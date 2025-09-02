明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第569期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：從領養行動見師生創意

【明報專訊】不少學校，尤其是新創辦的，都很樂意接受傳媒訪問，藉此增加曝光，但五旬節聖潔會永光小學（下稱永光小學）卻是異數。除了在去年開學日，校長洪慕竹接受過本報教育版簡短訪問以外，整整一個學年，她都消失於傳媒的視線，今次接受《Happy PaMa 教得樂》訪問，算是創校以來，首次用「學校巡禮」的形式，深入講解辦學理念和課程特色。記者單刀直入問洪慕竹為何如此低調，她笑笑口說：「我是刻意的，因為新校白紙一張，我不想空口講白話，想有真材實料，做得出一點成績才跟公眾分享。現在，我就有信心講了。」

永光小學標榜糅合芬蘭的教育理念，並定位為INSPIRE school，簡單而言，就是一間注重創意和啟發的學校。從洪慕竹分享的兩件事，我看得出，這間學校的師生確實頗有創意，讓校長引以為傲。

話說較早前，學校輾轉收到動物義工求助，指在太子花墟後巷撿獲花貓一家三口，請求校方收容牠們。洪慕竹在早會跟學生商量，大家都熱烈支持領養，教師們亦靈機一動，把領養行動化為「貓館長」獎勵計劃，當中既有班級經營，亦有個人指標。「假如全班團結，做到閱讀達標、課室清潔、交齊功課，便能以班的名義捐贈貓糧；如果是個人表現優秀，老師便會獎賞一張『照顧貓貓體驗券』，學生憑券可預約在小息時照顧貓貓。」洪慕竹笑言，貓糧費用實際上由她支付，但每月各班名義上都資助了貓貓4、5罐貓糧，孩子滿足感很大。

為學校附近小昆蟲建酒店

至於另一個故事，是學期完結前，洪慕竹收到一封學生聯署信，幾名小四學生發現學校周圍有很多小昆蟲屍體，覺得牠們很可憐，建議學校設立標本室收藏牠們。洪慕竹說，很欣賞小朋友的想法，也啟發到教師們有更創新的構思，「常識科組老師反提議仿效芬蘭，建設一間昆蟲酒店，透過獨特的設計吸引昆蟲來寄居，那牠們就不是死了的標本，而是活生生的生命，我覺得很有意思」。她期待本學年，昆蟲酒店會在永光小學出現。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第569期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第569期

上 / 下一篇新聞