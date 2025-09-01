瘤言情深：乳腺癌術後淋巴引流減水腫

淋巴水腫可數年後發生

淋巴水腫是乳腺癌治療後常見併發症。值得注意的是，淋巴水腫可能在乳腺癌治療時、數月或數年後發生。目前，淋巴結切除術被認為是影響淋巴水腫主要的風險因素，因為在乳腺癌手術治療中，醫生可能會切除部分淋巴結用於觀察癌症是否擴散。這種手術可能導致淋巴系統正常引流受阻，從而引發淋巴水腫。研究顯示，接受前哨淋巴結活檢（切除小量淋巴結）的患者中，每100人中約有0至7人會發生淋巴水腫；而接受腋下淋巴切除術（切除多個可能遭受癌細胞侵蝕的淋巴結）的患者中，發生率則每100人高達15至25人。

不處理腫脹持續 阻礙肢體活動

淋巴水腫無法根治，但及早配合物理治療如運動及淋巴引流，可減低患者在切除腋下淋巴後出現淋巴水腫的風險，適當的日常護理亦可紓減症狀。若不加以適當處理，腫脹會持續，繼而阻礙肢體活動能力，對身心造成不良影響。

衣服首飾緊繃 手臂沉重快求醫

整合性淋巴水腫治療（CDT）是淋巴水腫患者的標準治療方法，主要包括徒手淋巴引流（MLD）、壓縮繃帶包裹、改善淋巴流動的運動，以及對受影響區域的皮膚護理。此外，光生物調製技術、淋巴管靜脈脗合術和淋巴移植手術等治療手段也在應用中。患者教育同樣是管理淋巴水腫的重要部分；通過早期識別淋巴水腫症狀，如穿衣服或戴首飾有緊繃感、手臂沉重感等，患者可以及時就醫及接受治療。

通過了解淋巴水腫發生機制和風險因素，採取綜合管理措施，可以幫助患者有效緩解症狀，定期風險評估和早期干預是監測和管理淋巴水腫的重要策略，能夠顯著改善患者的生活質量。

文：張明智（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）