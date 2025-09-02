明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第569期

Happy Pa Ma

學校巡禮：INSPIRE school玩樂空間大 重戶外活動 糅合芬蘭教育模式 學習滿fun

【明報專訊】享譽全球的芬蘭教育，以因材施教、少功課、多戶外活動等而聞名，與香港重視學術成就和培養精英的教育主義，南轅北轍。去年創校的五旬節聖潔會永光小學，卻嘗試糅合兩地教育理念，取長補短。實戰一個學年，學生並無因自由放鬆的校園氛圍而影響學習成效，借鏡芬蘭教育而開展的校本「全球教育科」，也因着跨科學習，比獨立科目帶給學生更多生活體驗。從本學年小一收生數目倍增，足見家長已用實際行動，向學校投下信心一票。

結合自然環境、社區資源設計戶外活動

位於大埔的五旬節聖潔會永光小學（下稱永光小學）在2024年落成、是一間擁有後千禧校舍的津貼小學，校園面積約7085平方米，加上擁有大量綠化空間，為學校融入芬蘭樣式的教學，提供了先天優勢。「芬蘭教育其中一個特色，就是校園有很多玩樂空間，使孩子感覺到放鬆。因為我們校舍夠大，在環境設計上便可以配合得到」。永光小學創校校長洪慕竹說。

舉例，校方在樓層寬敞的公共空間，以及在空置課室裏，常放置一些益智玩具，包括疊疊杯、桌遊、豆袋、呼拉圈等，鼓勵學生在小息時走出課室，齊齊開心玩；今個學年，校方更計劃加設遊戲室，使同儕間有更多社交互動機會，同時亦全面開放感統活動室「FUNLAND」，讓孩子在大息時可多做護脊、拉筋運動，放鬆身心。

借鏡芬蘭重視戶外教育的特色，永光小學結合學校的自然環境與社區資源，設計了多樣化的戶外教學活動，洪慕竹透露︰「除了利用校內的園圃做教學活動，我們亦帶同學們探索過學校所處的新社區，也去過在大埔歷史悠久的香港鐵路博物館、綠匯學苑、嘉道理農場等，實踐以戶外做學習場景的教學方式。」

功課適中 小一無測考

提起芬蘭教育，不少人第一時間聯想到「少功課」、「無考試」的愉快學習生活，永光小學的情况又如何呢？「始終我們都要滿足香港的教育制度，所以唯有取其平衡，能夠做到的，都會盡量做。」洪慕竹稱，該校是目前大埔區唯一一間在小一全學年無任何測考的小學，「小一無評估，但老師會在教完某個學習重點後，給同學們回答幾條不計分的挑戰題，那就可以掌握到小朋友的學習進度」。至於其他級別，全學年有兩次總結評估，下學期則加插一次進展評估，並參照教育局的指引，全年的測考都安排在長假期前，務求小朋友和家長在長假期，都能享受真正放鬆。

關於功課，洪慕竹從來不標榜永光小學少功課，只以「適中」來形容，「我給老師的指引，是每日每科，最多只可給兩份功課，我亦希望同學們能在校內完成大部分功課」。為此該校在周一至四的下午課節，有長達50分鐘的導修課，八成家長回饋表示，子女回家後，約用1小時便可完成餘下功課，「換言之，孩子在放學後，仍然有很多休息或親子時光」。

同儕合作學習 逢周五「師生蜜語」談心

「以人為本」也是芬蘭教育所強調的，而且不是空泛的口號，當地學校很尊重每個孩子的差異，也讓每個學生獲得平等關注。在洪慕竹掌舵下，永光小學採用平均分班、異質分組，通過合作學習，促進同儕間的啟發和交流。與此同時，高小的英文科則做分流教學，「我們刻意編排了每日全級同時段一起上英文課，4班的同學，會因應他們的能力，分流到不同的課室上課。由於每班程度相若，老師便可給予學生更充足、更貼身的照顧」。

談到師生的連結，永光小學跟芬蘭學界一樣，同樣用心在不同的細節上，建立彼此感情，增強學生對學校的認同感和歸屬感。不單在逢周五、提早放學的這一天，午飯後設立「師生蜜語」時段，讓班主任與學生促膝談心，洪慕竹平日在大息時，亦會走出校長室，跟學生一起玩，更相約他們共進午膳，「我想在輕鬆的氣氛下，跟小朋友閒聊，了解他們的需要。上學年，我用了一年時間，分批跟全校每一個學生，都一起吃過午飯了！」除了關顧學生，她也重視家校溝通，創校一年已舉辦過兩次茶敘，全校近半數家長皆有出席，為家校協助，奠定良好基礎。

■INFO

五旬節聖潔會永光小學

類別︰資助男女校

宗教︰基督教

校網︰84

班數︰18（2025/26年度）

地址︰新界大埔彩蝶街10號

電話︰2627 5600

網址︰wkjs.edu.hk

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第569期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第569期

