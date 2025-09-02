感創航道：「玩住嚟學」真係得？

為此，團隊近3年積極推動「系統性評估」，成果令人振奮。

情商與社交能力大躍進

最引人注目的，是來自教育局制訂的「情意及社交表現評估套件」（APASO）數據。此工具協助學校評估學生在非學術領域的發展，包括情緒健康、社交技巧與對學校生活的態度。

由於LBD只在小一至小三的常識科實施，而APASO調查則從小三開始，團隊得以比較不同年度的數據，將曾接受LBD的學生與未接受者對照，並與全港平均值比對。我們選取了兩間長期合作「夥伴學校」（下稱A校和B校）追蹤研究，結果顯示，參與LBD的學生在情緒健康、校園投入度、人際關係等指數上均有顯著提升。

以A校為例，接受LBD的小三學生在「對學校的態度」中，「社群關係」、「整體滿足感」與「經驗」等指標均錄得顯著提升，增幅達11%或以上；而「負面情感」則降低了19%。在「人際關係」方面，「不恰當自表行為」驟減15%，「關愛」及「尊重他人」則上升逾8%。B校的結果亦相若，部分範疇改善幅度更達15%或以上。

更令人鼓舞的是，這些學生與全港平均水平相比亦同樣突出。A校在推行LBD前已略高於平均，但差距從未超過6%；推行後，正向差異平均值提升至13.14%。總結而言，兩校數據呈一致趨勢，突顯LBD對學生情意發展的顯著推動作用。

主動參與 快樂學習

研究成果固然重要，但最令人印象深刻的，仍是與學生的真實交流——親眼見證快樂學習的痕迹烙印在他們充滿希望的臉龐上。

筆者接觸的都是小四或以上、已完成LBD的學生。問起他們的體驗，最常聽到的回答是：「好開心！」、「你可以喺快樂，即係玩緊嘅時候學到啲嘢——你會學到知識，但唔會覺得好辛苦囉。」這些話語，簡單卻深刻，反映出他們對學習的真誠感受。

當學生能主動參與、積極行動，而非被動接收資訊時，正是這種趣味盎然、無壓力的環境，使深度學習成為可能。LBD 摒棄傳統標準化評量（如考試），改以開放式、體驗導向的學習為主軸，反而激發孩子投入其中。壓力解除後，學習自然轉向理解與探索，而非因害怕落後或未達標而被迫遵從與背誦。

這些學習活動多在強調真誠合作的小組中展開。學生在分工與共創的過程中，學會建立信任，發揮彼此優勢，並攜手達成目標。這些關鍵軟技能在APASO數據中有明顯反映，合作與團隊精神亦屢被學生提及，成為他們在小四以後在專案學習時最珍視的能力之一。

筆者過去10年接觸的多為大專學生。他們更成熟，歷練也更豐富；但時光洗去的，往往是那份靈魂深處的純粹好奇與探索慾。現代社會講求效率與規範，從管理角度自有其合理處；然而教育的核心，仍在於激發創意、磨練協作與解難能力——在人工智能日新月異的時代，尤顯重要。這些能力，並非分數導向的框架所能孕育。

LBD的深耕成果告訴我們方向是對的。未來的重點，將是如何持續調整與優化這帖良方，讓更多孩子能在快樂中學習，在探索中成長，並在合作中綻放光芒。

文：陳小珊（教育大同研究主任）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第569期]