米，厚度7.1毫米，由312個零件組成，配備34顆寶石軸承，在計時功能未啟用時，動力儲存最少可達65小時，震頻為每小時28,800次擺動，擺輪游絲採用寶璣游絲，腕帶並有Patek Philippe印記，保證腕表的品質和精準度。

計時加萬年曆 雙複雜功能

除了計時功能，今次有兩枚加入了萬年曆功能的計時腕表5204G-001和5270P-014。編號5204G-001雙追針計時萬年曆腕表為傳統的雙按鈕計時款，內置CHR 29‑535 PS Q手動上鏈機芯。2012年編號5204登場，取代之前的編號5004，最初面世時配上鉑金殼，之後推出過玫瑰金款的5204R，5204G-001則是白金款，配搭橄欖綠色表盤。5270則是品牌的第5代萬年曆計時表，於2011年登場，換上CH 29‑535 PS Q機芯，但造型佈局延續了1940年代的1518萬年曆計時表。腕表最初搭配白金殼，推出過數個表盤款，直至2018年才推出鉑金款和玫瑰金款，而黃金款則是2020年才現身。5270P-014萬年曆計時表採用鉑金表殼配綠黑漸變表盤的設計，帶古典味道，41毫米表殼配搭綠色縫線黑色鱷魚皮表帶。

搭配其他功能：年曆、自動上鏈

至於5905R-010飛返計時年曆腕表則將自動上鏈飛返計時功能搭配年曆功能，以玫瑰金表殼搭配太陽放射紋藍色表盤。年曆功能極為實用，每年僅需在2月底校正一個次。腕表直徑42毫米，搭載CH 28-520 QA 24H自動上鏈機芯。5924G-001 Calatrava Pilot Travel Time飛返計時腕表則為品牌飛行員腕表系列中的第一款計時表，搭載自動上鏈飛返計時功能，毋須每次重置計時器，就能迅速重新啟動計時。腕表亦搭載第二時區顯示Travel Time功能，讓經常穿梭於不同時區的商旅人士，輕鬆掌握家鄉時間與當地時間。白色黃金表殼直徑42毫米，表盤為放射狀藍灰色，搭配白色黃金數字。當地時間指針採用藍色白色黃金劍形設計，具備夜光塗層，家鄉時間指針則為白色黃金鏤空劍形，沒在使用時會隱藏於當地時間指針下。

以上提到各款計時表均加入了其他功能，如果想簡單一點的話，也可以選擇搭載CH 29-535 PS手動上鏈機芯的5172G-010計時腕表。雖然腕表沒有添加其他功能，但蛋白石玫瑰金表盤加上測速刻度充滿復古風情，吸引力十足。●

