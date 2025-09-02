明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人物

FEATURE

知多啲：香港搖搖界多番起落 疫情後變親子活動

【明報專訊】雖然近年本地搖搖玩家較以往「大增」，但阿反說自己曾多次經歷本地搖搖界低潮。首先是上文提及的「第一次衝擊」，隨着1999年《搖搖之星》宣傳活動結束而歸於平靜，「整個愛民邨，就只剩下我一個玩」。到了2001年，無綫電視取得日本動畫《超速YoYo》播放版權，動畫廣受中小學生歡迎，阿反因已懂得全部招式，給人感覺「好勁」。那時互聯網開始普及，讓他發現外國玩家的高超技術，便在網上開設搖搖群組，聚集本地愛好者。網聚時大家多集中在九龍塘歌和老街公園練習，每次約20至30人出席。但熱潮退卻，搖搖迷陸續消失。

2010年，亞視因轉播內地電視劇《火力少年王》（港譯《搖搖新世代》），講述多間學校的搖搖校隊爭奪全國冠軍的故事。阿反形容其是加入電腦特效的特攝劇，雖無天馬行空招式，但出招時會加入飛龍等視覺效果。不過隨着劇集完結，本地搖搖界又再次陷入低谷，只餘下10多個參加國際比賽的搖搖玩家，日夜苦練。

最新熱潮於新冠疫情期間醞釀，由於社交隔離政策而被迫留在家中的搖搖玩家，開始拍片示範花式，當中一個美國搖搖玩家示範由香港玩家創作的finger spin招式而爆紅，後來因社交平台的演算法推送優勢，很多人都會在影片中加入這招花式或hashtag。阿反當時未知香港出現一批新玩家，直至疫情緩解後再辦網聚，原本預期只有20至30人出席，結果卻有約80人，年齡更涵蓋孫仔至祖父級，阿反說：「以前玩搖搖都是自己一個，怎想到現在發展成親子活動，一家大細一齊玩搖搖。」

相關字詞﹕人物

上 / 下一篇新聞