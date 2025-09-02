知多啲：香港搖搖界多番起落 疫情後變親子活動

【明報專訊】雖然近年本地搖搖玩家較以往「大增」，但阿反說自己曾多次經歷本地搖搖界低潮。首先是上文提及的「第一次衝擊」，隨着1999年《搖搖之星》宣傳活動結束而歸於平靜，「整個愛民邨，就只剩下我一個玩」。到了2001年，無綫電視取得日本動畫《超速YoYo》播放版權，動畫廣受中小學生歡迎，阿反因已懂得全部招式，給人感覺「好勁」。那時互聯網開始普及，讓他發現外國玩家的高超技術，便在網上開設搖搖群組，聚集本地愛好者。網聚時大家多集中在九龍塘歌和老街公園練習，每次約20至30人出席。但熱潮退卻，搖搖迷陸續消失。
2010年，亞視因轉播內地電視劇《火力少年王》（港譯《搖搖新世代》），講述多間學校的搖搖校隊爭奪全國冠軍的故事。阿反形容其是加入電腦特效的特攝劇，雖無天馬行空招式，但出招時會加入飛龍等視覺效果。不過隨着劇集完結，本地搖搖界又再次陷入低谷，只餘下10多個參加國際比賽的搖搖玩家，日夜苦練。
最新熱潮於新冠疫情期間醞釀，由於社交隔離政策而被迫留在家中的搖搖玩家，開始拍片示範花式，當中一個美國搖搖玩家示範由香港玩家創作的finger spin招式而爆紅，後來因社交平台的演算法推送優勢，很多人都會在影片中加入這招花式或hashtag。阿反當時未知香港出現一批新玩家，直至疫情緩解後再辦網聚，原本預期只有20至30人出席，結果卻有約80人，年齡更涵蓋孫仔至祖父級，阿反說：「以前玩搖搖都是自己一個，怎想到現在發展成親子活動，一家大細一齊玩搖搖。」
日報新聞-相關報道：
相關字詞﹕人物