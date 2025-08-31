明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

影像特區：9月1嘛，年年都記得

【明報專訊】有些日子，特別容易記起。

跟移民數載回港省親的老友飯敘，提起誰誰生日。座上教書朋友即謂：「佢9月1嘛，年年都記得。」的確，這天對師生而言可謂特殊，當過老師的，總有三數個深刻的開學日片段。

我倒好奇，9月1日將臨未至那區間，是否天下就無事可記呢？於是以「開學前，老師在做/在想什麼？」為題，趁8月下旬向老師們徵集照片，42位老師共傳來80多幀（篇幅關係，部分相片未能盡錄），相片主人Miss和阿sir大概為2比1。

細看後，發現多數照片可以「公」「私」二分。

A：公——蓄勢待發

此類照片顯示學生雖未開學，老師卻蓄勢待發。

常見的題材之一，便是老師準備教學內容和教材，多數老師視之為核心業務，趁開學前容易集中多備點課。教材上的旁注像老師的self talk，「最重要就係寫一次，喺個腦度演繹咗先」，反映老師消化後再傳授的過程。畢竟透徹了解和審視課程內容的what與why，才能舉一反三，引領思考。

要教，便要明白學生如何學。題材之二，是老師在準備和整理能引導學生理解的教具及物資，一如視藝老師的畫紙般繽紛。勉力搬運的老師說「開學物資多籮籮」，沒想過的是，老師已進化成為maker，除了教具，連批改用的印章，磁石竟都是DIY。

題材之三，是學習/工作空間環境的營造，執枱由打開暑假前封存作搬運的紙箱開始，有老師說「整理（桌面）同時也整理思緒」，不少老師原來也在這時做壁報，「提醒學生，提醒自己」，另邊學生繪畫的活力壁畫，也在默默鼓勵着老師。

學校作為組織，無論定下何種目標，還得靠人完成。題材之四是學校這陣子在用的表格、文件及開會現場，從中見到部分學校近兩星期天天上下午均有會議，反映了老師間如何合作和協商，而非單打獨鬥，不過溝通也有代價，有老師以「密鑼緊鼓」、「看不見盡頭」形容會議。至於課表代表開學後學校運作的方式，也決定老師全年的生活節奏，有新丁老師收到課表和崗位文件後，本想回覆我的相片邀約，但「衝擊到唔記得影相」。

機械般的執行者不能成為專業人員。題材之五，是老師的學習和反思，既有學校安排的社群學習和退修，也有自發閱讀、參加社區考察、看展覽「補充養分」，有老師用行街和旅行相片表示「無處不在的教學靈感」，也有老師帶學生到遠方沙漠交流而教學相長。

B：私——善待身心

在持續縮班陰影下，叢林法則或重新主導教育生態，人文價值備受衝擊下的老師專業，self-care將會是關鍵詞之一。是次徵集到的照片中，多少反映老師私下對身心健康的關切。

民以食為天，老師傳來的照片既有獨食的me time，也有友聚的高興，校內有私用茶具可以品茗，也有為保養聲帶而泡中藥，再來點甜的「為自己打打氣」。

從前有個新來港學生備考DSE時告訴我「身體是革命的本錢」。3幀有關運動鍛煉的照片，剛巧都是女老師傳來，若你見識過百折不撓的香港女子，想必同意女老師不必柔弱自限，身心強健最重要。

除了自己顧自己，老師也跟其他獨立個體建立關係。談到陪伴與連結，主奴難分的寵物竟然立馬上榜。看來老師中貓奴不少，只有形單影隻的狗兒聊備一格。至於出遊返港捎來手信，也算是一年一度互表友好的儀式，有時同事也會成為朋友，離職也會送花不捨。

C：公私之間

A、B類的照片或已反映公私重疊之弔詭。既有老師在work from私宅，即使人已身處工作間，老師也不忘在公領域展現私下個性，單從不同的工作枱風格，便可見專業標準並不等於千人一面。上下班途中的相片殊有趣味，來回兩個世界時老師切身經驗「公私之間」的特質，香港阿sir跟Miss一樣感性，仰望同一天空，同樣會把私人感情投放於職業，會想像來年工作的希望和挑戰，會提醒自己珍惜當下。

參與是次習作的香港老師來自中小幼界別，有教主流學校也有群育學校，有任職百年名校也有區域小校，有年輕也有資深，有常額教師也有合約員工。他們有教語文、人文、藝術，也有教數理、商業、跨學科；做人有嚴謹也有care free；他們的學生或面對小一入學面試、小五六呈分試、DSE或IB。這些異中有同的照片，反映教師群體的多元，但有共同追求真善美之志；這邊看，許多老師是具專業堅持的一群，翻頁那邊看同一批老師，他們也是具人性的血肉之軀。

來年實踐專業，當由夏入秋之際42名老師記錄的生活百態偶爾浮現，可會想起工作上的喜悅或有人跟你分享，挑戰也許不止自己獨個面對？

文、策劃˙潘宇軒（香港教育大學講師）

圖˙一眾香港老師

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞