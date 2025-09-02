家教明言．快樂運動：打開孩子幸福未來的隨意門

運動是快樂泉源 有益身心

近年來多項研究均顯示，親子運動對兒童的身心發展有着深遠的影響。父母的體育活動參與一定程度影響孩子的體能發展。更令人振奮的是，經常有親子運動的兒童不僅親子關係更親密，快樂程度和生活滿意度也明顯較高。

運動對兒童的益處是全方位的。從生理角度看，運動能促進身體內多巴胺等神經遞質的分泌，提升孩子的快樂和幸福感。身體活動能刺激大腦釋放內啡肽這些「快樂荷爾蒙」，讓孩子自然地感到愉悅和滿足。

從心理健康的角度來看，體育運動不僅能減少兒童的焦慮和抑鬱徵狀，還能提高他們的自信心和自尊心。

親子運動創造回憶 建立習慣

香港小童群益會的《兒童快樂調查2023：運動與快樂》發現，約半數兒童表示「很想」或「幾想」與父母一同做運動，46.7%的兒童認為親子運動有助建立運動習慣。這些數據提醒我們，孩子其實非常渴望與父母共度運動時光。相比於獨自運動，親子運動也有獨特的優勢，上海的一項研究發現，與家人一起運動比個人運動在提升幸福感方面有顯著的效果。這是因為家庭運動不僅提供了身體鍛煉，更創造了珍貴的情感連結機會。當父母與孩子一同揮灑汗水時，孩子感受到的不僅是身體的愉悅，更讓孩子感到被重視、被陪伴的安全感。這種共同體驗能夠建立更深層的親子理解和信任。

當我們與孩子一起運動時，我們不僅在鍛煉他們的身體，更在塑造他們的性格，培養他們的意志力，以及建立孩子對健康生活方式的認知。這些珍貴的共同回憶將伴隨孩子一生，成為他們面對挑戰時的能量，也建立孩子美好的恒毅力。

親愛的家長們，幸福其實很簡單——它就藏在我們與孩子的一次晨跑、一場家庭籃球賽，或是一次周末的單車之旅中。讓我們放下手機，穿上運動鞋，與孩子一起踏上這趟充滿歡樂與健康的幸福之旅！家長和孩子的每滴汗水都是愛的見證，每一次運動都是在為孩子的未來投資。從今天開始，讓親子運動成為家庭生活中的美好時光，為孩子打開通往幸福人生的隨意門吧。

文：鄭家明 （北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第569期]