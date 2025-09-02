本周FOCUS．採訪手記：從領養行動見師生創意

永光小學標榜糅合芬蘭的教育理念，並定位為INSPIRE school，簡單而言，就是一間注重創意和啟發的學校。從洪慕竹分享的兩件事，我看得出，這間學校的師生確實頗有創意，讓校長引以為傲。

話說較早前，學校輾轉收到動物義工求助，指在太子花墟後巷撿獲花貓一家三口，請求校方收容牠們。洪慕竹在早會跟學生商量，大家都熱烈支持領養，教師們亦靈機一動，把領養行動化為「貓館長」獎勵計劃，當中既有班級經營，亦有個人指標。「假如全班團結，做到閱讀達標、課室清潔、交齊功課，便能以班的名義捐贈貓糧；如果是個人表現優秀，老師便會獎賞一張『照顧貓貓體驗券』，學生憑券可預約在小息時照顧貓貓。」洪慕竹笑言，貓糧費用實際上由她支付，但每月各班名義上都資助了貓貓4、5罐貓糧，孩子滿足感很大。

為學校附近小昆蟲建酒店

至於另一個故事，是學期完結前，洪慕竹收到一封學生聯署信，幾名小四學生發現學校周圍有很多小昆蟲屍體，覺得牠們很可憐，建議學校設立標本室收藏牠們。洪慕竹說，很欣賞小朋友的想法，也啟發到教師們有更創新的構思，「常識科組老師反提議仿效芬蘭，建設一間昆蟲酒店，透過獨特的設計吸引昆蟲來寄居，那牠們就不是死了的標本，而是活生生的生命，我覺得很有意思」。她期待本學年，昆蟲酒店會在永光小學出現。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第569期]