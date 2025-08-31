明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

A to Z藝術字典：K-Kitsch媚俗

【明報專訊】Kitsch，中文譯作「媚俗」。每當談及這個詞彙，你會想起什麼？俗氣、沒有品味、膚淺、內容空洞、陳腔濫調、粗製濫造、廉價、商品化，等等等等，彷彿全是負面定義。然而在當代藝術的語境下，人們又怎樣看「媚俗」？香港人常說「×到盡頭便是型！」，是否適用於「媚俗」？今期我們談談「Kitsch」。

起源：慕尼黑藝術市場

「Kitsch」字源自德語，原本用於19世紀末德國慕尼黑藝術市場，用以形容廉價、大量生產、內容通俗膚淺、為迎合大眾品味的「藝術品」，常帶負面含義。此詞於1926年左右進入英語系統，用來描述「俗氣、情感氾濫、品質低劣」但對大眾具吸引力的文化產品。「Kitsch」進入英語語境後，逐漸被文化評論家納入「現代主義藝術」的批判語彙之中，用以區分「真正的藝術」（legitimate art）與「表面模仿、內涵空洞」的媚俗文化，成為現代藝術與文化批判的關鍵詞。及至上世紀50年代末60年代初普普藝術（Pop art）興起，流行文化走進「高雅藝術」（high art）的領域，「kitsch」頓時成為藝術界一員，有藝術家甚至擁抱「媚俗」美學，誓與「媚俗」共舞。

隨工業化與都市化而生

美國著名藝術評論家克萊門特‧格林伯格（Clement Greenberg，1909-1994）於1939年發表〈前衛與媚俗〉（Avant-Garde and Kitsch）一文，將「媚俗」定為具有文化與政治意涵的現代產物。他認為「媚俗」是一種隨着工業化與都市化而出現的文化現象，是一種專為大眾市場而設計的文化消費模式。這類作品表面上可能模仿「高雅藝術」，但本質上既缺乏原創性，亦沒有深度，談不上任何精神價值。它不要求觀眾思考，而是提供一種即時快感，令大眾感到滿足。

「媚俗」的形式可以包括通俗小說、公式化的電影、商業插畫、情感氾濫的流行音樂、裝飾性旅遊紀念品，甚至是大眾喜愛的政治圖像與「正能量」標語等。這類文化產物往往依賴刻板印象，經常利用誇張的情緒操控與視覺美化，來迎合大眾感官與心理上的需求。它的目的並非要傳達複雜的觀念或追求美學上的創新，而是讓消費者自我感覺良好。

格林伯格的文章旨在針對「高雅藝術」與「媚俗文化」本質上的區分，嘗試對文化水準與藝術品質提出嚴肅要求，避免「高雅藝術」被媚俗文化吞噬，造成文化倒退。他認為「真正的藝術」從來不為迎合大眾而存在，它必然屬於少數。因為「真正的藝術」需要高度的文化素養，這樣的藝術往往艱澀、不易理解，難為大眾接受。相對之下，「媚俗文化」則是一種較為輕鬆的選擇。它不需複雜的思考或審美訓練就能輕易令人感動或產生愉悅的快感。他認為「媚俗」是文明發展過程中「精神懶惰」的副產品，是現代社會壓力下大眾為迅速滿足情感需求而催生的文化模式。

High Brow vs. Low Brow

格林伯格的觀點常被批評為精英主義，那是基於當時的社會文化背景提出的憂慮。時至今日，「高雅藝術」（high brow art）與「庸俗藝術」（low brow art）之間的界線已變得愈來愈模糊。特別在普普藝術興起後，兩者之間有時難以區分。

以當代美國藝術家傑夫‧昆斯（Jeff Koons，1955-）的創作為例，他的作品常被形容為「極致的庸俗」（extreme kitsch），徒具「華麗的假象」（elegant façade）。他擅長將最通俗、最廉價、最具大眾辨識度的視覺符號，透過精緻的工藝化過程，將之轉化成「當代藝術品」。這些作品不僅進駐全球頂尖畫廊與美術館，更在拍賣會上屢創天價。有人形容他像商人多於藝術家。昆斯的代表作《氣球狗》（Balloon Dog，1994-2000）以鏡面不鏽鋼打造，外觀借用生日派對中的氣球動物。這個「慶典系列」（celebration series）除了《氣球狗》外，還有《氣球天鵝》（Balloon Swan，2004-2011）、《氣球兔子》（Balloon Rabbit，2005-2010）和《氣球猴子》（Balloon Monkey，2006–2013）等。作品以不同顏色不同尺寸出現，小型版本數目更以千計。昆斯的作品如商品一樣，大量複製。

他另一甚具爭議的作品Michael Jackson and Bubbles（1988），取材自米高積遜與寵物黑猩猩Bubbles的合照。他挪用米開朗基羅（Michelangelo，1475-1564）著名雕塑《聖殤》（Pietà，1498-1499）造型，將偶像崇拜與基督宗教聖像相提並論。這座陶瓷雕塑由意大利的Cesare Villari工坊生產，外形仿天主教中大量生產的聖人瓷像。昆斯知道這件作品必能掀起熱話，吸引大眾注視。坊間普遍認為Michael Jackson and Bubbles俗不可耐，但昆斯誓與「媚俗」共舞。

許多藝術評論者質疑昆斯的創作只是巧妙地將廉價的流行符號以精緻工藝包裝，令其成功進入藝術體系，嘗試操作藝術市場與媒體話語權，而非對藝術本質嚴肅探問。究竟這是真正的藝術？還是只不過是一種玩弄藝術的手段？

美國藝術家保羅‧麥卡錫（Paul McCarthy，1945-）似乎看不過眼，他於1997至1999年間創作Michael Jackson and Bubbles (Gold)諷刺昆斯原作。他造了一座全金色的雕塑，諷刺昆斯的作品只是一種將藝術扭曲的煉金術。

提到保羅‧麥卡錫，他是另一位以「媚俗」為創作手段的藝術家。大家還記得2013年現身香港西九文化區「那坨屎」嗎？這件名為Complex Pile的大型充氣雕塑當時成為媒體焦點，風頭一時無兩。保羅‧麥卡錫嘗試以粗俗題材強勢介入公共藝術空間，希望打破藝術與低俗之間的界線，挑戰觀眾對「藝術」的既定想像，引發深層反思。

如何分辨「爛藝術」？

說到這裏，大家可能會問，那如何分辨什麼是「真藝術」？什麼是「爛藝術」（bad art）？美國當代藝術家約翰‧柯林（John Currin，1962-）的創作同樣經常被貼上「媚俗藝術」的標籤。他的畫作不少取材自情色雜誌、老式廣告及流行文化圖像，創造出一種「高低混雜」（high-low fusion）的美學語言。單看作品，大眾有時分不清他的創作究竟是「真正的藝術」還只是媚俗要命的爛作品。

常言道，當我們要了解一位藝術家的創作意圖，大家可嘗試看看其創作軌迹，尋找蛛絲馬迹。你或會相信柯林是有意識地使用「媚俗」 作為創作語言，利用作品去反諷主流文化與藝術市場的雙重標準。當然，柯林的畫功在技術上屬無可置疑。而「爛藝術」更多時是一種無意識的失敗。這些作品不僅技巧粗糙、構思薄弱，細究之下亦缺乏批判與思考深度，甚至連基本的審美能力與判斷力都顯得不足。

美國波士頓有一所非常有趣的博物館——壞藝術博物館（Museum of Bad Art，簡稱 MOBA），專門收藏那些「糟糕得令人無法忽視」的藝術作品。博物館的宗旨是「歌頌那些在其他平台難以被容納與展現的藝術家及其創作勞動成果」。MOBA由古董商斯科特‧威爾森（Scott Wilson）於1993年創辦，起因是他從垃圾堆中撿獲一幅名為Lucy in the Field with Flowers的畫作，這幅畫雖然出奇地糟糕，卻帶有一種令人無法忽視的魅力。於是他與友人開始蒐集更多類似的作品，並於1994年在朋友家的地下室舉辦了首場展覽。這些作品大多來自跳蚤市場、二手店、車庫拍賣，或是直接被人們丟棄、甚至由創作者自行捐贈。不過MOBA亦有其嚴格的策展標準，例如作品必須是誠摯的創作、具備明顯失敗之處，而非故意裝拙。

現代藝術價值的困境

要分辨何謂「好藝術」，對大眾而言或許並不容易。法國社會學家皮埃爾‧布迪厄（Pierre Bourdieu）在其1979年出版的著作《區隔：品味判斷的社會批判》（Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste）中指出，文化品味其實是由社會階層所形塑的文化資本（cultural capital）之一，是經由教育、社會環境與經濟資源累積的。隨着社會發展，大眾文化成為主流。究竟藝術應該全民共享，將門檻降底至眾人皆可參與的水平，還是應保留一定的文化深度？諾貝爾文學獎得主馬里奧‧巴爾加斯‧略薩（Mario Vargas Llosa）在其2015出版的著作《文化之死的註釋集》（Notes on the Death of Culture）中指出，當代社會對高雅文化的重視逐漸消退，文化日益娛樂化、淺薄化。這種文化的「民主化」表面上讓更多人參與，實際上卻導致品質下降，使文化與藝術失去原有的深度與批判性，進而削弱其在人類精神探索與思想啟蒙中所扮演的關鍵角色。這是值得我們深思的。

文˙ 葉曉燕

{ 圖 } 網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞