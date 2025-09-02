解鎖孩子心：一個女孩子的煩惱（下）

父母們，你上次留意到，女孩在述說事情時，她表達了什麼情緒和感受嗎？你覺得她的內心經歷了什麼呢？

在她的分享裏，她不止能夠表達到開心、不開心、憤怒等「表層情緒」，還能簡單連結到自己的心，表達到她的「深層感受」──不被尊重、受傷、孤單、侮辱等。

我將她所經歷的事情和感受，用了以下的方式表達出來：

「我聽到的是，你心裏那種熾熱的怒火仍未熄滅，只是你用意志在壓抑自己，而過程裏，你覺得受傷和難受，是因為你覺得沒有人站出來，為你發聲，討個公道，所以你的怒火一直在累積，在組員說『人話』以前，你感覺到孤單、受傷、無處可逃（就是被困的感覺）是很真實的，而當有人為你發聲，那刻你感受到自己的處境和經歷被看見，怒火會稍為緩和，但以往你與男孩子因不健康的互動，而感覺不被尊重、受傷等感受並未完全梳理，所以你心裏仍然有困擾。」

組員行為影響互動 組長感覺不受尊重

「你與男同學互動的時候，你經歷到他有種不合理的控制在其中，你不是要求所有組員盲目服從你作為組長的安排，但組長也有組長的位置和角色帶來的責任。他作為組員，可以表達自己的意見，即使意見不相合也沒關係，大家可以理性商討。但他既不是理性表達自己的意見，很多時候還不健康地主導了整個小組的互動，好像自己才是組長，並且站在高處去批評和貶低你，言語間也在攻擊作為一個人的尊嚴和存在價值。」

「所以當你表達時，我也感受到你的心受傷了。我們要學習的是，怎樣健康表達自己的確受了傷，但不要自我受害者化（self-victimized），否則很難從情緒裏面走出來。」

女孩點着頭，表示同意：「有時候我會想跟大家說，換別的組員來當組長，但我覺得好像有點不負責任，而且如果中途這樣換來換去，對承接我位置的組員也是不公平，所以我覺得我還是先完成這次的分組報告。」我給女孩舉起大拇指：「有時人面對痛苦，會想逃避，但我感覺你沒有。」

女孩尷尬地笑，說：「但我不知道要怎樣應對他才好。」

我告訴她可以——

1. 表達自己的界線，告訴他，知道他主動積極想做好報告，但請他表達時注意言辭。語氣很重要，不需帶有情緒。

2. 腦海裏可以嘗試分辨，他提出的意見，有沒有一些覺得合理可行的，可以採納，但不用全部回應，這樣他應該會收斂一點。

3. 看看組內有沒有一兩個組員，比較明白事理的，如果感覺安全的話，也可以跟他們分享自己經歷，這樣會多一點支援。

父母們，這代青少年需要有生命師父，陪伴他們面對各種人與事時，既要有情──同理他們的感受，明白他們的處境、困難和掙扎，也要有理──能夠對他們的情緒反應「免疫」，合理和客觀地看待事情，給予眼界（perspective），指引方向，並使他們能夠面對（be empowered）和克服（overcome）外在環境帶來的限制和困難，讓他們有應對未來世界轉變的能力和生命品質。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第569期]