港產搖搖「世一」 一根線搖出魔幻花式

黃偉鑠（阿反）不僅是自由花式搖搖單手線上花式（1A）運動員，更是本地專業花式搖搖品牌C3yoyodesign的創辦人之一。成立至今近16年，C3yoyodesign已成為全球搖搖發燒友熟悉的品牌。阿反玩搖搖28年，曾零星接受過訪問，但他指從未像這次般頻繁地收到約訪。曾在傳媒工作的他，深知「攞不到世一，就不會有人理會」的潛規則，因此難得有機會推廣搖搖文化，他說就算再忙再辛苦都一一答應。

超越漫畫招式 讓人沉迷

回溯阿反的搖搖之路，一切都是從1998年13歲時開始。「最初我是在本地漫畫周刊中看到由香港人創作的漫畫《搖搖之星》，但其實內裏出現的搖搖是由日本玩具商推出的『超速搖搖』（Hyper YoYo）系列產品，只因當時未有香港電視台購入日本同名動畫的播放權，所以玩具商才找香港人創作本地版漫畫，作為即將開展的搖搖推廣計劃的一部分。」阿反說漫畫推出後一個月，玩具商便開始在商場或社區中心舉辦花式搖搖表演及試玩活動，在小朋友之間掀起一股搖搖熱潮。阿反回憶說：「那時媽媽給我零用錢，我就拿去買搖搖。」起初他試圖模仿漫畫中的「勁力旋風」（long sleeper）招式，但搖搖甩出後很快回彈，無法在繩子末端維持空轉。豈料「高手在房間」，媽媽若無其事地施展並教曉了他這招基礎花式，想不到在2012年兒子阿反憑這招在世界搖搖大賽中以30分28.3秒打破了世界紀錄，不過這已是後話。學懂勁力旋風後，他繼續鑽研其他招式，又積極參加玩具商的推廣活動，很快便學會了漫畫中的30招花式。

其實在阿反懂性前，搖搖早已在上世紀60至80年代因汽水品牌的推廣活動而爆紅，但隨着活動告終，一切亦歸於平淡。乘着千禧年後以搖搖為主題的日本動漫及內地劇集先後推出，搖搖也曾在港掀起多次熱潮，不過，每次水退後還堅持留下來的人，就只得阿反跟10多個資深搖搖迷。問阿反搖搖有何吸引之處？「它最特別的地方是，現實中可以做出的花式竟比原作更多及更厲害。」他以《足球小將》的衝力射球為例，漫畫迷最多只能在起腳時大叫「衝力射球」，然後不過是踢出一腳普通射球；但搖搖則不同，起初以為無可能做出漫畫主角互甩搖搖較技的動作，誰知在現實中不僅能實現，甚至可以超越漫畫內的招式。這份驚喜，讓阿反沉迷其中。

千禧年後傳統蛋形變蝴蝶形

阿反說值得一提的是千禧年後搖搖技術得到飛躍式發展，一間叫作YOYOJAM的美國公司改良並推出多款嶄新設計，例如外形從傳統的蛋形變成蝴蝶形，漏斗形橫切面令搖搖在做花式期間更容易入繩；而新的軸承系統亦大大減少繩子與搖搖軸心的摩擦力，將空轉時間從以往幾秒輕鬆延長至數分鐘，其間玩家不用通過收繩為搖搖注入動力再甩出，各種各樣的搖搖花式得以爆發式誕生。「以前搖搖的花式比較簡單，我們還會特別改招式名，但現在看搖搖表演已經是花式組合，你只可以說那套招式是某個搖搖運動員的招牌動作。」他說如果留意一些搖搖社交平台帳戶的帖文，便可發現幾乎每天都有新招出現。

首次外出比賽遇挫 激發設計搖搖

練得一身武藝，自然希望能跟高手過招，一展身手。不過，香港鮮有搖搖比賽，要比賽只能到外國。由於資金問題，阿反畢業後當了幾年攝影助手，到2008年才儲夠旅費，首次飛到新加坡參加亞洲搖搖錦標賽。阿反說在比賽前已通過互聯網觀看其他外國高手影片，自信應能殺入決賽前10名，但結果事與願違，雖能進入決賽，排名卻接近包尾，這次慘痛經歷令他忍不住在機場當眾「爆喊」，自此更加緊練習。新加坡的挫敗激發他與另外兩個搖搖愛好者Ron及Walter設計自家搖搖的念頭，「比賽時見有些高手用度身訂做的搖搖，更能發揮個人風格」；其次是當他們想到曾因缺錢而錯過許多賽事的不快經歷，便希望透過賣搖搖來賺錢，資助本地年輕運動員到海外參加國際賽。當時阿Ron仍在大學修讀IT課程，阿反跟Walter便經常到他的宿舍開會，激烈地討論設計問題，最終畫出第一幅被阿反稱為「廢鐵」的設計圖。「我們忽略了很多元素，例如不同金屬的特性、重量分佈，以為形態相似就行。」出來的搖搖重心不平衡，甩出後震動得玩不出任何花式。經過數次改良，他們才有信心讓朋友試玩。由於數量不多，很快售罄，甚至吸引日本朋友訂購，從此他們每年設計新款。

阿反解釋，不同金屬的材質會影響打磨厚薄及形狀，例如鋁合金不夠堅硬，無法像鈦合金般製成又弧又薄的效果，但後者打磨時間需要長數倍。根據不同設計製造的搖搖，有的彈力較強，有的騰空力較佳，可因應運動員的表演風格而度身訂做。2012年阿反打破世界紀錄的搖搖，便是他刻意為了長時間空轉而設計。今次在世界搖搖大賽奪冠，阿反便特別設計一個闊84毫米、結合3種物料製成的搖搖來練習，特點是做花式時，能順利入繩的機率較一般搖搖高3倍，而塑膠材料則有助減重，有助延長搖搖的騰空時間，讓阿反有更多時間走位做花式；提升控制準繩度後，他便換回較窄身及墜手的全金屬搖搖繼續練習及參賽。阿反說：「前期預備得好，才是今次勝出的主因。」

搖搖生意上軌道後，3人亦不忘初心，開始贊助香港搖搖選手出賽，例如2012年贊助龐思彥出戰European Yo-Yo Championship比賽，3人幾乎掏盡所有積蓄。龐思彥不負眾望奪得公開1A組別冠軍，不僅首次登上本地報章頭版，更吸引不少外國知名搖搖運動員主動聯絡C3yoyodesign，希望贊助選手，大大提升了其品牌的知名度。阿反說回想起1998年，他到搖搖活動是欣賞高手表演，甚至跟他們學習玩搖搖，沒料到20多年後，他竟獲得玩具品牌邀請，化身「搖搖哥哥」教小朋友玩，「這種角色上的轉變，想起來都覺得好笑」。●

●現代搖搖

非響應式長時間空轉

有利做複雜花式

現代搖搖主要分為「響應式」（responsive）和「非響應式」（unresponsive）兩大類，響應式的特點是搖搖被甩出後，玩家稍稍提起繩子，繩子便會與內部的回收系統產生摩擦力而令搖搖自動回旋到掌心，由於操控簡單，尤其適合用來學習基本技巧。

非響應式搖搖則將表演的花式動作提升至另一層次，由於軸心部分採用了低摩擦的軸承系統，讓搖搖可以在甩出後保持長時間旋轉狀態，玩家便有更多時間做出高難度及複雜的花式動作。不過，這種搖搖不設回收系統，玩家需要「bind」的特別技巧，才能將搖搖收回手中。●

●有片睇

進入阿反的搖搖世界

link.mingpao.com/84980.htm

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com