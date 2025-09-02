明報新聞網
親子筆陣．A苗園圃：暑假充電與親子

【明報專訊】趁孩子暑假檔期自己放兩星期年假。暫時放下工作，既希望好好的充電，又想跟已步入青春期兒子親子一下。最後我選擇的充電方法和親子形式：多睡一點、運動、閱讀，約會朋友，以及與兒子一起實踐想法。

慢跑放鬆悟生活智慧

工作總要與時間競賽，放假要先修理好自己。我的步驟是：給自己睡個飽，盡量自然醒。吃份輕怡早餐後，出發附近公園運動。先熱身，再慢跑，後伸展，感覺一身輕鬆！差不多每天如是。一路上，聽見清脆悅耳的鳥語，感覺一切煩憂也被洗淨；聽到唧唧響亮的蟬鳴，當刻精神抖擻起來！感覺真奇妙！我會偏離緩跑徑路線，有時為避開陽光直射地方，有時為避過雨後水窪，那時候我聯想起大兒子來。高中課程對他來說猶如猛烈陽光或大水窪，所以選擇了避開。大人遇困難會逃避，何况是孩子呢？要到不怕烈日，不怕濺水的境界，必須時日去適應和裝備吧！我這個媽媽，對孩子要更有耐性，要更多愛心。

沿途不時遇上女傭推着坐輪椅的老人家，頓時倍感擁有可跑可跳雙腳的幸福，提醒自己不要被雙職埋沒光陰，要保持運動，藉以減慢四肢機能退化的速度。瑜伽和按摩也是我的運動！我在想：如果打從孩子小時候開始建立一起跑步的習慣，那該有多好？

閱讀啟發新思考角度

我一口氣在一周內閱讀5本書，每本都有值得咀嚼的句子。其中一本書提醒我「人類是社會的動物」，配合欽在心裏的聖經教導「要愛鄰舍如同自己」，於是我主動約會了一些家長好友、舊同事和教會姊妹相聚，互相問好，給予支持。其中，家長好友訴苦初中幼子做事沒信心，特別是讀書考試，表現令人擔憂，令她思考是否不該再催谷幼子讀書。我即想起書中一句「人生就是不斷的解決問題」，便跟家長好友說：「可以給幼子講解，讀書其實就是在學習解決問題。數學不會做？便學習拆解的步驟；英文生字不認識？就去查字典……將來無論生活或工作，每天都有問題等待我們來解決，所以讀書是讓我們在出社會前習慣及學會解決問題……」家長好友覺得這說法角度嶄新，會與幼子分享，希望增添他做事的信心，甚至提升學習動機。

親子合作實踐想法

我和先生的原生家庭都養過貓，兩兄弟從小也喜歡貓，過去幾年已多次表達養貓意欲。然而，我們觀察兩兄弟多時，見他們房間凌亂不堪，書本讀完不放好，物品用完隨處放，功課欠交乃常態……結論是：請兩兄弟先表現好自己，證明有能力照顧好自己再考慮養貓。數年已過，情况有變，現在大兒子急需穩定情緒以面對公開試；小兒子花太多時間在電玩遊戲，也需要學習照顧他人。於是我們積極留意貓義工資訊，預備好家居環境，最近終於領養了一對幼貓。養貓剛好一周時間，見兩兄弟關心牠們的健康與成長，分別會輪流餵貓、換貓砂、鋪墊貓窩，每天更有逗貓玩耍及溫馨抱抱時刻等。大兒子心情好多了，小兒子責任感增加了，兩兄弟多一個共同話題，多一分合作機會。情况暫時理想，知道養貓路上總有挑戰，但會欣然面對。相信兩隻家庭新成員，繼續為家庭帶來新朝氣！

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

