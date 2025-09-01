女士多看肌肉男補氣血？ 視覺愉悅有益大腦

有內地醫生指出，氣血不足或精神不振女性多看爆肌男，有助紓緩壓力、改善情緒健康。原來男士腹肌不但「養眼」，還「養生」。

心理學研究亦證實視覺愉悅對大腦有益，女士若「遵循醫囑」，又會否虛不受補呢？

早前內媒報道，一名婦科醫生指出，女性若感到氣血不足或精神不振，不妨多看肌肉男或一些賞心悅目的事物，藉此促進多巴胺分泌，活化大腦獎賞系統，可緩解壓力並改善情緒。

愉悅可疏肝健脾 過度傷心氣

註冊中醫曾覺知表示，《黃帝內經》的情志學說是中醫心理學的重要根源，詳細闡述了情志對身心健康的影響。當中有句話：「喜則氣和志達」，指喜樂時體內氣血運行和順，達到疏肝健脾之效。這理論與現代心身醫學脗合，中醫認為愉悅情緒可疏肝健脾，輔助氣血調暢。「從中醫角度，一個健康的人，氣血要充足，也要暢通，若身體各部位氣血供應受阻，會出現氣血凝滯，症狀包括身體各部位出現痛症、心口翳悶、呼吸不順、情緒抑鬱、焦慮、睡眠不佳，以及容易煩躁和疲勞等。」

在演唱會、電視劇、電影中看見偶像展示腹肌，女士覺得賞心悅目，甚至狂喜尖叫。曾覺知提醒，適當的開心情緒可以調理氣血，但如果過度就弄巧成拙。「中醫認為，心主神明，心臟在調節情志有其重要角色。《黃帝內經》另有一句話：『喜傷心』，指過度喜樂令身體陽氣過盛，損傷心氣，導致心神不安，會傷身。在欣賞賞心悅目之物時，假如整個精神狀態感到亢奮，難以集中精神、情緒變得不穩定、出現失眠等症狀，或者有上癮、沉迷相關事物的迹象，連日常生活、工作、學習等都大受影響，就是警號。」因此做任何事情適可而止，最重要是取得平衡。

過分鍾情難抽身 或患情緒病

愛美是天性，追隨賞心悅目的人和物，最自然不過。精神科專科醫生兼認可性治療師麥棨諾亦表示，遇上自己喜歡或感興趣的人和事，有助刺激腦部釋放一些神經傳遞物質，如血清素和多巴胺，提升愉悅的情緒，但當出現失控或異常狀態，要小心是否心理或身體出現問題。

他分享了一個個案：一名事業型中年女性，在眾人眼中一向理智冷靜，但她對身材健碩的男性情有獨鍾，面對一眾健碩的男性「朋友」，她表現出極大的熱情，毫不猶豫地奉獻自己的感情及金錢，這情况維持了4、5年。隨着時日推進，家人注意到她難以抽身，情緒變得暴躁，擔心她跌入詐騙陷阱，建議她尋求醫療幫助。求診初時，她未曾懷疑自己受騙，認為或許男子A騙了她，但並不代表其他男子也如此。經過深入了解和心理分析，醫生發現她的成長經歷，導致她認為這類男性可能會有更多安全感、更多保護。她確診患上邊緣人格障礙（borderline personality disorder），這類患者容易出現情緒波動、衝動行為，以及對被遺棄有強烈恐懼。經過一年多藥物和心理治療，她慢慢醒悟，意識到自己被騙，情緒終於回到正軌。她對過往自己竟然看不出騙局，深感後悔。

另外，女性荷爾蒙失調，特別是當男性荷爾蒙（如睾酮）水平異常升高時，有可能增加性需求。麥棨諾表示，有些疾病可能影響荷爾蒙平衡，例如患上多囊卵巢綜合徵，會導致男性荷爾蒙水平上升，令荷爾蒙失調。患上甲狀腺機能亢進（簡稱「甲亢」）或腦下垂體腫瘤，亦可引致荷爾蒙失調，令性需求有所增加。如果再加上心理因素、情緒狀態等影響，有可能演變成性上癮。當情緒受困時，她們可能會尋求性活動提升愉悅感；而過度依賴這方法，可能成為不健康的逃避方式，或會影響日常生活、工作、家庭生活等。若導致生活無法正常運作，便屬於病態表現；這時不要諱疾忌醫，應尋求專業評估和治療。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]