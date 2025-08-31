明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

周日話題：香港演唱會的新語彙——從林家謙個唱的劇場元素談起

【明報專訊】多年前，曾有人批評香港人習慣講「去『睇』演唱會」而不是「去『聽』演唱會」，說明觀眾只為去看偶像、看服裝、看舞台效果，而不重視唱功，不尊重音樂。

林家謙最近的演唱會令我想起以上論調。他是創作人，今年更入圍台灣金曲獎最佳華語男歌手、作曲人及製作人等五大獎項，唱功與音樂才華備受肯定。同時，他的演唱會有豐富的視覺性，其中的劇場元素更是意味深長。

除了林家謙，近年陳卓賢及姜濤的演唱會都巧妙運用劇場元素，這似乎成為香港演唱會的創作趨勢。這確認了演唱會的確是必須去「睇」——觀眾如果閉上眼睛，可能連演唱會主題都懵然不知。

變幻夏日：黑與白之爭

林家謙作曲兼寫詞，音樂風格獨樹一幟之餘，也透過歌詞建構他的世界觀。這次演唱會的主題「White Summer」已有視覺元素：白色的夏天是超乎常態，是六月飛霜。就如林家謙所說，夏天變幻莫測，可以是天晴酷熱，可以是雷暴冰雹。舞台中央的白色巨盒，內圓外方，是為天地；他稱這為「隨意盒」，內藏人世種種的難以預測。

演唱會以純白色揭開序幕，他唱出《夏日之子》及《just carry on》兩首輕快明亮的歌；從隨意盒走出來的除了一身白衣的歌者，還有一群舞者身穿白衣，頭戴大大的白色頭套，跳出歡快舞姿。但隨後，《停止繁殖》唱出絕望：「新世代／等我們絕種／少一點眼淚」。這時，一群全黑的人從隨意盒走出來，黑色入侵純白的世界。

唱到中段，黑白兩群人有肢體衝突，一番糾纏之後，全白的人紛紛退到隨意盒中倒下，並在台上消失。白的光不敵黑的暗。接着，是《無答案》的空虛迷失：「彷似得到過什麼／在瞬間失去就這般給遺忘」，台上只剩全黑的人。黑色，籠罩天地也蠶食內心。

黑與白，闡述着White Summer的主題。這不止是舞台效果，而是一個舞蹈劇場。除了這一幕，林家謙全程躺在牀上唱《小林不動產》，有舞者垂吊在半空伴隨他唱《free fallin'》，以及他唱《某種老朋友》及《記得》時所有舞者穿上黑西裝表情黯然肅穆的葬禮氣氛，都有或多或少的劇場元素。

光用耳朵聽林家謙當然很好聽，但他的世界觀卻要加上視覺元素來展現——他的演唱會也要我們去「睇」。看的不是放煙花、炫目燈光或誇張舞台服裝，而是影音交匯的場面調度。

濤：梅卓燕×姜濤

這種情况，非林家謙演唱會獨有。過去兩年，姜濤及陳卓賢的個唱都有異曲同工之妙。

兩年前的姜濤演唱會名為「Waves」，他獨具慧眼地邀請梅卓燕為開場的15分鐘編舞。梅卓燕是香港著名舞蹈家，擅長以現代方式詮釋傳統東方元素。這部分用水袖與大幅白布製造多變的浪濤意象，姜濤身在其中唱出《濤》。大海與浪濤是威脅着姜濤的險境，也是姜濤自身的力量——愈是在困境中，一個人愈是了解自己。小克的歌詞寫着：「墜瀑布／方知根本我是濤」。

在隨後的《作品的說話》中，主題是更為沉重的戰爭；俄烏戰爭開始後，姜濤請創作團隊寫了這首歌。台上，各舞者擺出拿槍、受傷、倒下等姿態。巨幅白布背後有眾人掙扎的剪影，此時白布成了苦海。舞蹈員的水袖到了歌的中段，又巧妙地化成手中嬰兒，再配以孩童哭聲——新生命在戰火中誕生，是震撼的一幕。

到了《Master Class》，舞蹈員拿起長長的竹枝。歌曲主題是年輕人對抗世界，揮動的竹枝可以代表上一代的指指點點，也可以是懲罰違規者的工具。姜濤就在無數竹枝的圍困之中，唱出「年輕怎麼就是錯／誰不解釋就恨我」。

這部分的主題從自我掙扎到蒼生苦難，意象從身處滔天浪濤到身陷重重圍困；梅卓燕把東方元素結合新派曲風，深化幾首歌的主題，把流行音樂變成當代舞蹈劇場，主題是個體對自我與世界的追問。

Tears：梁祖堯×陳卓賢

說到戲劇元素，陳卓賢（Ian）擺明車馬邀請劇場導演及演員梁祖堯操刀，帶出演唱會「Tears」的主題；點題的部分由《另一個諾貝爾》、《仍在》及《留一天與你喘息》等歌曲串起來。

一開始，台上身穿破爛衣衫的舞者爭吵、追逐、掙脫、離別、擁抱。這一段，以其中一位舞者永別愛人作結。這是個人的苦難。當Ian唱到《另一個諾貝爾》的「情感的瓦礫」一句時，音樂戛然而止，大屏幕呈現一個陷落在災劫與火海中的城市。此時，舞者痛哭、跌坐或自殘，然後一一倒地。這是集體的苦難。

Ian蹲下拍拍一位舞者的肩膀。她勉力爬起來，並叫醒身邊的人，他們負着傷，步履蹣跚地走向前。途中，他們似有不捨地回望那個傷心地，但最後仍是往前走。而Ian雖似是個局外人，但他以悲憫的眼神目送他們遠去，甚至濕了眼睛。此時，從大屏幕所見，大地重現生機。

這段演出表現個人傷痛，也有一個城市傾覆之後的集體創傷，背後是Ian的音樂歷程：從情歌到《地球上的最後一朵花》，他以創作人的眼睛去寫愛情故事與世界苦難。跟林家謙一樣，Ian選擇了劇場元素去呈現他的音樂世界。

百老匯歌舞：梅姐當年的嘗試

香港歌星在演唱會中加入戲劇元素不是近年才有的事，一直對音樂劇深感興趣的梅艷芳就作過多番嘗試。她早在1991年的個唱中就把《壞女孩》及《教父的女人》串起一個壞女人勾引年輕神父（許志安飾演）的故事，她在紅館舞台上抽煙的畫面大概是前無古人後無來者；在1999年個唱中，她又邀來徒弟譚耀文及彭敬慈，用《烈焰紅唇》、《抱你十個世紀》及《眼中釘》幾首歌合演一段狂野激烈的三角戀。這兩次演出，都借鏡了百老匯式的歌舞元素。

到了2002年，她更把實驗性的元素帶進紅館。唱着《是這樣的》及《夢幻的擁抱》等歌曲時，台上揭開一個個戲劇場景（有點像小型的隨意盒）：蔡一傑在餐廳等待情人，李璨琛與何韻詩在精神病院發瘋，林家棟則是一個夢遊者。這些人物場景風馬牛不相及，卻並置在同一舞台，拼貼出一種荒謬的現代圖像。

在1983年啟用之後，紅館成為香港歌星的殿堂，也發展出一種當時華人社會前所未有的演唱會文化：要頻頻換衫，要有連場歌舞（連根本不懂跳舞的周慧敏及陳慧嫻都要跳），要有炫目的舞台機關與燈光效果。如學者吳俊雄所言，當時的港式演唱會從日本吸收不少養分。而張國榮及梅艷芳這種能唱能跳的舞台巨星，連開數十場演唱會，就樹立了紅館個唱的典範。

然而，對比那個時代，林家謙等新星的個唱卻有所不同。梅姐哥哥城城學友的個唱轟動，是因為極盡視聽之餘，也因為他們的巨星光芒——觀眾仰望着台上的他們。這些新星的演唱會則是有意與時代對話，並透過以往少見的劇場元素去提供集體的情感治療——觀眾跟歌者是感同身受。當然，上一代歌星不是沒有用過劇場元素去表現主題，例如達明一派的演唱會就有表演藝術的味道，但這在以往是例外個案。

港式演唱會的「歷史詩學」

雖然這裏談的不是電影，但電影學者David Bordwell的「歷史詩學」（historical poetics）概念卻值得借用。Bordwell反對單從美學去討論電影風格；他認為，所有電影風格都跟它所處的歷史情境有密切關係。所以，要研究風格就一定要研究歷史。

在任何創作領域，一種新風格的建立往往是因為在變動的社會中，舊有風格已經不足以回應時代：例如法國新浪潮的大背景是二戰後法國的社會變革，台灣新電影則出現在戒嚴尾聲社會思想鬆綁之時。換句話說，創作人（特別是新一代）面對新的社會形態，要講自己的故事，抒發自己的情緒，往往發現舊的一套不適用、不夠用，而必須自創新風格。

因此，新星個唱使用劇場元素並非偶然。林家謙、陳卓賢及姜濤的音樂都有某種人文關懷，為了與時代對話，他們不甘於純粹提供視聽享受，但有什麼方式可以處理相對複雜的情感與相對嚴肅的主題？他們不約而同地選擇了戲劇性（theatricality）。這種特色，成為香港演唱會一種新的語彙，這是當下香港流行文化的一個有趣部分。當然，這也不限於新星。最近林憶蓮演唱會用未來主義的反烏托邦視覺元素講世界崩壞、城市傾覆，並作出宗教的探問；不斷創新的她，跟新星個唱有奇妙的一脈相通。

在這種戲劇性中，舞者不再只是整整齊齊地「伴」舞，以壯聲勢，他們像演員，是帶出主題的重要元素。觀眾也不再只是聽一首首歌，而是好像看戲一樣，從中思考社會，思考世界，思考自己。

關於廣東歌的研究，一向少有針對演唱會作文本分析。這幾年，整體經濟不景，但演唱會逆市蓬勃，當中有不少深具討論價值的個唱文本。期待有更多人開拓港式演唱會的研究。

文˙李展鵬

編輯˙林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞