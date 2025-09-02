荷事荷地：荷蘭學校輪流放暑假

法國雪山下露營

荷蘭是歐盟國家，大部分人都選擇收拾細軟驅車出國，露營更加是不少家庭的第一選擇。我們也不例外，每年都會搬了差不多全家的行李，塞滿車尾箱起程。多年前有統計資料指出，荷蘭上班族夏天安排「連續3周」假期已成常態，因為在荷蘭打工，大部分企業都會給予僱員「度假津貼金」（vakantiegeld），這筆約工資8%的津貼，每年5、6月便會給予員工，讓大家提早為暑假安排。

荷蘭過百的營地（camping site）都適合一家大細，提供室內外遊樂場、泳池、小型高球場、單車租借服務、餐廳，甚至親子活動等。因此不少荷蘭家庭就是這樣留在度假營放暑假。而我們則喜歡驅車到其他國家營地體驗，例如在法國雪山下搭營，到盧森堡溪水暢泳等，上山下海，山洞中探險，名副其實做一個野孩子，度一個真正輕鬆自在的暑假。

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

[Happy PaMa 教得樂 第569期]