醫學滿東華：月經異常或患多囊卵巢綜合徵

【明報專訊】李小姐自青春期開始，月經就不定時，有時兩三個月才有一次月經；婚後兩三年，在沒有避孕的情况下也未能懷孕。後來經婦科醫生檢查，診斷出她患上了多囊卵巢綜合徵。究竟多囊卵巢綜合徵是什麼，有沒有方法治療？
多囊卵巢綜合徵（polycystic ovarian syndrome，PCOS）是一種常見的內分泌疾病，估計約6%至12%育齡女性受病症影響。目前仍未找出病發成因，但某程度上與荷爾蒙分泌失衡有關。常見症狀包括：
．月經異常：
月經稀疏（周期＞35天）、閉經（3個月以上無月經）或不規則子宮出血
．高雄激素表現：
包括唇周、下頜、胸背部等男性毛髮分佈區域毛髮增多；頑固性面部或背部暗瘡；脫髮
．肥胖：
約50%患者伴有體重超標（BMI≥25）
．不孕：
因排卵障礙導致受孕困難
低糖低脂高纖飲食+運動
多囊卵巢綜合徵的診斷，需滿足下列3項中的其中2項：月經稀疏；高雄激素表現（例如多毛、暗瘡或血液睾酮升高）；超聲波檢查顯示多囊卵巢。
一般來說，保守治療可以改善月經，例如減重，低糖低脂高纖飲食，定時做帶氧運動如快走、游泳等。有些情况醫生可能會建議藥物治療，包括用避孕藥調整月經周期，或利用荷爾蒙藥誘發月經。另外，也可以使用雙胍類藥物（biguanides）改善胰島素抵抗，尤其適用於糖尿病前期患者。PCOS患者若有不孕的問題，也可以用輔助生殖技術，如試管嬰兒（IVF）。
控制體重 監察血糖、血脂、血壓
PCOS患者需要長期注意控制體重，定期監察血糖、血脂、血壓，預防糖尿病和心血管疾病。雖然此症不能完全根治，但適當治療可以減輕症狀。若有疑似症狀，建議盡早向婦科或生殖內分泌科求診，制訂個性化治療方案。
文：容燕櫻
（東華三院婦女健康普查部主管）
