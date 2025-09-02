教大GPS：玩遊戲還是學語文？

第一個例子取自小學一年級中國語文課本的「畫鬼腳」練習。這項練習上方有數個形容詞，包括「紅紅的」、「圓圓的」、「高高的」；下方則顯示幾個物件名稱，例如「貨架」、「麵條」、「蘋果」等，並設有圖畫解釋。上下方的詞語由5條直線連着，直線之間畫了一些橫線。學生從上方一個形容詞開始，例如「紅紅的」，一直往下走，遇到橫線就沿着橫線連到隔壁的直線，最後到達下方的終點，即連至詞語「蘋果」。

「畫鬼腳」學形容詞 或不求甚解

用「畫鬼腳」的方式來教授形容詞，或許能增加學習趣味。但是，從語文學習的角度來看，學生做練習時，根本毋須理解「紅紅的」是形容「蘋果」的外觀，他們甚至能不求甚解地成功找到答案，這樣的語文學習活動是否適切？活動有否為學生提供學習形容詞的先備條件，以促成他們的學習？此外，「畫鬼腳」為學生帶來的快樂，是源於遊戲的趣味，還是學習語文的樂趣？

再舉個例子，幼稚園高班學習套有一盒拼字遊戲卡，讓家長與幼兒作親子活動。每張卡有一個部件，例如：「日」、「木」、「月」等。遊戲開始時，將有部件的一面朝下，排成兩行。每人輪流揭開兩張卡，如果兩個部件能組合成一個字，例如：「日」與「月」可得出「明」，便可收起兩張卡。如果不能成字，就要把兩張卡再蓋住。最後，看誰獲得的卡最多為勝。

組合部件變記憶遊戲

雖然這個遊戲能考驗幼兒有沒有相關的語文知識，但遊戲的獲勝關鍵是幼兒能否記得兩張部件卡的擺放位置。例如：幼兒先打開一個「日」，只要他想出「月」在哪裏，就能成功獲得兩張組合成字的部件卡。但記住「『月』在第一行最右邊」，對於語文學習並無幫助。所以，如果遊戲的目的是語文學習，就不應隱藏部件。幼兒要看到全部部件，依據部件來考慮取出哪兩張卡，才不用透過強記卡片的擺放位置取勝。這樣，幼兒就能專注於哪些部件可以組合成字，達到學習的目的。

其次，我們可思考幼兒是從這個遊戲的過程中學會部件組字，還是他們必須預先學會了部件組字，才可參加這個遊戲？假如活動是用比賽形式，家長會否與幼兒討論哪些部件可組合成字？如果不會，不懂得部件組字的幼兒能否從活動中學到部件組字？究竟是「從遊戲中學習」，還是「學完了，才可玩遊戲」？

遊戲與學習並不互相排斥，教師設計遊戲時切記語文學習的要旨，幼兒才可愉快地學好語文。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

