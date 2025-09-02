太平洋上清澈「綠寶石」 綠島泡海底溫泉迎日出

凌晨4時，我們摸黑從民宿出發，騎着租來的機車奔向綠島著名的朝日溫泉。迎着清涼而潮潤的海風，在月光與零星路燈的指引下，沿着幾乎空無一車的山路前行。抵達時天色已微微泛白，停車場早已停了數十輛機車，原來期待這場「日出溫泉體驗」的人不止我們。

世界「唯三」海底溫泉

朝日溫泉位於綠島東南方的帆船鼻潮間帶，早在日據時期被開發，是全台唯一的海底溫泉，也是世界「唯三」的海底溫泉之一（另外兩處分別位於日本九州屋久島與意大利西西里島）。這片獨特的溫泉源自海水滲入斷層深處，受地熱加溫後在水壓作用下，從岩縫間湧出，泉口溫度最高達90℃。這裏的泉水清澈透明，沒有刺鼻的硫磺味，屬弱酸性硫磺泉，並混合高鹽分的海水，據稱能改善皮膚狀况。

3圓形露天池享「三溫暖」

整個溫泉園區設有戶外泡湯池與室內spa水療池，其中最受歡迎的，就是建在靠海的珊瑚礁岩上3個圓形露天溫泉池。沿步道走去，像3面鏡子的溫泉池以半人工方式修築，池底仍保留天然珊瑚礁岩，泉水就在岩縫間緩緩湧出。3座池的水溫各有差異：最接近海的一池較易受漲潮影響，水溫偏冷；而在退潮時，最靠近岸邊的一池泉水會因海水量減少而變得特別燙熱，當地人都說這裏是由大自然打造的「三溫暖」。

此刻晨光初露，身體浸泡在被地熱溫暖的海水中，耳畔潮聲陣陣，眼前則是旭日緩緩從太平洋升起的美景。這份與天地同呼吸的震撼與悸動，實在讓人久久難忘。

世界百大潛水勝地 浮潛與魚群嬉戲

綠島海水全年溫暖舒適，四周遍佈珊瑚礁，孕育出豐富的海洋生態，加上海底能見度極佳，被國際潛水雜誌評選為「世界百大潛水勝地」，吸引無數潛水迷朝聖。島上潛點眾多，甚至不用搭船，多數只需從馬路直走幾分鐘就能抵達。像這次我們體驗浮潛的柴口為綠島兩大浮潛區之一，另一處為石朗。柴口特別設有延伸至岸邊的潛水步道，越過裸露水面的裙礁潮間帶，探頭入水，立刻被眼前密集的魚群嚇一跳！想不到近岸已能欣賞如此壯觀的生態。雖然柴口開放自由下水，但建議一般旅客參加潛水店舉辦的浮潛團，有教練帶領，裝備接送全包，還附水底拍照，每人僅需約400至650新台幣（約100至162.5港元），相當划算。

「天然泳池」嬉水 偶遇海星

另一個值得走訪的景點是綠島燈塔下的烏油窟。相比柴口的浩瀚魚群，這裏更具親子與探索趣味。天然潮池水淺無浪，適合小朋友在大人陪同下親近海水。潮池裏生態豐富，有小魚、招潮蟹，偶爾還能遇見可愛的海星。隨着潮汐更替，海水既清澈又充滿活力，猶如一座「天然泳池」。很多家庭甚至會待上一整天，讓孩子盡情觀察、嬉水，而大人則能安心在沙灘上享受海風，共度悠閒時光。●

朝日溫泉

地址：台東縣綠島鄉公館村溫泉路167號

開放時間：4至10月清晨5:00至上午11:00、下午4:00至晚上11:00；11月至翌年3月只開放下午時段

門票：250新台幣（約63港元）

註：泡湯須穿泳衣、泳帽或浴帽；毛巾、拖鞋自備

柴口浮潛區

地址：台東縣綠島鄉柴口61號

烏油窟

地址：台東縣綠島鄉燈塔1號

●旅遊錦囊

入境要求：合資格香港居民可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3Yl10S1）

匯率：1港元約兌4新台幣

航班：香港往返花蓮，香港快運逢周二、四、六、日均有航班，9至10月份單程票價60港元起（未包行李費、稅及燃油附加費）

前往綠島交通：

．花蓮機場到花蓮火車站可乘統聯客運311A機場線（25新台幣/約6.3港元），或乘的士（約250新台幣/約63港元），車程均約15分鐘

．再從花蓮火車站乘台鐵至台東火車站（約2小時；462新台幣/約115.5港元）

．抵達台東後可乘的士（15分鐘，約250新台幣/約63港元）或公車「普悠瑪客運 陸海空快線」（30分鐘，約25新台幣/約6.3港元），前往富岡漁港乘渡輪到綠島南寮漁港

．渡輪班次多，航行時間約50分鐘，來回票價1200新台幣（約300港元）；可從Klook或KKday查看航班及訂票

當地交通：

．環島公車由上午8:30至下午5:00，每小時一班，由南寮漁港沿環島公路順時針繞行一周，停靠主要景點，票價100新台幣（約25港元）

．租賃機車（須具國際駕駛執照）每日租金350新台幣（約87.5港元）起

文：司徒鳳恩

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com