銅鑼灣休閒意菜 海神級拼盤鮮味十足

新店的菜式，與太古城中心店同樣靈感源自本港著名西廚劉銘佳（Ken）多年來蒐羅的意大利家傳食譜。菜單上，他保留了太古城Penna的大部分經典菜式，如意式炸牛肚、香烤意大利田螺及意大利火腿拼盤等，同時也讓食材升級，帶來更多元化的美食。新增的生蠔及海鮮拼盤，每日精選新鮮生蠔有10多款，而海鮮拼盤中以海神極品海鮮拼盤最吸引，集合波士頓龍蝦、生蠔、皇帝蟹腳、南非鮑魚等優質海鮮，分量十足。此外，新店更增添燒烤類美食，炭烤原條八爪魚、炭燒香草蒜香牛油元貝、香燒羊扒等。

至於一向有口碑的意粉美食，新店特別新增一款riccioli螺旋形短意粉。它就如早前大熱的捲捲意粉（fusilli lunghi bucati）般掛汁，這款riccioli短意粉會配上黑松露24個月巴馬臣芝士或豬腩肉卡邦尼兩款口味。還有中西合璧麻辣系列，分別有麻辣海鮮汁蜆肉意粉、麻辣肉醬闊條麵及麻辣太平洋紅蝦及帶子闊條麵，麻辣又刺激，嗜辣者別錯過！●

Penna．Moon Garden

地址：銅鑼灣時代廣場11樓1105舖

查詢：2573 3344

註：另加一

[飲食]