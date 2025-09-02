明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第569期

Happy Pa Ma

家教明言．快樂運動：打開孩子幸福未來的隨意門

【明報專訊】親愛的家長們，當我們看着小孩子在運動場上快樂奔跑時，是否想過運動其實正在為他們播下幸福的種子？快將舉行的第十五屆全國運動會正好為我們提供上佳的運動教育機會。想像一下，當你和孩子一同觀看比賽，一起為運動員加油時，那份激動和興奮定會成為孩子愛上運動的種子。

運動是快樂泉源 有益身心

近年來多項研究均顯示，親子運動對兒童的身心發展有着深遠的影響。父母的體育活動參與一定程度影響孩子的體能發展。更令人振奮的是，經常有親子運動的兒童不僅親子關係更親密，快樂程度和生活滿意度也明顯較高。

運動對兒童的益處是全方位的。從生理角度看，運動能促進身體內多巴胺等神經遞質的分泌，提升孩子的快樂和幸福感。身體活動能刺激大腦釋放內啡肽這些「快樂荷爾蒙」，讓孩子自然地感到愉悅和滿足。

從心理健康的角度來看，體育運動不僅能減少兒童的焦慮和抑鬱徵狀，還能提高他們的自信心和自尊心。

親子運動創造回憶 建立習慣

香港小童群益會的《兒童快樂調查2023：運動與快樂》發現，約半數兒童表示「很想」或「幾想」與父母一同做運動，46.7%的兒童認為親子運動有助建立運動習慣。這些數據提醒我們，孩子其實非常渴望與父母共度運動時光。相比於獨自運動，親子運動也有獨特的優勢，上海的一項研究發現，與家人一起運動比個人運動在提升幸福感方面有顯著的效果。這是因為家庭運動不僅提供了身體鍛煉，更創造了珍貴的情感連結機會。當父母與孩子一同揮灑汗水時，孩子感受到的不僅是身體的愉悅，更讓孩子感到被重視、被陪伴的安全感。這種共同體驗能夠建立更深層的親子理解和信任。

當我們與孩子一起運動時，我們不僅在鍛煉他們的身體，更在塑造他們的性格，培養他們的意志力，以及建立孩子對健康生活方式的認知。這些珍貴的共同回憶將伴隨孩子一生，成為他們面對挑戰時的能量，也建立孩子美好的恒毅力。

親愛的家長們，幸福其實很簡單——它就藏在我們與孩子的一次晨跑、一場家庭籃球賽，或是一次周末的單車之旅中。讓我們放下手機，穿上運動鞋，與孩子一起踏上這趟充滿歡樂與健康的幸福之旅！家長和孩子的每滴汗水都是愛的見證，每一次運動都是在為孩子的未來投資。從今天開始，讓親子運動成為家庭生活中的美好時光，為孩子打開通往幸福人生的隨意門吧。

文：鄭家明 （北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

