副刊
Happy PaMa 教得樂 第569期

Happy Pa Ma

同理心學堂：幫助孩子勇敢面對失敗

【明報專訊】在孩子的成長過程中，遇到失敗與挫折是無法避免的。作為父母，我們無法永遠保護孩子，關鍵是我們如何教導他們正面看待失敗，培養良好的抗逆力，將挫折轉化為成長的動力。

孩子在成長過程中最需要的是一個安全的心理環境。當他們因失敗而感到沮喪或憤怒時，父母若能接納他們的情緒，而不是急着否定或轉移注意力，孩子會感受到被理解與支持。這樣的陪伴能讓他們學會接納情緒，而不會只懂逃避或壓抑。父母也可以分享自己的失敗經驗，讓孩子知道失敗不是羞恥，而是每個人都會經歷的過程。

遊戲中體驗輸的感覺 認清強弱項

小學生最大的挫折很多時來自考試和比賽競爭。在汰弱留強的學習制度下，部分有特殊學習需要的青少年跟不上進度，因而逐漸產生自我懷疑。在日常生活中，父母可以透過一些小事，讓孩子經歷挫折。例如，在遊戲中讓孩子體驗輸的感覺，並鼓勵他們再試一次；同時要讓孩子明白自己的強項與限制，協助他們調適，盡可能發揮所長。例如著名歌手盧冠廷雖然有讀寫障礙，卻在音樂方面找到出路。家長若能幫助孩子發掘其優勢領域，有助減少挫折感，建立積極人生觀。

未能滿足家長的期望可算是孩子第二大挫折來源。「直升機」父母對子女的全面管控往往導致孩子失去自我，每當與家長期望有落差時，孩子便容易受到父母的情緒勒索而不自知。因此，父母不該要求子女行事完全符合自己的期望，反而要幫助孩子建立「成長型思維」，這種思維強調個人選擇與策略，而非天賦與設定。當孩子完成一項任務時，與其讚美「你好聰明」，不如說「你真的很努力」、「你找到了一個好方法」。這樣的讚美方式能讓孩子理解，不要凡事只論成敗，過程中的學習更為重要。

人際關係受挫 逐步解決問題

第三個可能導致孩子感到挫折的原因是來自人際關係。孩子的自我形象很大程度上取決於與家人及朋輩的交往，特別是重視的人對他們的評價。父母雖無法全程介入孩子的社交圈，但可以教導他們應對技巧。當孩子遭遇重大挫折時，例如被同學冷落或欺凌，可以問：「你現在感覺怎樣？你覺得對方為什麼這樣做？我們可以怎麼回應？」除了鼓勵他們通過正當途徑舉報外，父母可以引導他們逐步解決問題：先承認自己的感受，再分析失敗的原因，接着思考可以嘗試的方式，最後制訂下一步的計劃。這不僅能幫助孩子走出低潮，更讓他們知道如何面對未來的挑戰。

此外，情緒管理也是不可或缺的一環。深呼吸、暫時離開現場、寫情緒日記、運動等方式，能幫助孩子釋放壓力，重新找回平衡。下次孩子遇到失敗時，試着說：「我看到你很努力，我們一起看看能學到什麼？」這將有助他們建立面對挫折的勇氣。

教育目的不是讓孩子永遠不失敗，而是讓他們知道：「失敗只是一時，成長卻是長久的。」當孩子擁有面對挫折的勇氣與解決問題的智慧，他們才能真正在人生的道路上走得更遠，站得更穩。

文：謝叙倫（香港中華基督教青年會顯徑會所程序幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第569期]

相關字詞﹕親子筆陣 同理心學堂 Happy PaMa 教得樂 第569期

