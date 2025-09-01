照顧者無微不至 中風病人反難學自理

復康過程需要耐性，除了與各專業醫學團隊合作，照顧者亦十分關鍵。若照顧者缺乏正確知識，可能會影響中風患者的復康進度，甚至導致自身勞損。適當的照顧技巧，可助照顧者有效地支援患者康復。

照顧者及家人首要與醫生充分溝通，了解中風成因，對症下藥，控制病情，預防再次中風及產生後遺症。照顧者若掌握患者具體病情，包括身體受影響區域，有助制訂相應護理照顧計劃。事實上，腦中風位置或範圍不同，其病理都各有差異。腦部功能受損是不能彌補的創傷，可能會導致偏癱、肢體無力、言語障礙及認知問題等，將來不一定會痊癒。

分拆大目標 達成小目標添成功感

在復康過程中，應將最終目標分拆，計劃多個容易達成的短期目標，並定期評估及調整。透過達成短期目標，不僅提高成功感，也令大家更有動力邁向最終目標。照顧者要根據患者病情，協商適切的生活安排或選擇輔助物品來提升自理能力。如果患者的認知功能已受損或對中風病情不大了解，切勿過分倚賴患者的決定。

患側手避放健側 免過度拉扯傷神經

家居環境方面，建議移除可能導致跌倒的障礙物，如地氈或雜物；安裝扶手和防滑墊，確保患者行動安全。如果患者有偏癱、感知缺失，更要留意姿勢問題。要保護患側（身體受影響的一側），應將患側保持原位，例如左手放在左邊，以便身體區分左右位置。若患側的手過度拉扯並放在健側，可能會擠壓患側的手臂神經叢，導致神經不適或不能逆轉的神經受損。

肩脫位用護托 坐下用咕𠱸承托

若肩部脫位，站立及步行時建議使用肩膀護托保護關節，坐下時使用咕𠱸承托手臂，避免因地心吸力加劇脫位問題。

鼓勵日常用健側帶動患側

日常生活中，照顧者應避免「過度協助」中風患者。許多照顧者眼見患者上肢不靈活，心急之下就主動為他們穿衣、餵食，這樣反而剝奪患者復康的機會。建議照顧者與治療師溝通合作，先了解患者活動能力，讓患者主動參與個人生活及學習如何在家有效練習。另外，多鼓勵患者用健側帶動患側（如穿衣時先穿患肢），逐步重建自理能力，提升活動能力又可以保持自尊心。對於年輕的中風患者，在可行情况下，應讓他們每天自主配襯衣著、選擇飲食，維持自我形象。

助患者保留體力 接受針對訓練

中風復康十分漫長，照顧者要有耐心並持續支持。透過制訂時間表，每日計劃復康運動、休息及餘暇時間。曾有一些積極患者，每天安排大量時間做復康運動，導致沒有足夠體力接受物理治療時段訓練，反而需要治療師處理傷患及放鬆肌肉。其實，治療師通常會針對患者最弱的功能來訓練，涉及大量的體力及精神。因此，家人宜協助患者保留體力，讓治療師安排最具針對的訓練，從而更快達到效果。有時候，休息是為了走更遠的路。

學轉移技巧免勞損 精神支援減壓

照顧者在照顧患者之餘，更要提升自我能力。無論在體能、知識及技術上都要充實自己，避免引起不必要傷患。如果需要協助患者轉移或步行，應跟治療師學習技巧。不同程度的偏癱患者擁有不同活動能力，治療師會根據患者情况及照顧者體型，設計安全的轉移方法，好讓患者發揮活動能力，同時減低照顧者的協助需求。此外，照顧者緊記協助轉移時，應保持腰背挺直，屈膝下蹲，並利用腿部力量而非腰部發力。如有需要，建議多找一個照顧者幫忙或使用扶抱帶減輕負擔。

精神支援上，社區或醫院設有照顧者支援服務或小組，讓他們分享個人經驗及心得，獲得情感上的支持，能減輕照顧上的壓力。如果照顧者需要喘息空間，可以申請暫託服務，或參與支援小組。總之，中風患者康復需要整體的支持與照顧。作為照顧者，提供情感關懷，加強理解患者的需求和知識，將有助康復進程。請記住，時常保持耐心和靈活，在復康旅程中，照顧者並不孤單。

通過科學的復康策略，不僅能提升患者生活品質，也能減輕照顧者壓力。若有疑問，建議及早諮詢物理治療師，以便制訂個人化計劃。

文：劉嘉祈（聖雅各福群會中風復康計劃物理治療師）

