多元導航：動物園裏的爬樹比賽

參考教育局的資訊：特殊學習需要泛指學習的功能上有異常困難，例如是在閱讀、寫作、算術、動作協調等功能上有明顯困難。值得一提的是這些學生學業成績欠佳的原因並非因為他們懶散或智力缺損，他們的智力與感官功能正常，只是學習能力有不同的障礙，容易導致預期成績與實際表現出現差距。

不約而同的是，這些學生大多因為成績欠佳而曾被他人批評過「沒有用、將來注定沒作為」等。當初剛成為社工的我總會急於想即時說服他們：「其實你們很厲害，各有獨特的長處，怎會是沒出息呢？」的確，學生們當刻聽到我的回應或許會稍為好過一點，但當他們走出社工室後，還是要繼續面對「成績差的學生」這個外界貼上的標籤；而這個標籤亦導致他們自我價值感低落。他們經歷過很多挫敗、被否定，感到沮喪、有心無力，更甚有些學生會開始絕望，漸漸認為生活中縱使努力了還是徒勞無功，倒不如「躺平」，變得意志消沉，向現實低頭妥協。

SEN生營運一日限定咖啡室 重燃自信

這些年的駐校經驗中，我觀察到重燃學生的自信心和自我效能感，為他們提供有成功經驗的機會十分重要，而且比說教更有效。去年，我所駐的學校同工與一間咖啡館合作，為一班有特殊教育需要的學生提供專業冲調咖啡的培訓，並嘗試在校內營運一日限定咖啡室。大部分參與的學生雖然學業成績並不理想，在學校裏或許表現「平平無奇」，但這次他們因着自己的興趣，又想將限定咖啡室辦得有聲有色，而竭盡全力冲調、銷售飲品。縱使過程中有不完美的地方，但他們投入、正面積極的態度得到教師和咖啡館負責人欣賞；有學生更獲得了兼職工作的機會。而這次「被看見」的成功經驗令這些學生發掘到自己的優點和興趣，而這些優點和興趣是以往被「成績差的學生」標籤所掩蓋，更重要的是他們開始相信自己是有能力的，而不是一個失敗者。這些成功的經驗正是推動他們保持進步、不放棄的重要「動力」。

我曾聽過一個故事，說動物園裏不同的動物參加爬樹比賽，結果小猴子遠遠拋離其他動物。但如果將比賽項目改成游泳、舉重等項目，小猴子很大可能會被海豚、大象「打敗」。的確，有些學生在讀書的「賽道」上能力或許較弱，但這不等同他們沒有能力、沒有價值。我們可以做的是幫助學生們尋找最合適自己的「參賽項目」，在合適的賽道中尋找推動自己向前的「動力」，但願每個學生都能找到一條能讓自己發光發亮的「賽道」！

文：梁筱昀（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第569期]