醫學滿東華：月經異常或患多囊卵巢綜合徵

多囊卵巢綜合徵（polycystic ovarian syndrome，PCOS）是一種常見的內分泌疾病，估計約6%至12%育齡女性受病症影響。目前仍未找出病發成因，但某程度上與荷爾蒙分泌失衡有關。常見症狀包括：

．月經異常：

月經稀疏（周期＞35天）、閉經（3個月以上無月經）或不規則子宮出血

．高雄激素表現：

包括唇周、下頜、胸背部等男性毛髮分佈區域毛髮增多；頑固性面部或背部暗瘡；脫髮

．肥胖：

約50%患者伴有體重超標（BMI≥25）

．不孕：

因排卵障礙導致受孕困難

低糖低脂高纖飲食+運動

多囊卵巢綜合徵的診斷，需滿足下列3項中的其中2項：月經稀疏；高雄激素表現（例如多毛、暗瘡或血液睾酮升高）；超聲波檢查顯示多囊卵巢。

一般來說，保守治療可以改善月經，例如減重，低糖低脂高纖飲食，定時做帶氧運動如快走、游泳等。有些情况醫生可能會建議藥物治療，包括用避孕藥調整月經周期，或利用荷爾蒙藥誘發月經。另外，也可以使用雙胍類藥物（biguanides）改善胰島素抵抗，尤其適用於糖尿病前期患者。PCOS患者若有不孕的問題，也可以用輔助生殖技術，如試管嬰兒（IVF）。

控制體重 監察血糖、血脂、血壓

PCOS患者需要長期注意控制體重，定期監察血糖、血脂、血壓，預防糖尿病和心血管疾病。雖然此症不能完全根治，但適當治療可以減輕症狀。若有疑似症狀，建議盡早向婦科或生殖內分泌科求診，制訂個性化治療方案。

文：容燕櫻

（東華三院婦女健康普查部主管）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）