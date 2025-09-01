明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

知多啲：女性35歲前調理養血抗衰老

【明報專訊】女士經常被指氣血不足或精神不振，註冊中醫曾覺知指出，其實男女均有可能出現氣血不暢順的問題，不過從中醫角度，女性的確比男性較早踏入衰老期。《黃帝內經》描述，女性「五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮」，指她們35歲開始衰老，臉部及頭髮呈現老化。而男性則是「五八，腎氣衰，髮墮齒槁」，指他們40歲開始衰老，腎氣及頭髮牙齒呈現衰退老化。

生育耗氣血影響身體

為何女性較早開始由盛轉弱？曾覺知認為，原因很多，其中一個重要原因是生育。「生育消耗女性的氣血，古時女性一般年輕時就多次分娩，到30多歲時已育有多名孩子，氣血消耗對身體影響顯著，所以開始衰弱是合理。現今女性的生育年齡普遍較晚，但生育仍然會消耗氣血，因此建議女士在35歲前，未出現衰老症狀時開始調理身體，補充氣血、養血，以及令氣血暢順，避免過分操勞，並多加注意良好的飲食生活習慣，適量運動，休息充足等。」

氣血不順、不足 調理方法不同

曾覺知認為，氣血不暢順與氣血不足是兩個截然不同的身體狀况。氣血不暢順常為痛症、心口翳悶、呼吸不順、情緒抑鬱、焦慮，並容易煩躁、睡眠不佳、疲勞等。而氣血不足最明顯的症狀是臉色蒼白、手腳冰冷。調理方法各有不同，前者以疏肝健脾為主，玫瑰花是常用食材；後者強調補氣血、養血，常見食材有紅棗、當歸、黑芝麻、桂圓等。

下列分別就這兩個不同狀况提供親民價食療。

˙補氣血食療

紅糖薑棗茶

材料：紅棗（去核）5粒、生薑3至5片（可切成薑絲）、紅糖適量

做法：將紅棗、生薑放入杯中，加入沸水，加蓋燜10至15分鐘，再加入紅糖攪拌融化即可飲用；也可用小鍋加水煮5至10分鐘，效果更佳

功效：溫中散寒、補氣養血、溫通經脈

注意：特別適合氣血不足兼有手腳冰涼、怕冷、易感冒或經期腹痛者

紅棗桂圓茶

材料：紅棗（去核）5粒、桂圓10克、枸杞10克

做法：將紅棗及桂圓放入鍋中，加1200毫升清水煮滾後轉中小火，續煮約10分鐘，再加入枸杞煮5分鐘

功效：補血補氣、養血益心、養心安神

注意：紅棗和桂圓為補血養血的常用食材，適合女性氣血虛弱、疲倦無力時飲用

˙調理氣血食療

玫瑰佛手茶

林料：玫瑰花6克、佛手4克、紅糖或冰糖適量

做法：將玫瑰花和佛手（切片或切塊）放茶杯或壺中，加沸水浸泡5至10分鐘。可依個人口味加糖調味

功效：疏肝解鬱、理氣行氣

[健康]

相關字詞﹕健康

上 / 下一篇新聞