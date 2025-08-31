明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

未來城市：大學內地生激增 留港路漫漫 語言關難過 「天坑專業」局限

【明報專訊】開學將至，香港各大專院校陸續迎來新學年。不少來自內地的學生在家人陪同下入校報到，有的拖着行李箱，手裏仍揑着高考期間常見的透明塑膠文具袋。記者統計發現，自2019年以來，內地生來港修讀本科與修課式碩士的人數均呈明顯上升。與此同時，本地就業市場的規模卻相對有限，收生增長與申請「非本地畢業生留港/回港就業安排」（IANG）簽證的人數，均高於市場擴容與崗位增幅。

為進一步掌握情况，記者去信本地8間大學查詢，並翻查大學官網公開資料。最終根據港大、嶺大、科大與理大披露較詳細的本科和修課式碩士內地生在學人數，發現近5年有院校修課式碩士增幅竟達3倍；其他院校多只提供政府資助課程數字，而部分修課式碩士並不在其列未能統計。

嶺大近5年修課式碩士內地生翻3倍

港大增逾1倍半

以嶺南大學為例，2019-2020學年至2023-2024學年5年間，內地生人數明顯上升：本科在學人數由257人增至813人，增長逾2倍；修課式碩士的增幅更為突出，新入學人數由約605人升至約2175人，幾乎翻3倍，在學人數亦由約602人升至約2360人，是2019年的約4倍。這一趨勢並非個別院校現象。香港大學的內地生在學人數亦持續攀升：本科由1874人升至3180人，增加約七成；修課式碩士則由3510人升至9849人，增幅逾一倍半。整體而言，2019至2023年是收生最為迅猛的階段，增長主力集中在修課式碩士層面（見表一）。

選擇來港升學的背後，學生與家長心裏往往還有另一層盤算：完成學業後，是留港工作，回內地發展，還是繼續赴海外深造？這份預期是否能在香港落實，存在不少不確定性。

1年制碩士「開學即搵工」

擴大行業範圍增加可能

Lydia，內地商學士，香港城市大學創意媒體文學碩士，留港模式：1+2+？

在上海外國語大學就讀本科的Lydia回憶說，「2023年疫情管控放開，即將畢業時能感受到外界壓力很大。」對她而言，升學既能延緩求職壓力，也被視為抬高工資起點的途徑。內地「考研」失利，她轉而申請香港城市大學創意媒體文學碩士課程。Lydia觀察到身邊決定回內地的同學則是「開學即秋招」，而有意留港的同學往往邊上課邊兼職，提早鋪路——而政策也在2023年11月放寬：施政報告宣布試行兩年，允許全日制非本地研究生在學期間兼職。

起初，同輩熱切搵工的氣氛令她感到焦慮，但家人安慰表示可以托底，讓她將重心放在體驗香港的生活環境與知識學習上。剛結業不久，她已投出超過200份簡歷，最終收到一家中資駐港企業的對外市場營銷職位。回顧搵工過程，她提及多數標註要求廣東話Proficient的崗位一開始便不會投遞，「算是用語言把去不了的行業和無法勝任的崗位篩掉」。同時，她也早早放下對媒體與文化行業的執著。雖然對策展工作抱有興趣，但她觀察到此類藝文崗位已高度飽和，多需人脈引薦入行，也鮮少有空間吸納新人，「一開始就覺得自己不能觸及」。於是，她把目標轉向更廣泛的文職、文科崗位以求增加留港就業的可能。「人家願意要我，不同行業都可以嘗試。能找到一份工作已經算萬幸。」在內地讀書的經驗，亦讓她對知名「大廠」早早祛魅，「初試要刷海量毫無反饋的測評，我覺得意義並不大。而看社會新聞，也得知大廠壓榨應屆生很嚴重，偏向簽短期合同，不斷換血用下一批應屆生填補職缺」。目前，Lydia搬到深圳，選擇在羅湖口岸附近居住。每天她要花約1.5小時單程返港上班。

為湊時間讀碩士

在金融、商貿營銷崗轉職續簽

Chris，香港教育大學社會科學學士、香港科技大學理學碩士，留港模式：4+1+2

她坦言，高考失利後因教育大學仍有自主招生名額，在父親透過VPN填報申請下，最終入讀科學與環境學系，來港實屬偶然。Chris強調本科4年經歷了社會運動與疫情，至少10名內地生退學離港，自己則只有一年半時間能在香港參與面授課程，「可以說我因為時代原因，沒有任何線下的實習，粵語不好，求職技能偏差」。

臨近畢業，她考慮提升學歷背景，同時「若給7年居港時間多湊一年，能緩解不少壓力」，於是2022年申請攻讀香港科技大學的環境科學及管理碩士。據她觀察，同學大多來自內地985院校（39所在1998年5月被確立為國家建設世界一流大學的高校，內地高水平大學簡稱），「起碼80%只是想在香港鍍金拿學歷，然後回內地發展」。相較內地密集的互聯網和新能源產業，香港的應用類科技企業和崗位並不多，赴港進修的碩士生多數預判好市場狀况、精打細算「在香港線下讀書，同時間線上內捲內地企業實習」。

Chris意向對口的行業多屬於「工程和建造」或「生物科技」，但她直言：「科技崗位、環境工程或評估、ESG等崗位很少，市場沒有那個scale。」這一觀察與官方統計數據相符——根據立法會公開資料，2022至2024年間，所有獲批續簽的非本地畢業生當中，只有約2.3%至2.7%在這兩個行業任職。她進一步觀察到，科學園內不少獲得補貼的內地背景初創公司，往往短期接收「有技術但缺乏粵語能力的內地生」，薪資「壓低至」一萬港元出頭。由於無意返回內地卻難以進入對口崗位，她先在會展中心兼職，後又嘗試投身中資及小型科技公司的營銷職位，甚至因公司人手編制變動而失業。幾次轉職，Chris的工作大多落在金融服務及商業貿易界別的營銷職位。這些行業正是IANG簽證最主要的依託，同期超過五成的非本地畢業生依靠在相關領域就業而成功續簽，比例遠高於她原本專業所對應界別。

修課式碩士內地生比例逾九成

仍繼續擴招

雖然部分內地學生選擇返回內地或出國，但入境事務處最新數據顯示，IANG新申請個案在2022至2023年間增加約1.5倍，經歷快速增長，2024年維持在約2.5萬宗的水平，漲幅與同期大專院校收生升幅趨勢一致，當中以修課式研究生佔主體。（見表二）一不願具名的大學教授談到以上情况時表示，社會一般只留意內地本科生的升幅增長，但修課式碩士生（TPG）的遽增情况更驚人，估計疫後各間大學都有倍數增長，而現時大學修課式碩士生的內地生比例更逾九成。值得關注的是，這些內地生畢業後可留港工作，但他們要找到工作有一定困難，尤其是那些不懂廣東話的學生，而如此巨幅的增長，大學本身是否有足夠能力吸納，以及收生質素能否維持，都成疑問。記者向多間大學查詢有關數據，港大、嶺大、科大與理大有披露較詳細內地生在學人數，中大、教大、城大有提供部分在學內地生人數；理工大學則未有提供具體數字，表示促進國際化和多元化的學習環境，打造「留學香港」品牌，強調會為所有畢業生提供就業支援服務。至截稿前，浸會大學尚未回覆。雖然小紅書上充斥着各類關於申請與求職焦慮的文章，但過去討論多集中在內地生申請赴港碩士人數激增。近來，不少帖子開始指出，一年制修課式碩士的「擴招」現象更為顯著，學校透過新增碩士項目、分支或擴大單一專業的錄取人數來吸納更多學生。多名2024年秋季入讀碩士項目的學生討論，自己所在專業本年度錄取人數幾乎增加了一半，而學費則呈逐年攀升之勢。

拒中資offer 準備搖奶茶渡空窗期

Cuber，香港城市大學生物科學理學士， 留港模式：4+2+?

城市大學生物科學理學士畢業生Cuber（化名）與Chris同樣身處本港就業局限的「天坑專業」。她坦言，正考慮在校內尋找研究助理職位，但同時也加入了大埔「霸王茶姬」奶茶店的「搵工谷」群組——每天都有人急着找人替更，如果真空窗期太久，她就去搖奶茶，先度過畢業與工作的迷惘期。

記者觀察到，幾位受訪者雖未能以流利廣東話工作，但在各自專業上均具備紮實基礎。當求職前景不明朗時，內地學生往往會主動考慮，或被家人推薦投向中資企業——在香港語境下，「中資」通常指內地國企在港設立的子公司或分公司。Cuber回憶，母親在她臨近畢業時並未考慮她在研究室累積的實驗經驗，而是執意替她報名香港中國旅行社的前台工作，這也是在國企工作一輩子的母親對於留港就業擁有的想像。她婉拒了這份offer，但仍在向往屆畢業生打聽經驗，拼湊對就業市場的認知。目前，她投遞的研究助理職位尚未有回音。

【大學內地生篇】

文˙ 于惟嶼

{ 圖 }于惟嶼、受訪者提供

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞