增添父能量：青少年開學焦慮？ 爸爸這樣做最暖心

「大家的面油加起來，應該多得可以用來煎蛋！」

法寶1：用幽默打開話題

青少年有時不太願意主動分享感受，尤其是面對開學壓力。爸爸可以用幽默作為破冰工具，讓子女感到輕鬆，願意開口。我最近向兒子分享，當年的我和一班男同學都不太懂整理儀容，導致會彼此笑說：「大家的面油加起來，應該多得可以用來煎蛋！」兒子聽後按捺不住笑出來，氣氛即時變得輕鬆。我便趁機「指導」一下整理儀容的小貼士，更順勢問他：「開學有無咩擔心呀？」他點點頭，開始分享對新學校的緊張感及期待感。所以鼓勵爸爸多運用幽默打開話題，因為笑聲是最好的開場白，亦是打開子女心門的鎖匙。

家，是可以放鬆的地方

法寶2：建立「無壓力對話空間」

開學後，子女的生活節奏緊湊，壓力大增。很多爸爸一見到子女就問：「今日學咗咩？有無功課？幾時考試？」這些問題雖然出於關心，但對青少年來說，可能變成壓力來源。建議爸爸試試改問：「今日有無令你開心／唔開心嘅事？」或「你覺得新老師點呀？」爸爸亦可以主動安排一些「無壓力時光」，例如周末早餐、晚飯後散步，或一起打機，讓子女知道：家，是可以放鬆的地方。父子之間的對話不一定要有目的，有時純粹分享，就是對子女最好的支持。

法寶3：肯定子女在過程中的努力

我們都希望子女成績理想，但更重要的是讓他們明白：努力本身就值得肯定。否則，他們可能會誤以為「成績就是一切」，長遠而言，這種想法有可能削弱自信心。有一次，我跟兒子分享，能夠入讀他現在就讀的中學新生，本身已代表具備不俗的學業能力。既然大家都不差，自然有人會名列前茅，也有人未能排在前頭。所以，我更在意的不是名次，而是他在學習過程中有否盡力。因為分數只是短暫的，但所學到的知識，卻能伴隨他一生。爸爸們，請記住：子女每一次的努力都值得被看見，因為那是他們成長的足迹。

開學，是子女面對新挑戰的開始，也是爸爸展現關懷的好時機。你不需要完美，只需要真誠。用幽默打開話題、用心建立對話空間、用眼睛欣賞子女過程中的努力，這三大法寶，讓我們一起成為子女心靈健康的守護者。子女不一定記得你為他們添置了多少開學文具，但一定記得你陪佢笑、陪佢行、陪佢面對開學的每一個不安。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

[Happy PaMa 教得樂 第569期]