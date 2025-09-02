明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

銅鑼灣休閒意菜 海神級拼盤鮮味十足

【明報專訊】意大利餐廳Penna自2023年於太古城中心開業以來，以平易近人的意大利菜而大受歡迎，去年更進駐銅鑼灣時代廣場，開設新分店「Penna．Moon Garden」，延續休閒舒適風格。餐廳佔地逾4000平方呎，採用暖色裝潢，設有兒童套餐，特別適合一家大小聚餐。

新店的菜式，與太古城中心店同樣靈感源自本港著名西廚劉銘佳（Ken）多年來蒐羅的意大利家傳食譜。菜單上，他保留了太古城Penna的大部分經典菜式，如意式炸牛肚、香烤意大利田螺及意大利火腿拼盤等，同時也讓食材升級，帶來更多元化的美食。新增的生蠔及海鮮拼盤，每日精選新鮮生蠔有10多款，而海鮮拼盤中以海神極品海鮮拼盤最吸引，集合波士頓龍蝦、生蠔、皇帝蟹腳、南非鮑魚等優質海鮮，分量十足。此外，新店更增添燒烤類美食，炭烤原條八爪魚、炭燒香草蒜香牛油元貝、香燒羊扒等。

至於一向有口碑的意粉美食，新店特別新增一款riccioli螺旋形短意粉。它就如早前大熱的捲捲意粉（fusilli lunghi bucati）般掛汁，這款riccioli短意粉會配上黑松露24個月巴馬臣芝士或豬腩肉卡邦尼兩款口味。還有中西合璧麻辣系列，分別有麻辣海鮮汁蜆肉意粉、麻辣肉醬闊條麵及麻辣太平洋紅蝦及帶子闊條麵，麻辣又刺激，嗜辣者別錯過！●

Penna．Moon Garden

地址：銅鑼灣時代廣場11樓1105舖

查詢：2573 3344

註：另加一

[飲食]

相關字詞﹕飲食

上 / 下一篇新聞