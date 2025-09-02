明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第569期

Happy Pa Ma

增添父能量：青少年開學焦慮？ 爸爸這樣做最暖心

【明報專訊】各位爸爸，聽說過「開學焦慮症」嗎？這是指家裏那位青少年——明明暑假還充滿「生命力」，一開學就突然變成「沉默的哲學家」。別擔心，這不是叛逆，可能是開學焦慮發作！你可能會問：「我又唔係心理學家，點幫到佢哋？」放心，爸爸不需要懂得分析夢境或解讀潛意識，只要掌握3個「暖心法寶」，就可以成為子女開學時最堅實的心靈後盾。

「大家的面油加起來，應該多得可以用來煎蛋！」

法寶1：用幽默打開話題

青少年有時不太願意主動分享感受，尤其是面對開學壓力。爸爸可以用幽默作為破冰工具，讓子女感到輕鬆，願意開口。我最近向兒子分享，當年的我和一班男同學都不太懂整理儀容，導致會彼此笑說：「大家的面油加起來，應該多得可以用來煎蛋！」兒子聽後按捺不住笑出來，氣氛即時變得輕鬆。我便趁機「指導」一下整理儀容的小貼士，更順勢問他：「開學有無咩擔心呀？」他點點頭，開始分享對新學校的緊張感及期待感。所以鼓勵爸爸多運用幽默打開話題，因為笑聲是最好的開場白，亦是打開子女心門的鎖匙。

家，是可以放鬆的地方

法寶2：建立「無壓力對話空間」

開學後，子女的生活節奏緊湊，壓力大增。很多爸爸一見到子女就問：「今日學咗咩？有無功課？幾時考試？」這些問題雖然出於關心，但對青少年來說，可能變成壓力來源。建議爸爸試試改問：「今日有無令你開心／唔開心嘅事？」或「你覺得新老師點呀？」爸爸亦可以主動安排一些「無壓力時光」，例如周末早餐、晚飯後散步，或一起打機，讓子女知道：家，是可以放鬆的地方。父子之間的對話不一定要有目的，有時純粹分享，就是對子女最好的支持。

法寶3：肯定子女在過程中的努力

我們都希望子女成績理想，但更重要的是讓他們明白：努力本身就值得肯定。否則，他們可能會誤以為「成績就是一切」，長遠而言，這種想法有可能削弱自信心。有一次，我跟兒子分享，能夠入讀他現在就讀的中學新生，本身已代表具備不俗的學業能力。既然大家都不差，自然有人會名列前茅，也有人未能排在前頭。所以，我更在意的不是名次，而是他在學習過程中有否盡力。因為分數只是短暫的，但所學到的知識，卻能伴隨他一生。爸爸們，請記住：子女每一次的努力都值得被看見，因為那是他們成長的足迹。

開學，是子女面對新挑戰的開始，也是爸爸展現關懷的好時機。你不需要完美，只需要真誠。用幽默打開話題、用心建立對話空間、用眼睛欣賞子女過程中的努力，這三大法寶，讓我們一起成為子女心靈健康的守護者。子女不一定記得你為他們添置了多少開學文具，但一定記得你陪佢笑、陪佢行、陪佢面對開學的每一個不安。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第569期]

相關字詞﹕開學 親子筆陣 名人KOL 好爸爸中心 增添父能量 Happy PaMa 教得樂 第569期

上 / 下一篇新聞