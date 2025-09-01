吾生有杏：人人為我 我為人人

小時候，我在舊式公共屋邨長大，假日經常伴着爸爸到街市附近的「豆泥」茶居歎茶。當年我不明白爸爸為什麼喜愛到那些地方，衛生環境欠佳，桌下必定有個痰罐，所有餐具都要靠自己用滾水清潔。縱是如此，茶居的生意總是客似雲來，彷彿每個客人都是街坊街里。回想那些年，茶居的點心新鮮熱辣，人情味更令人回味無窮。

歎早茶忽變長者義診

話說回來，我飲早茶的這個舊墟已經改變了很多，以往的街市變成了地產項目。幸好那幾條舊街道仍未被收購，好一些老舖得以繼續保留。那茶居生意滔滔，我唯有與其他茶客一起「搭枱」。「老闆娘，一盅排骨飯、一籠蝦餃！」眼見這些點心新鮮出爐，我第一時間便點了一些兒時至愛。這個老舖已經經營了兩代人，聽說第二代老闆早已上岸，只是捨不得一群老街坊。香港有不少出名的點心店及高級食肆，可是地方風味還是比不上這些舊區老舖。

與我同枱的茶客竟是臥虎藏龍之輩，有一名稱為「校長」的老伯不停地表達他對DSE考試制度的意見；另一名「吳老師」，見他滿頭白髮，年紀比校長可能更大，卻一邊喝茶，一邊解釋牛頓的物理定律。最有趣還是對面的兩個婆婆，她們都是隱世股神，什麼941 、1211、2388等，眼光之獨到絕對不遜於一般財經分析員。忽然覺得這個不起眼的舊墟竟然隱藏着不少精靈活潑、轉數極高的長者。

「你不是陳醫生嗎？」一名中年女士靜悄悄地走到我身邊，然後她告訴身邊的茶客，當年如何陪伴她的媽媽到威院腸胃專科覆診遇上我。「陳醫生，我有灰甲，應該怎樣處理？」「我經常耳鳴，西醫說無能為力，我應該找中醫嗎？」我的一盅兩件早茶忽然變成了長者義診……「陳醫生，這件馬拉糕是送給你的！」真是要再次多謝老闆娘！

政府不斷努力地推出新政策，希望活化舊區，改善環境，達到睦鄰、安老及跨代共融。原來「人人為我、我為人人」的人情味卻在這個不起眼的老舖找到。這些舊區經濟效益低，但它卻成為不少長者、老街坊及低收入一族的社交生活圈子。活化舊區或許會改善居住環境，但亦破壞原有緊密的社區網絡和人際關係。究竟我們願意為着經濟發展付出多少代價？

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

