知多啲：香港搖搖界多番起落 疫情後變親子活動

2010年，亞視因轉播內地電視劇《火力少年王》（港譯《搖搖新世代》），講述多間學校的搖搖校隊爭奪全國冠軍的故事。阿反形容其是加入電腦特效的特攝劇，雖無天馬行空招式，但出招時會加入飛龍等視覺效果。不過隨着劇集完結，本地搖搖界又再次陷入低谷，只餘下10多個參加國際比賽的搖搖玩家，日夜苦練。

最新熱潮於新冠疫情期間醞釀，由於社交隔離政策而被迫留在家中的搖搖玩家，開始拍片示範花式，當中一個美國搖搖玩家示範由香港玩家創作的finger spin招式而爆紅，後來因社交平台的演算法推送優勢，很多人都會在影片中加入這招花式或hashtag。阿反當時未知香港出現一批新玩家，直至疫情緩解後再辦網聚，原本預期只有20至30人出席，結果卻有約80人，年齡更涵蓋孫仔至祖父級，阿反說：「以前玩搖搖都是自己一個，怎想到現在發展成親子活動，一家大細一齊玩搖搖。」