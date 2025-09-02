讀書時節：都市中的奇妙鄰居

那麼，香港的大自然只有野豬和猴子嗎？當然不，翻開《香港珍稀生物小百科》，你會發現，香港的野生動物王國裏，棲息着不少令人驚歎的明星物種。比如，大家最熟悉的中華白海豚，牠們是伶仃洋上的粉紅寶貝，成年後通體呈現夢幻般的粉白色，牠們優雅的背鰭常劃開大嶼山西部水域的碧波。至於盧氏小樹蛙，則是香港獨有的物種，硬幣大小的身軀在林間吟唱，大埔滘和流水響等地的溪澗是牠們脆弱的方舟。還有叢林「喵星人」——豹貓，牠們是夜幕中的森林忍者，體型如家貓卻佈滿神秘豹紋，牠們潛行在新界茂密山林之中，曾有市民「擺烏龍」，報案稱發現「老虎」。

雖然我們生活在城市裏，但野生動物並非遙不可及。女兒喜歡蟲子，每年夏天，我們都會特別到山裏探望這些小精靈。在枯木和樹皮底下，不難發現蟲界大力士——足有5公分長的橡木犀金龜（香港姬兜），還有在紫外光照射下會發出Tiffany blue熒光的八重山蠍（蛛形綱蠍目動物）。

跟着書本穿梭山野 尋找竹林「宅男」

這個夏天，我帶學生到西貢探望香港山野間的珍稀生物，我們「跟着書本去旅行」，跟着《香港珍稀生物小百科》的作者李詠豪老師在山野中穿梭。當我們在竹林中發現「竹蝠」（扁顱蝠）的棲息處，同學們馬上拿起手電筒尋找這些只有三四公分的小蝙蝠，大家躡手躡腳，不敢作聲，生怕驚擾那些擠在竹節中生活，幾乎足不出戶的竹林「宅男」。孩子們在太陽下跑了一個上午，該會累了，但當他們看到書中讀到過的珍稀生物居然就在面前，親眼驗證到學過的知識，都吱吱喳喳，興奮極了。大部分孩子還是喜歡親近自然的，所以，趁入秋之時，來一場親子郊遊樂吧！事前，不妨參考《香港珍稀生物小百科》，這本書蒐羅了超過50種香港的珍稀生物，還附簡易生態路線介紹，以輕鬆淺白的文字及諧趣的插圖，為大家逐一介紹牠們的生態習性等生物小知識，適合親子共讀。

香港的野生動物，如同散落在這座城市的生態寶石。牠們的存在，讓密集的都市依然迴盪着原始森林的呼吸聲。身處香港，我們是幸福的：走進山中，就能聽到蛙鳴蟲唱的交響；前往濕地，就能用望遠鏡觀察候鳥起飛時翅膀攪動的金色晨光。更有意思的是，我們可以和孩子一起學習與野生動物和諧共處，每一次對自然的尊重與守護，都在為孩子的未來儲蓄一片充滿鳥語花香的綠色寶藏——那不僅是動物的庇護所，更是供人類心靈深呼吸的秘境。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

