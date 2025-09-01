澤星寄語：新學年 新氣象

今天我將一如以往，在醫學院校園親自歡迎新生。希望各個新同學學習愉快，日後成為優秀和關愛兼備的醫護人員或科研學者。

在眾多新同學之中，有部分是修讀生物醫學工程學4年制工學學士課程的學生，實在令人十分期待。

經過多年努力，香港大學於今年3月成立了生物醫學工程學院，由醫學院、工程學院、牙醫學院及理學院攜手合作，以配合本港教育及創新科技的發展需要，並推動本港、大灣區以至國家的生物醫學創科發展。為此，我們積極整合這項獨特的跨學科學位課程。其中部分內容已包含在各所學院不同課程中多年，然而面對今日瞬息萬變的社會，愈來愈需要更廣闊的視野及知識面，才能有效解決愈趨複雜的難題。因此我們4所學院的同事聚首一堂，反覆商討和研究，認為與其讓相關課程內容散落在不同的學術領域中，不如綜合相關內容，推出跨學科課程，培養學生跨學科學習、研究及解難的能力，為他們日後服務社會奠定穩固基礎。

創意跨學科 應對新發疾病威脅

具體而言，這項跨學科課程涵蓋醫學、工程學、牙醫學及生物學，並加以靈活運用，希望有助取得科技和醫療上的突破。例如教導學生如何引入工程學的技術及方案，推動生物醫學研究的發展；或怎樣將各個學術領域融會貫通，將最新科技轉化為可應用於日常生活的健康解決方案等。為達成這些教學目標，課程將專注於體驗式學習、實務訓練及跨學科合作。過去20多年來，我們曾面對多次新發傳染病及其他疾病的威脅，其中一項重要經驗就是：需要更具創意及成效的跨學科、跨界別應對方案。所以我衷心希望這項課程有助促進醫學、工程學、牙醫學及生物學之間的跨學科合作，以提升我們日後應對各種不可預知健康風險的能力。

今年學院將會在課程中加入全新的「在生物醫學上應用人工智能」元素，而學生於3年級時可選擇到海外大學交流，理解國際上在生物醫學工程的發展，為未來事業作出更好規劃。說起人工智能，可謂近來長盛不衰的熱門話題。最近我到加拿大及美國出席招聘會期間，也試用人工智能創造了一個我的虛擬化身，跟我本人對談來代替演講。參加者都感到很新鮮，活動氣氛更熱烈。汲取了這次經驗，我打算在今天的開學禮上，也以虛擬化身跟新生見面，並期待他們的回應與意見。

