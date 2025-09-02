全球教育科：用環保物料自製玩具 供社區人士試玩

洪慕竹舉例，小二「全球教育科」其中一個課題，是教導學生如何運用環保物料，自製玩具，同時講解SDG目標12「負責任消費與生產」的觀念。「二年級常識科本來其中一個單元就是教授關於玩具常用物料、科學原理的，我們把它納入『全球教育科』，而學生的自製玩具成品，上學年便擺放在學校的聖誕佳音嘉年華活動上，給到來參與的社區小朋友試玩。」

她續謂，「全球教育科」以常識科、人文科、科學科為領航學科，再結合其他科目的學習元素，包括中文、英文、數學、視藝等，為各級學生締造跨學科的學習經歷。此科不設任何評估，學生完成6年課程，便可完整涉獵17個SDGs。

[Happy PaMa 教得樂 第569期]