本周FOCUS．採訪手記：從領養行動見師生創意

【明報專訊】不少學校，尤其是新創辦的，都很樂意接受傳媒訪問，藉此增加曝光，但五旬節聖潔會永光小學（下稱永光小學）卻是異數。除了在去年開學日，校長洪慕竹接受過本報教育版簡短訪問以外，整整一個學年，她都消失於傳媒的視線，今次接受《Happy PaMa 教得樂》訪問，算是創校以來，首次用「學校巡禮」的形式，深入講解辦學理念和課程特色。記者單刀直入問洪慕竹為何如此低調，她笑笑口說：「我是刻意的，因為新校白紙一張，我不想空口講白話，想有真材實料，做得出一點成績才跟公眾分享。現在，我就有信心講了。」
永光小學標榜糅合芬蘭的教育理念，並定位為INSPIRE school，簡單而言，就是一間注重創意和啟發的學校。從洪慕竹分享的兩件事，我看得出，這間學校的師生確實頗有創意，讓校長引以為傲。
話說較早前，學校輾轉收到動物義工求助，指在太子花墟後巷撿獲花貓一家三口，請求校方收容牠們。洪慕竹在早會跟學生商量，大家都熱烈支持領養，教師們亦靈機一動，把領養行動化為「貓館長」獎勵計劃，當中既有班級經營，亦有個人指標。「假如全班團結，做到閱讀達標、課室清潔、交齊功課，便能以班的名義捐贈貓糧；如果是個人表現優秀，老師便會獎賞一張『照顧貓貓體驗券』，學生憑券可預約在小息時照顧貓貓。」洪慕竹笑言，貓糧費用實際上由她支付，但每月各班名義上都資助了貓貓4、5罐貓糧，孩子滿足感很大。
為學校附近小昆蟲建酒店
至於另一個故事，是學期完結前，洪慕竹收到一封學生聯署信，幾名小四學生發現學校周圍有很多小昆蟲屍體，覺得牠們很可憐，建議學校設立標本室收藏牠們。洪慕竹說，很欣賞小朋友的想法，也啟發到教師們有更創新的構思，「常識科組老師反提議仿效芬蘭，建設一間昆蟲酒店，透過獨特的設計吸引昆蟲來寄居，那牠們就不是死了的標本，而是活生生的生命，我覺得很有意思」。她期待本學年，昆蟲酒店會在永光小學出現。
文：沈雅詩
[Happy PaMa 教得樂 第569期]
