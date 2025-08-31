影像特區：9月1嘛，年年都記得

跟移民數載回港省親的老友飯敘，提起誰誰生日。座上教書朋友即謂：「佢9月1嘛，年年都記得。」的確，這天對師生而言可謂特殊，當過老師的，總有三數個深刻的開學日片段。

我倒好奇，9月1日將臨未至那區間，是否天下就無事可記呢？於是以「開學前，老師在做/在想什麼？」為題，趁8月下旬向老師們徵集照片，42位老師共傳來80多幀（篇幅關係，部分相片未能盡錄），相片主人Miss和阿sir大概為2比1。

細看後，發現多數照片可以「公」「私」二分。

A：公——蓄勢待發

此類照片顯示學生雖未開學，老師卻蓄勢待發。

常見的題材之一，便是老師準備教學內容和教材，多數老師視之為核心業務，趁開學前容易集中多備點課。教材上的旁注像老師的self talk，「最重要就係寫一次，喺個腦度演繹咗先」，反映老師消化後再傳授的過程。畢竟透徹了解和審視課程內容的what與why，才能舉一反三，引領思考。

要教，便要明白學生如何學。題材之二，是老師在準備和整理能引導學生理解的教具及物資，一如視藝老師的畫紙般繽紛。勉力搬運的老師說「開學物資多籮籮」，沒想過的是，老師已進化成為maker，除了教具，連批改用的印章，磁石竟都是DIY。

題材之三，是學習/工作空間環境的營造，執枱由打開暑假前封存作搬運的紙箱開始，有老師說「整理（桌面）同時也整理思緒」，不少老師原來也在這時做壁報，「提醒學生，提醒自己」，另邊學生繪畫的活力壁畫，也在默默鼓勵着老師。

學校作為組織，無論定下何種目標，還得靠人完成。題材之四是學校這陣子在用的表格、文件及開會現場，從中見到部分學校近兩星期天天上下午均有會議，反映了老師間如何合作和協商，而非單打獨鬥，不過溝通也有代價，有老師以「密鑼緊鼓」、「看不見盡頭」形容會議。至於課表代表開學後學校運作的方式，也決定老師全年的生活節奏，有新丁老師收到課表和崗位文件後，本想回覆我的相片邀約，但「衝擊到唔記得影相」。

機械般的執行者不能成為專業人員。題材之五，是老師的學習和反思，既有學校安排的社群學習和退修，也有自發閱讀、參加社區考察、看展覽「補充養分」，有老師用行街和旅行相片表示「無處不在的教學靈感」，也有老師帶學生到遠方沙漠交流而教學相長。

B：私——善待身心

在持續縮班陰影下，叢林法則或重新主導教育生態，人文價值備受衝擊下的老師專業，self-care將會是關鍵詞之一。是次徵集到的照片中，多少反映老師私下對身心健康的關切。

民以食為天，老師傳來的照片既有獨食的me time，也有友聚的高興，校內有私用茶具可以品茗，也有為保養聲帶而泡中藥，再來點甜的「為自己打打氣」。

從前有個新來港學生備考DSE時告訴我「身體是革命的本錢」。3幀有關運動鍛煉的照片，剛巧都是女老師傳來，若你見識過百折不撓的香港女子，想必同意女老師不必柔弱自限，身心強健最重要。

除了自己顧自己，老師也跟其他獨立個體建立關係。談到陪伴與連結，主奴難分的寵物竟然立馬上榜。看來老師中貓奴不少，只有形單影隻的狗兒聊備一格。至於出遊返港捎來手信，也算是一年一度互表友好的儀式，有時同事也會成為朋友，離職也會送花不捨。

C：公私之間

A、B類的照片或已反映公私重疊之弔詭。既有老師在work from私宅，即使人已身處工作間，老師也不忘在公領域展現私下個性，單從不同的工作枱風格，便可見專業標準並不等於千人一面。上下班途中的相片殊有趣味，來回兩個世界時老師切身經驗「公私之間」的特質，香港阿sir跟Miss一樣感性，仰望同一天空，同樣會把私人感情投放於職業，會想像來年工作的希望和挑戰，會提醒自己珍惜當下。

參與是次習作的香港老師來自中小幼界別，有教主流學校也有群育學校，有任職百年名校也有區域小校，有年輕也有資深，有常額教師也有合約員工。他們有教語文、人文、藝術，也有教數理、商業、跨學科；做人有嚴謹也有care free；他們的學生或面對小一入學面試、小五六呈分試、DSE或IB。這些異中有同的照片，反映教師群體的多元，但有共同追求真善美之志；這邊看，許多老師是具專業堅持的一群，翻頁那邊看同一批老師，他們也是具人性的血肉之軀。

來年實踐專業，當由夏入秋之際42名老師記錄的生活百態偶爾浮現，可會想起工作上的喜悅或有人跟你分享，挑戰也許不止自己獨個面對？

文、策劃˙潘宇軒（香港教育大學講師）

圖˙一眾香港老師

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao