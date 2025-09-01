知多啲：女性35歲前調理養血抗衰老

生育耗氣血影響身體

為何女性較早開始由盛轉弱？曾覺知認為，原因很多，其中一個重要原因是生育。「生育消耗女性的氣血，古時女性一般年輕時就多次分娩，到30多歲時已育有多名孩子，氣血消耗對身體影響顯著，所以開始衰弱是合理。現今女性的生育年齡普遍較晚，但生育仍然會消耗氣血，因此建議女士在35歲前，未出現衰老症狀時開始調理身體，補充氣血、養血，以及令氣血暢順，避免過分操勞，並多加注意良好的飲食生活習慣，適量運動，休息充足等。」

氣血不順、不足 調理方法不同

曾覺知認為，氣血不暢順與氣血不足是兩個截然不同的身體狀况。氣血不暢順常為痛症、心口翳悶、呼吸不順、情緒抑鬱、焦慮，並容易煩躁、睡眠不佳、疲勞等。而氣血不足最明顯的症狀是臉色蒼白、手腳冰冷。調理方法各有不同，前者以疏肝健脾為主，玫瑰花是常用食材；後者強調補氣血、養血，常見食材有紅棗、當歸、黑芝麻、桂圓等。

下列分別就這兩個不同狀况提供親民價食療。

˙補氣血食療

紅糖薑棗茶

材料：紅棗（去核）5粒、生薑3至5片（可切成薑絲）、紅糖適量

做法：將紅棗、生薑放入杯中，加入沸水，加蓋燜10至15分鐘，再加入紅糖攪拌融化即可飲用；也可用小鍋加水煮5至10分鐘，效果更佳

功效：溫中散寒、補氣養血、溫通經脈

注意：特別適合氣血不足兼有手腳冰涼、怕冷、易感冒或經期腹痛者

紅棗桂圓茶

材料：紅棗（去核）5粒、桂圓10克、枸杞10克

做法：將紅棗及桂圓放入鍋中，加1200毫升清水煮滾後轉中小火，續煮約10分鐘，再加入枸杞煮5分鐘

功效：補血補氣、養血益心、養心安神

注意：紅棗和桂圓為補血養血的常用食材，適合女性氣血虛弱、疲倦無力時飲用

˙調理氣血食療

玫瑰佛手茶

林料：玫瑰花6克、佛手4克、紅糖或冰糖適量

做法：將玫瑰花和佛手（切片或切塊）放茶杯或壺中，加沸水浸泡5至10分鐘。可依個人口味加糖調味

功效：疏肝解鬱、理氣行氣

