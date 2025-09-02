明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第569期

Happy Pa Ma

讀書時節：都市中的奇妙鄰居

【明報專訊】香港的山林，特別精彩，你看過了嗎？當你牽着孩子的手漫步在郊野公園小徑，突然前方灌木叢沙沙作響—— 一頭壯碩的野豬媽媽居然也和我們一樣，帶着小豬悠然橫穿步道。人類小孩驚訝地睜大眼睛，原來鋼鐵森林之外，香港竟有如此蓬勃的生命脈動。沒錯，這座國際都市已開發土地只有兩成五，而作為一座山城，香港的山林為超過500種鳥類、50種哺乳動物提供了隱秘家園。

那麼，香港的大自然只有野豬和猴子嗎？當然不，翻開《香港珍稀生物小百科》，你會發現，香港的野生動物王國裏，棲息着不少令人驚歎的明星物種。比如，大家最熟悉的中華白海豚，牠們是伶仃洋上的粉紅寶貝，成年後通體呈現夢幻般的粉白色，牠們優雅的背鰭常劃開大嶼山西部水域的碧波。至於盧氏小樹蛙，則是香港獨有的物種，硬幣大小的身軀在林間吟唱，大埔滘和流水響等地的溪澗是牠們脆弱的方舟。還有叢林「喵星人」——豹貓，牠們是夜幕中的森林忍者，體型如家貓卻佈滿神秘豹紋，牠們潛行在新界茂密山林之中，曾有市民「擺烏龍」，報案稱發現「老虎」。

雖然我們生活在城市裏，但野生動物並非遙不可及。女兒喜歡蟲子，每年夏天，我們都會特別到山裏探望這些小精靈。在枯木和樹皮底下，不難發現蟲界大力士——足有5公分長的橡木犀金龜（香港姬兜），還有在紫外光照射下會發出Tiffany blue熒光的八重山蠍（蛛形綱蠍目動物）。

跟着書本穿梭山野 尋找竹林「宅男」

這個夏天，我帶學生到西貢探望香港山野間的珍稀生物，我們「跟着書本去旅行」，跟着《香港珍稀生物小百科》的作者李詠豪老師在山野中穿梭。當我們在竹林中發現「竹蝠」（扁顱蝠）的棲息處，同學們馬上拿起手電筒尋找這些只有三四公分的小蝙蝠，大家躡手躡腳，不敢作聲，生怕驚擾那些擠在竹節中生活，幾乎足不出戶的竹林「宅男」。孩子們在太陽下跑了一個上午，該會累了，但當他們看到書中讀到過的珍稀生物居然就在面前，親眼驗證到學過的知識，都吱吱喳喳，興奮極了。大部分孩子還是喜歡親近自然的，所以，趁入秋之時，來一場親子郊遊樂吧！事前，不妨參考《香港珍稀生物小百科》，這本書蒐羅了超過50種香港的珍稀生物，還附簡易生態路線介紹，以輕鬆淺白的文字及諧趣的插圖，為大家逐一介紹牠們的生態習性等生物小知識，適合親子共讀。

香港的野生動物，如同散落在這座城市的生態寶石。牠們的存在，讓密集的都市依然迴盪着原始森林的呼吸聲。身處香港，我們是幸福的：走進山中，就能聽到蛙鳴蟲唱的交響；前往濕地，就能用望遠鏡觀察候鳥起飛時翅膀攪動的金色晨光。更有意思的是，我們可以和孩子一起學習與野生動物和諧共處，每一次對自然的尊重與守護，都在為孩子的未來儲蓄一片充滿鳥語花香的綠色寶藏——那不僅是動物的庇護所，更是供人類心靈深呼吸的秘境。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第569期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第569期

上 / 下一篇新聞

星級拍檔親民手工意粉 意式雲吞流心 結他意粉掛汁
星級拍檔親民手工意粉 意式雲吞流心 結他意粉掛汁
銅鑼灣休閒意菜 海神級拼盤鮮味十足
銅鑼灣休閒意菜 海神級拼盤鮮味十足
Quicknote：鴿肉配白桃 軟嫩香甜
Quicknote：鴿肉配白桃 軟嫩香甜
港產搖搖「世一」 一根線搖出魔幻花式
港產搖搖「世一」 一根線搖出魔幻花式
知多啲：香港搖搖界多番起落 疫情後變親子活動
知多啲：香港搖搖界多番起落 疫情後變親子活動
太平洋上清澈「綠寶石」 綠島泡海底溫泉迎日出
太平洋上清澈「綠寶石」 綠島泡海底溫泉迎日出
同場加映：海島食堂雞白湯麵泡泡細滑
同場加映：海島食堂雞白湯麵泡泡細滑
紅磚小店吹冷氣歎香甜「綠巨人」
紅磚小店吹冷氣歎香甜「綠巨人」
學校巡禮：INSPIRE school玩樂空間大 重戶外活動 糅合芬蘭教育模式 學習滿fun
學校巡禮：INSPIRE school玩樂空間大 重戶外活動 糅合芬蘭教育模式 學習滿fun
全球教育科：用環保物料自製玩具 供社區人士試玩
全球教育科：用環保物料自製玩具 供社區人士試玩
入讀情况：報讀學生增 成功開設校車
入讀情况：報讀學生增 成功開設校車
家長心聲：學習氣氛輕鬆 有充足時間發展興趣
家長心聲：學習氣氛輕鬆 有充足時間發展興趣
本周FOCUS．採訪手記：從領養行動見師生創意
本周FOCUS．採訪手記：從領養行動見師生創意
活動推介：植物導賞 和自然親密對話
活動推介：植物導賞 和自然親密對話
活動推介：家長工作坊 學與青春期孩子溝通
活動推介：家長工作坊 學與青春期孩子溝通
活動推介：將軍澳慈善跑 響應世界糧食日
活動推介：將軍澳慈善跑 響應世界糧食日
重要日子提提你
重要日子提提你
好去處：慶祝動畫播放35周年 小丸子開餐廳 歎富士山奶凍
好去處：慶祝動畫播放35周年 小丸子開餐廳 歎富士山奶凍
親子筆陣．A苗園圃：暑假充電與親子
親子筆陣．A苗園圃：暑假充電與親子
增添父能量：青少年開學焦慮？ 爸爸這樣做最暖心
增添父能量：青少年開學焦慮？ 爸爸這樣做最暖心
多元導航：動物園裏的爬樹比賽
多元導航：動物園裏的爬樹比賽
同理心學堂：幫助孩子勇敢面對失敗
同理心學堂：幫助孩子勇敢面對失敗
解鎖孩子心：一個女孩子的煩惱（下）
解鎖孩子心：一個女孩子的煩惱（下）
感創航道：「玩住嚟學」真係得？
感創航道：「玩住嚟學」真係得？
教大GPS：玩遊戲還是學語文？
教大GPS：玩遊戲還是學語文？
荷事荷地：荷蘭學校輪流放暑假
荷事荷地：荷蘭學校輪流放暑假
家教明言．快樂運動：打開孩子幸福未來的隨意門
家教明言．快樂運動：打開孩子幸福未來的隨意門