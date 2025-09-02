好去處：慶祝動畫播放35周年 小丸子開餐廳 歎富士山奶凍

【明報專訊】小丸子又有心事！今次不知道是要吃可愛的富士山造型奶凍，還是大大份的Oreo比利時窩夫呢？不用煩，只要叫爸媽帶你去小丸子主題餐廳，就可以一次過吃盡所有美食啦！
今年是小丸子動畫開播35周年，這個常擺烏龍又非常可愛的女孩，陪伴了幾代人成長。山下菓子Kingsley Cafe ＆ Meal最近帶來「小丸子的幸福日常」主題餐廳，一次過把小丸子的校園生活、家庭晚餐、甜蜜下午茶擺放在大家眼前。
跟同學仔打卡 小神社祈願
由餐廳佈置包括不同角色打卡牆、門口的「幸運小神社」祈願區、主題裝飾區，以至每份餐點的設計如擺盤和餐具，都統統換上小丸子與一班同學的造型。有些餐具更隨點餐附送，真的叫粉絲難以選擇呢！除了堂食體驗，大家更可於現場及網店選購最新精品，把小丸子的生活幸福感帶回家。
■INFO
小丸子
幸福之日常@山下菓子
日期：即日至10月19日
營業時間：中午12:00至晚上10:00（最後入座為晚上7:40）
地點：旺角彌敦道700號
T.O.P This is Our Place 314至315號
訂座：kingsleycafe.com/collections/maruko-cafe-2025
查詢：6222 9654（WhatsApp）
文︰顏燕雯
小模特兒：比比
[Happy PaMa 教得樂 第569期]
