未來城市：大學內地生激增 留港路漫漫 語言關難過 「天坑專業」局限

為進一步掌握情况，記者去信本地8間大學查詢，並翻查大學官網公開資料。最終根據港大、嶺大、科大與理大披露較詳細的本科和修課式碩士內地生在學人數，發現近5年有院校修課式碩士增幅竟達3倍；其他院校多只提供政府資助課程數字，而部分修課式碩士並不在其列未能統計。

嶺大近5年修課式碩士內地生翻3倍

港大增逾1倍半

以嶺南大學為例，2019-2020學年至2023-2024學年5年間，內地生人數明顯上升：本科在學人數由257人增至813人，增長逾2倍；修課式碩士的增幅更為突出，新入學人數由約605人升至約2175人，幾乎翻3倍，在學人數亦由約602人升至約2360人，是2019年的約4倍。這一趨勢並非個別院校現象。香港大學的內地生在學人數亦持續攀升：本科由1874人升至3180人，增加約七成；修課式碩士則由3510人升至9849人，增幅逾一倍半。整體而言，2019至2023年是收生最為迅猛的階段，增長主力集中在修課式碩士層面（見表一）。

選擇來港升學的背後，學生與家長心裏往往還有另一層盤算：完成學業後，是留港工作，回內地發展，還是繼續赴海外深造？這份預期是否能在香港落實，存在不少不確定性。

1年制碩士「開學即搵工」

擴大行業範圍增加可能

Lydia，內地商學士，香港城市大學創意媒體文學碩士，留港模式：1+2+？

在上海外國語大學就讀本科的Lydia回憶說，「2023年疫情管控放開，即將畢業時能感受到外界壓力很大。」對她而言，升學既能延緩求職壓力，也被視為抬高工資起點的途徑。內地「考研」失利，她轉而申請香港城市大學創意媒體文學碩士課程。Lydia觀察到身邊決定回內地的同學則是「開學即秋招」，而有意留港的同學往往邊上課邊兼職，提早鋪路——而政策也在2023年11月放寬：施政報告宣布試行兩年，允許全日制非本地研究生在學期間兼職。

起初，同輩熱切搵工的氣氛令她感到焦慮，但家人安慰表示可以托底，讓她將重心放在體驗香港的生活環境與知識學習上。剛結業不久，她已投出超過200份簡歷，最終收到一家中資駐港企業的對外市場營銷職位。回顧搵工過程，她提及多數標註要求廣東話Proficient的崗位一開始便不會投遞，「算是用語言把去不了的行業和無法勝任的崗位篩掉」。同時，她也早早放下對媒體與文化行業的執著。雖然對策展工作抱有興趣，但她觀察到此類藝文崗位已高度飽和，多需人脈引薦入行，也鮮少有空間吸納新人，「一開始就覺得自己不能觸及」。於是，她把目標轉向更廣泛的文職、文科崗位以求增加留港就業的可能。「人家願意要我，不同行業都可以嘗試。能找到一份工作已經算萬幸。」在內地讀書的經驗，亦讓她對知名「大廠」早早祛魅，「初試要刷海量毫無反饋的測評，我覺得意義並不大。而看社會新聞，也得知大廠壓榨應屆生很嚴重，偏向簽短期合同，不斷換血用下一批應屆生填補職缺」。目前，Lydia搬到深圳，選擇在羅湖口岸附近居住。每天她要花約1.5小時單程返港上班。

為湊時間讀碩士

在金融、商貿營銷崗轉職續簽

Chris，香港教育大學社會科學學士、香港科技大學理學碩士，留港模式：4+1+2

她坦言，高考失利後因教育大學仍有自主招生名額，在父親透過VPN填報申請下，最終入讀科學與環境學系，來港實屬偶然。Chris強調本科4年經歷了社會運動與疫情，至少10名內地生退學離港，自己則只有一年半時間能在香港參與面授課程，「可以說我因為時代原因，沒有任何線下的實習，粵語不好，求職技能偏差」。

臨近畢業，她考慮提升學歷背景，同時「若給7年居港時間多湊一年，能緩解不少壓力」，於是2022年申請攻讀香港科技大學的環境科學及管理碩士。據她觀察，同學大多來自內地985院校（39所在1998年5月被確立為國家建設世界一流大學的高校，內地高水平大學簡稱），「起碼80%只是想在香港鍍金拿學歷，然後回內地發展」。相較內地密集的互聯網和新能源產業，香港的應用類科技企業和崗位並不多，赴港進修的碩士生多數預判好市場狀况、精打細算「在香港線下讀書，同時間線上內捲內地企業實習」。

Chris意向對口的行業多屬於「工程和建造」或「生物科技」，但她直言：「科技崗位、環境工程或評估、ESG等崗位很少，市場沒有那個scale。」這一觀察與官方統計數據相符——根據立法會公開資料，2022至2024年間，所有獲批續簽的非本地畢業生當中，只有約2.3%至2.7%在這兩個行業任職。她進一步觀察到，科學園內不少獲得補貼的內地背景初創公司，往往短期接收「有技術但缺乏粵語能力的內地生」，薪資「壓低至」一萬港元出頭。由於無意返回內地卻難以進入對口崗位，她先在會展中心兼職，後又嘗試投身中資及小型科技公司的營銷職位，甚至因公司人手編制變動而失業。幾次轉職，Chris的工作大多落在金融服務及商業貿易界別的營銷職位。這些行業正是IANG簽證最主要的依託，同期超過五成的非本地畢業生依靠在相關領域就業而成功續簽，比例遠高於她原本專業所對應界別。

修課式碩士內地生比例逾九成

仍繼續擴招

雖然部分內地學生選擇返回內地或出國，但入境事務處最新數據顯示，IANG新申請個案在2022至2023年間增加約1.5倍，經歷快速增長，2024年維持在約2.5萬宗的水平，漲幅與同期大專院校收生升幅趨勢一致，當中以修課式研究生佔主體。（見表二）一不願具名的大學教授談到以上情况時表示，社會一般只留意內地本科生的升幅增長，但修課式碩士生（TPG）的遽增情况更驚人，估計疫後各間大學都有倍數增長，而現時大學修課式碩士生的內地生比例更逾九成。值得關注的是，這些內地生畢業後可留港工作，但他們要找到工作有一定困難，尤其是那些不懂廣東話的學生，而如此巨幅的增長，大學本身是否有足夠能力吸納，以及收生質素能否維持，都成疑問。記者向多間大學查詢有關數據，港大、嶺大、科大與理大有披露較詳細內地生在學人數，中大、教大、城大有提供部分在學內地生人數；理工大學則未有提供具體數字，表示促進國際化和多元化的學習環境，打造「留學香港」品牌，強調會為所有畢業生提供就業支援服務。至截稿前，浸會大學尚未回覆。雖然小紅書上充斥着各類關於申請與求職焦慮的文章，但過去討論多集中在內地生申請赴港碩士人數激增。近來，不少帖子開始指出，一年制修課式碩士的「擴招」現象更為顯著，學校透過新增碩士項目、分支或擴大單一專業的錄取人數來吸納更多學生。多名2024年秋季入讀碩士項目的學生討論，自己所在專業本年度錄取人數幾乎增加了一半，而學費則呈逐年攀升之勢。

拒中資offer 準備搖奶茶渡空窗期

Cuber，香港城市大學生物科學理學士， 留港模式：4+2+?

城市大學生物科學理學士畢業生Cuber（化名）與Chris同樣身處本港就業局限的「天坑專業」。她坦言，正考慮在校內尋找研究助理職位，但同時也加入了大埔「霸王茶姬」奶茶店的「搵工谷」群組——每天都有人急着找人替更，如果真空窗期太久，她就去搖奶茶，先度過畢業與工作的迷惘期。

記者觀察到，幾位受訪者雖未能以流利廣東話工作，但在各自專業上均具備紮實基礎。當求職前景不明朗時，內地學生往往會主動考慮，或被家人推薦投向中資企業——在香港語境下，「中資」通常指內地國企在港設立的子公司或分公司。Cuber回憶，母親在她臨近畢業時並未考慮她在研究室累積的實驗經驗，而是執意替她報名香港中國旅行社的前台工作，這也是在國企工作一輩子的母親對於留港就業擁有的想像。她婉拒了這份offer，但仍在向往屆畢業生打聽經驗，拼湊對就業市場的認知。目前，她投遞的研究助理職位尚未有回音。

【大學內地生篇】

文˙ 于惟嶼

{ 圖 }于惟嶼、受訪者提供

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao