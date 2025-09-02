明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人物

FEATURE

港產搖搖「世一」 一根線搖出魔幻花式

【明報專訊】印象中搖搖（YoYo）是一件兒時玩物，甚至有許多人從未接觸過，但在香港卻有一班愛好者為它日練夜練，一心要在國際舞台綻放光芒。今年41歲的黃偉鑠，剛於8月初捷克布拉格舉辦的「世界搖搖大賽2025」（World YoYo Contest）奪得自由花式項目冠軍（40歲以上組別），一夜之間，其表演片段在社交平台廣傳。原來現代搖搖已不再是一招半式，而是結合全身技巧與創意如魔術般的表演，令人目不暇給。

黃偉鑠（阿反）不僅是自由花式搖搖單手線上花式（1A）運動員，更是本地專業花式搖搖品牌C3yoyodesign的創辦人之一。成立至今近16年，C3yoyodesign已成為全球搖搖發燒友熟悉的品牌。阿反玩搖搖28年，曾零星接受過訪問，但他指從未像這次般頻繁地收到約訪。曾在傳媒工作的他，深知「攞不到世一，就不會有人理會」的潛規則，因此難得有機會推廣搖搖文化，他說就算再忙再辛苦都一一答應。

超越漫畫招式 讓人沉迷

回溯阿反的搖搖之路，一切都是從1998年13歲時開始。「最初我是在本地漫畫周刊中看到由香港人創作的漫畫《搖搖之星》，但其實內裏出現的搖搖是由日本玩具商推出的『超速搖搖』（Hyper YoYo）系列產品，只因當時未有香港電視台購入日本同名動畫的播放權，所以玩具商才找香港人創作本地版漫畫，作為即將開展的搖搖推廣計劃的一部分。」阿反說漫畫推出後一個月，玩具商便開始在商場或社區中心舉辦花式搖搖表演及試玩活動，在小朋友之間掀起一股搖搖熱潮。阿反回憶說：「那時媽媽給我零用錢，我就拿去買搖搖。」起初他試圖模仿漫畫中的「勁力旋風」（long sleeper）招式，但搖搖甩出後很快回彈，無法在繩子末端維持空轉。豈料「高手在房間」，媽媽若無其事地施展並教曉了他這招基礎花式，想不到在2012年兒子阿反憑這招在世界搖搖大賽中以30分28.3秒打破了世界紀錄，不過這已是後話。學懂勁力旋風後，他繼續鑽研其他招式，又積極參加玩具商的推廣活動，很快便學會了漫畫中的30招花式。

其實在阿反懂性前，搖搖早已在上世紀60至80年代因汽水品牌的推廣活動而爆紅，但隨着活動告終，一切亦歸於平淡。乘着千禧年後以搖搖為主題的日本動漫及內地劇集先後推出，搖搖也曾在港掀起多次熱潮，不過，每次水退後還堅持留下來的人，就只得阿反跟10多個資深搖搖迷。問阿反搖搖有何吸引之處？「它最特別的地方是，現實中可以做出的花式竟比原作更多及更厲害。」他以《足球小將》的衝力射球為例，漫畫迷最多只能在起腳時大叫「衝力射球」，然後不過是踢出一腳普通射球；但搖搖則不同，起初以為無可能做出漫畫主角互甩搖搖較技的動作，誰知在現實中不僅能實現，甚至可以超越漫畫內的招式。這份驚喜，讓阿反沉迷其中。

千禧年後傳統蛋形變蝴蝶形

阿反說值得一提的是千禧年後搖搖技術得到飛躍式發展，一間叫作YOYOJAM的美國公司改良並推出多款嶄新設計，例如外形從傳統的蛋形變成蝴蝶形，漏斗形橫切面令搖搖在做花式期間更容易入繩；而新的軸承系統亦大大減少繩子與搖搖軸心的摩擦力，將空轉時間從以往幾秒輕鬆延長至數分鐘，其間玩家不用通過收繩為搖搖注入動力再甩出，各種各樣的搖搖花式得以爆發式誕生。「以前搖搖的花式比較簡單，我們還會特別改招式名，但現在看搖搖表演已經是花式組合，你只可以說那套招式是某個搖搖運動員的招牌動作。」他說如果留意一些搖搖社交平台帳戶的帖文，便可發現幾乎每天都有新招出現。

首次外出比賽遇挫 激發設計搖搖

練得一身武藝，自然希望能跟高手過招，一展身手。不過，香港鮮有搖搖比賽，要比賽只能到外國。由於資金問題，阿反畢業後當了幾年攝影助手，到2008年才儲夠旅費，首次飛到新加坡參加亞洲搖搖錦標賽。阿反說在比賽前已通過互聯網觀看其他外國高手影片，自信應能殺入決賽前10名，但結果事與願違，雖能進入決賽，排名卻接近包尾，這次慘痛經歷令他忍不住在機場當眾「爆喊」，自此更加緊練習。新加坡的挫敗激發他與另外兩個搖搖愛好者Ron及Walter設計自家搖搖的念頭，「比賽時見有些高手用度身訂做的搖搖，更能發揮個人風格」；其次是當他們想到曾因缺錢而錯過許多賽事的不快經歷，便希望透過賣搖搖來賺錢，資助本地年輕運動員到海外參加國際賽。當時阿Ron仍在大學修讀IT課程，阿反跟Walter便經常到他的宿舍開會，激烈地討論設計問題，最終畫出第一幅被阿反稱為「廢鐵」的設計圖。「我們忽略了很多元素，例如不同金屬的特性、重量分佈，以為形態相似就行。」出來的搖搖重心不平衡，甩出後震動得玩不出任何花式。經過數次改良，他們才有信心讓朋友試玩。由於數量不多，很快售罄，甚至吸引日本朋友訂購，從此他們每年設計新款。

阿反解釋，不同金屬的材質會影響打磨厚薄及形狀，例如鋁合金不夠堅硬，無法像鈦合金般製成又弧又薄的效果，但後者打磨時間需要長數倍。根據不同設計製造的搖搖，有的彈力較強，有的騰空力較佳，可因應運動員的表演風格而度身訂做。2012年阿反打破世界紀錄的搖搖，便是他刻意為了長時間空轉而設計。今次在世界搖搖大賽奪冠，阿反便特別設計一個闊84毫米、結合3種物料製成的搖搖來練習，特點是做花式時，能順利入繩的機率較一般搖搖高3倍，而塑膠材料則有助減重，有助延長搖搖的騰空時間，讓阿反有更多時間走位做花式；提升控制準繩度後，他便換回較窄身及墜手的全金屬搖搖繼續練習及參賽。阿反說：「前期預備得好，才是今次勝出的主因。」

搖搖生意上軌道後，3人亦不忘初心，開始贊助香港搖搖選手出賽，例如2012年贊助龐思彥出戰European Yo-Yo Championship比賽，3人幾乎掏盡所有積蓄。龐思彥不負眾望奪得公開1A組別冠軍，不僅首次登上本地報章頭版，更吸引不少外國知名搖搖運動員主動聯絡C3yoyodesign，希望贊助選手，大大提升了其品牌的知名度。阿反說回想起1998年，他到搖搖活動是欣賞高手表演，甚至跟他們學習玩搖搖，沒料到20多年後，他竟獲得玩具品牌邀請，化身「搖搖哥哥」教小朋友玩，「這種角色上的轉變，想起來都覺得好笑」。●

●現代搖搖

非響應式長時間空轉

有利做複雜花式

現代搖搖主要分為「響應式」（responsive）和「非響應式」（unresponsive）兩大類，響應式的特點是搖搖被甩出後，玩家稍稍提起繩子，繩子便會與內部的回收系統產生摩擦力而令搖搖自動回旋到掌心，由於操控簡單，尤其適合用來學習基本技巧。

非響應式搖搖則將表演的花式動作提升至另一層次，由於軸心部分採用了低摩擦的軸承系統，讓搖搖可以在甩出後保持長時間旋轉狀態，玩家便有更多時間做出高難度及複雜的花式動作。不過，這種搖搖不設回收系統，玩家需要「bind」的特別技巧，才能將搖搖收回手中。●

●有片睇

進入阿反的搖搖世界

link.mingpao.com/84980.htm

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕人物

上 / 下一篇新聞