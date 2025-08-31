明報新聞網
副刊

星期日WorkShop

主題旅遊：非遺，與非遺以外 東莞石龍散步記

【明報專訊】已不是「一路向西」的年代，東莞不是港人北上吃喝玩樂的熱門去處，更別說是石龍鎮裏一條老舊的騎樓街——在華南地區，像石龍這樣的民國騎樓街並不罕見。 但當我參加當地保育團體舉辦的散步團，在這條騎樓街漫步半日，卻在這個小地方發現大世界：地方歷史的痕迹，非遺的複雜，保育的行動，都在一條街上慢慢展開。

【北上走走系列之一】

洄游始知水中味

石龍是東江和珠江的交匯處，在明清時期已是廣東歷史名鎮，商業繁盛。歷經民國和新中國漫長歲月，石龍直到90年代還有最後一波榮景，當中最繁榮的是中山路。

但這條商業街已歸於平靜。像很多地方的城市化故事一樣，隨着東莞石龍的新城區落成，人口和資金逐漸轉移，加上商場消費盛行，舊街道便顯得陳舊破落，乏人問津。我乘網約車過來，外地人司機甚至不知道石龍還封存了一片民國騎樓。

舊區活力不再，當地政府就「講好石龍故事」，正推動舊區改造。那有什麼故事可說呢？官方說很多大故事：因為石龍是孫中山東征的大本營，周恩來曾在此地發表演講，於是就打造紅色景區；因為石龍是舉重之鄉，孕育出陳鏡開等多名舉重好手，當地就興建全世界首家及全國唯一的舉重博物館。非物質文化遺產也是故事的重點，比如政府把非遺店舖集中起來，打造「非遺第一街」，並興建非遺博物館。

對當地保育團體來說，他們也談「非遺」，但更想說石龍的集體回憶，講「我們是這樣長大」的故事。在當地，找到文化保育的同道中人並不容易，年輕一代的石龍人有自己的「去留」問題：很多人外流到「北上廣深」這些大城市發展，留下來的人則更傾向做公務員和穩定的工作，文化保育在當地是一條「少有人走的路」。而且魚在水中不知水，很多人也不覺得日常生活文化是什麼重要之事。

帶我散步團的「遊閱石龍」主理人萬綺雯也曾這樣想。她小時候認為石龍思想狹隘，是文化沙漠，於是在大學開始便「逃離」家鄉，後來又到法國住了5年。一直到2017年，在外面多年的她才回到自己的成長之地，重新發掘家鄉的閃光之處。那一年，正好目睹承載石龍集體記憶的北堤和沿江路面臨拆遷重建，她心有不甘，最後把在法國見到的文化活動經驗帶回石龍，策劃各種藝文項目。其後一兩年，她眾籌修復老建築，舉行音樂會和大型文化節，漸漸凝聚很多街坊。

雖然往往只是在活動那幾天熱鬧一陣，但離開的街坊重回舊地，感歎「石龍很久沒有這麼熱鬧」，還是令她和其他保育者感到很有意義。拆遷也許無力阻擋，但本土的身分認同和保育觀念慢慢生長——我想起2006年及2007年香港保衛天星及皇后碼頭的故事。

正統之爭與破舊立新

我參加的騎樓散步團，是保育團體的新嘗試。他們希望透過導賞，帶參加者逛逛小店，聽街坊講故事，重新感受舊區的温度。

走了一條街，我發現這裏的老店卻似乎分成兩種，一種是被認證的「非遺」手藝店，另一種則是非「非遺」的生活小店。非遺小店是官方着力推廣的文化名片，店裏往往掛着認證證書。對熟悉嶺南文化的人來說，這些非遺手藝不算陌生，如獅頭、麒麟頭、獅鼓、龍船鼓、花燈、竹器、麥芽糖柚皮、家酒鹹薑水、木屐等。

有趣的是，誰是正統的非遺傳承人也是可以爭議的話題。當地的新昌鼓是百年老店，製作華南地區節慶常用的龍舟鼓和醒獅鼓。我去參觀時，還見到鎮店之寶：百年前鍾家以四両黃金買來的德國造鼓機，至今仍閃着烏亮光澤，用來蒙製鼓皮。

然而，就在離鼓店不遠的舊舖外，我看到一張耐人尋味的告示。上面寫着：新昌鼓店本是鍾家三代傳承，但因後人移民，將店租予他人經營；而如今所製的鼓，「早已失去了初聲清脆、開聲沉穩、洪亮而不失霸氣」的祖傳品質，因此「無奈痛心關閉」，日後必將重振百年老店。告示署名，是鍾家後裔鍾惠全。

明明新昌鼓店仍在營業，為何鍾家後人卻說技藝已失傳？我上網找到資料，如今的非遺傳承人葉浩和其實與創始家族關係頗遠——他是鍾家遠親姚廣的女婿的弟弟。當年姚廣學成自立門戶「金昌鼓店」，後來和「新昌」合併並沿用「新昌」之名。鍾家後人有異議，不知是否與這段歷史淵源有關。箇中孰是孰非，我們外人實難斷言，但或許「非遺」雖是文化瑰寶，亦難免牽涉世情與江湖，尤其是關於正統名分的爭議。

在同一條街，每家非遺店受到的關注是不一樣，其中一間紅漆描花傳統木屐店，可說是當中的「明星店」。木屐在今日已經很少人穿，但在東莞的新居入伙和新婚還是不可或缺的喜慶用品，新娘要穿紅色木屐出家門；滿月時新房間還會多兩對小木屐，寓意求子納福。這家非遺店是父子兵下場，父親梁錦泉是非遺承傳人，兒子梁茶則曾在廣州做新媒體工作，後來放棄大企業的職位，回到家鄉幫老爸的手藝推陳出新：不只推出新式木屐，還開發迷你木屐造型雪櫃貼等文創產品，更積極在網絡推廣。

我來到門店時，梁茶正忙過不停，跟友人「訴苦」每晚都要畫屐到兩點。原來早前有文化博主來到店裏，把木屐的故事拍成短視頻，影片爆紅後帶來流量的煩惱。訂單蜂擁而至，他們要忙着加班趕訂單。一種式微的手藝重新獲得青睞，是許多人未曾預料的事。梁錦泉做了一輩子木屐，早些年一度想轉行，直到這門手藝被評為市級非遺。2022年，在政府資助下，木屐小作坊更搬進騎樓街繁華路段店面，兒子也決定回來幫忙。

說起來，「屐二代」梁茶也經歷與木屐的「和解」。小時候，他總覺得父親的木屐既不賺錢，也不體面，每當同學問起父親的職業，他都感到尷尬，怕被人看不起。但正是父親一筆一畫做出來的木屐，供他到廣州讀大學，如今木屐又令他找到位置，在家鄉做自己喜歡做的事情。

舊街裏的歷史縮影

走在同一條街上，「非遺」似乎總是更受關注、更常被人談起。但那些非遺之外、歷史以內的尋常小店，同樣是舊區的底色。經過粥店、玩具店、家電舖，我竟有種走在香港舊區的錯覺——這些店未必是要賺什麼大錢，更像是經營社區，連繫鄰里街坊。

但石龍和香港的歷史經驗畢竟不一樣。有一家玩具店貨架堆得琳琅滿目，是兒童樂園，乍看還以為是深水埗福榮街的玩具店，但這家店背後的故事，卻藏着一代人的膽識與艱辛。改革開放初期，做生意仍被視為「走資本主義道路」，老闆當年是冒着風險，一點一點從廣州進貨，才慢慢撐起這家店，用玩具滋養了很多石龍人的童年。

我在一家粥店吃了碗綿密美味的豬紅肉丸粥。這種老式粥檔，在香港舊區也處處可見，而這裏掌勺的是70多歲的妹姨。她人生的前半部分都是在東莞國營飯店，在那裏她跟着媽媽，學會熬粥和做煎餅油炸鬼。一條街中，一度有多家國營茶樓是賣粥吃早餐，妹姨的粥店前身就是國營茶樓，但如今只有她仍然堅守。有意思的是，老店雖有情懷，但年久失修，店面殘舊，當地政府為此還舉行全民投票，選出5間老店，資助它們翻新改造。

像這樣的食店尚能堅守下去，賣家電的舖頭則受到電商衝擊，舉步維艱得多。東哥的電器店賣風扇、電視機和熱水爐，我留意到反而是門外佈置漂亮，有櫈、茶具和植物，還掛着字畫。我們讚他有雅興，他笑說「出面唔煩，入面好煩」，意思是店內生意慘淡，所以在店外佈置「精神角落」，暫時逃離現實。

一條街，彷彿是時代的縮影——非遺手藝曾經被時代洪流猛烈衝擊，如今因文化旅遊興起而重新被人看見；而家電店，曾經代表着物質新潮、家庭現代化的夢想，如今卻輪到它們站在時代的衝擊面前。

民間故事如何講述？

文化不單需要保存，還需要發展。在東莞石龍騎樓街散步，我不止聽到別人家鄉的故事，也真切看到石龍人如何嘗試做文化保育，社區營造。

但我相信，一個老區還有很多故事可以說。就像我抬頭看見一家當舖貨倉的頂樓寫着「艱苦奮鬥，自力更生」，也會好奇這裏在毛時代經歷過怎樣的日常。東莞與香港有千絲萬縷的聯繫，每個石龍家庭都幾乎有香港親戚，過去的逃港潮又有怎樣的故事呢？改革開放後，石龍發展「三來一補」的企業，港商又有哪些印記和故事呢？在很長一段時間，東莞的夜場與娛樂行業，也吸引跨境而來的香港客人，這些民間歷史又能怎樣講述？

回到香港後，我知道石龍騎樓街即將展開大規模重建。中國有太多城市更新項目，最終變成外包團隊的商業地產項目，生產出差不多的步行街、差不多的特產店、差不多的美食。但願下次再訪石龍騎樓街，我還能體認到這裏的小地方與大世界。

（每月最後一個周日刊出）

文、圖˙ 艾迪

{ 美術 } 劉若基

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

