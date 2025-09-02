家長心聲：學習氣氛輕鬆 有充足時間發展興趣

一年過去，謝太認為自己選擇正確，校園活動多采多姿，又無學習壓力，恩琳每天都是開心上學，開心放學的。「很感恩學校設有特長導修課，足夠讓女兒在學校完成所有功課，那放學後，便有更多空閒時間，可以參加她喜歡的興趣班。」不過，學習氣氛輕鬆不等於學不到，謝太說︰「一年級無測驗考試，我沒有跟恩琳溫習過，但從老師給她不計分的小評估看到，女兒掌握得不錯。」

關愛文化濃 轉校後快速建立歸屬感

徐太一家則剛搬到富蝶邨，為免女兒喜兒長途跋涉到九龍區上學，上學年遂替她轉到永光小學入讀四年級。「雖然有朋友建議我，要同步考慮升中問題，因為她已經是高小生，最好去有往績的學校插班，但其實我不太擔心這個問題，我反而關注，若要女兒插班加入師生圈已經很密切的學校，她會否覺得有隔膜、不開心呢？那不如去一間全新的學校，至少大家的起步點都一樣，會更好適應。」

的確，喜兒適應得很好，永光小學的關愛文化，令她很快對學校建立了歸屬感，「有別於以前的學校，我們在這裏是稱呼校長、教師的名字，而不是他們的姓氏，例如會叫慕竹校長、子軒老師等。喜兒亦很期待每朝早入校門時，跟校長擊掌打招呼，這些小舉措，都令她感到很親切」。徐太又分享，「全球教育科」讓學生有更多不同的學習體驗，包括走進社區關心街坊、與少數族裔人士交流等，有助學生全人成長。

