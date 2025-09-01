中醫說：《黃帝內經》蘊涵科學理論

《內經》是用另一副眼睛和頭腦去認識和分析生命和疾病，至今仍然有極重要的現代價值，一直被視為中醫學的經典著作，是大專學系中最重要課程之一，其理論法規在臨牀視作重要原則和實踐方法。

然而，少數人懷疑《內經》現代價值，特別對於它使用陰陽五行學說作為指導理論予以否定，甚至認為陰陽五行學說是封建迷信的歷史糟粕，應該揚棄。

針灸醫學獲世界醫壇肯定

陰陽概念大約形成於中華文明初期，夏商時期誕生的八卦卦符構成《易經》，是中國古典哲學思想的核心；認為自然萬物都是由對立統一關係所組成，人體也不例外。自然界的天地、日月、水火、晝夜、圓缺、晴雨等；人的男女、呼吸、寤寐、吸收和排泄、興奮與沉靜、功能盛與衰等，都是對立統一關係，中醫命之為「道」，「一陰一陽謂之道」。道就是規律，是大自然總規律。這一種理論思維已經受現代科學研究者所承認，讚歎古人精明的觀察和思考。

五行概念最早記載於《尚書．洪範》篇，約在公元前500年成書，說明大自然界由金、木、水、火、土為代表5種性質不同元素和類別所構成，它們之間既相互制衡又相互資助、相互依存，使複雜的萬物和組織之間形成了協調統一的關係模式。所謂「生」是扶助、資生之意；所謂「克」（剋），是抑制、削弱之意。有了「生與克」的相互關係才構成了平衡的整體。《內經》用五行關係說明人體生命是通過「生克制化」關係完成的協調統一和生生化化的生命體。

一些人把世俗占卜用語錯誤理解為中醫五行學說同一概念，當然是荒謬。

《內經》包括《素問》和《靈樞》兩部分。《靈樞》又稱《針經》，是專門講述針灸醫學，其實《素問》所講的中醫理論和病證治療也是以針灸學為中心；所以《內經》是在針灸醫學的臨牀實踐基礎上形成。其所記載的僅有13個方劑，目前也很少人使用。針灸醫學已獲世界醫壇肯定，世界衛生組織（WHO）向世界推廣使用數十種疾病的針灸治療。目前有數十個國家和地區成立了針灸學會，並組成「世界針灸學會聯合會」，針灸的治療效果有目共睹。

《內經》的理論和實踐有重要的臨牀價值，蘊涵前瞻和科學的理論，具有不可忽視的現代科學價值。

