澳洲本島最南端生態遊 踏魔幻沙丘 出海尋「骷髏頭」

Wilsons Promontory國家公園位於澳洲本島最南端，最方便前往方法是租車自駕。從墨爾本市中心驅車前往，約3.5小時便抵達園內遊客中心。由於來回車程要花約7小時，出海欣賞骷髏石又要花2、3小時，較難安排即日來回行程，故建議大家在國家公園附近留宿1晚。惟須留意公園內只有一間小餐廳，食物選擇不多，所以大家最好在入園前先準備好午餐及飲品，從顛簸的海上回來時可飽餐一頓補充體力。

「搵雀」靠鳥糞指引

我們早上約6:30從墨爾本市中心出發，一路上交通非常暢順，到達遊客中心時距離早上11:00開船時間還很充裕。簡單整理好裝備，我們便到海上生態遊旅行社辦公室報到，職員告知當日可能較大風，其間或會被海浪濺濕，建議帶上他們提供的連身外套，如有需要也可先服暈浪藥。之後領隊帶領所有參加者步行至沙灘，登上已停泊在沙灘上的水陸兩棲船，講解安全守則後便立時出發。

導遊說Wilsons Promontory的地質主要由花崗岩構成，岩體本身堅硬，但礦物分佈不盡相同，因此在長年的海風及海浪侵蝕下，形成今日形態各異的海蝕洞、孤立礁石與海島。導賞員一邊駛近崖壁，一邊教我們「搵雀」的貼士：若遠看岩面有一抹灰白，就知道是鳥糞長年堆積留下的印記，沿着那一帶往上看，十居其九能找到鳥巢。依據導遊的指引，團友們都很快發現猛禽及海鷗的蹤影。

海豹群悠閒日光浴

大約半小時後，兩棲船便由岸邊駛往更外圍的海域。由於當日海面風平浪靜，船長為免團友沉悶，不時加插一些高速掟彎、跳浪等技巧，引得團友歡呼聲四起，有人更高舉雙手，示意船長可以再激烈一點。轉眼我們來到一個小孤島，定睛一看，原來島上有一大群海豹在曬日光浴！由於小島四周被礁石及湧流包圍，所以兩棲船只能停在稍遠處，讓團友遠觀這群悠閒的海洋生物。牠們大部分都躺在岩石上，只有數隻比較頑皮的海豹會跳進海中暢泳。兩棲船圍着小島繞了半圈，便向後方一座灰白色巨岩進發。

10月至翌年3月最適合遊骷髏石

兩棲船從巨岩背後靠近時，我們已猜想它就是今趟旅程主角「骷髏石」。當兩棲船從巨岩旁邊開始拐彎，便發現巨岩的另一邊竟開了兩個巨大的「眼窩」，導遊說它們同樣因風浪長年侵蝕成形，最大的巨洞橫向長130米，高度及深度均達60米，幾乎等同悉尼歌劇院的內部空間。據知最早在18世紀末已有歐洲探險家記錄了這個奇景，並命名為Skull Rock。骷髏石四邊皆為斷崖，船隻極難靠近登岸，至今仍保存着最天然的狀况。至於最佳遊覽季節，導遊建議在澳洲的春夏（10月至翌年3月）前來，天氣會較和暖，海面亦較穩定。但不論何時前來，記得攜帶保暖衣物及防曬用品，並帶備望遠鏡或長焦鏡頭，以便觀賞野生動物和遠眺島嶼。

樹林後藏沙丘 夕陽斜照更魔幻

重返岸上，我們簡單地吃過午餐，休息片刻便驅車前往Big Drift沙丘。前往沙丘的步道入口在Stockyard露營場地旁，來回路程約4.5公里，攀升不算大，連同拍照時間計算，往返約需3小時。沙丘面積約4平方公里，大約等於21個維園。從地質學上，這是一片由古海沉積物在風力作用下移動、堆積而成的沙地，至今仍在不斷變化中。步道起初穿林而行，路况平緩易走。走了大約20分鐘後，眼前赫然出現一堵陡斜的沙牆，每踏一步退回半步，費力爬至坡頂，眼前景致一變，一片浩瀚金沙丘躍然眼前，隨風流動的沙紋像泛開的水波，頓時忘卻剛才的疲勞。與日本鳥取沙丘起伏宏闊的波浪形地貌不同，Big Drift更像從樹海中隆起的一塊沙平台。最佳到訪時間是避開正午，因為只有在夕陽斜照下，沙丘才會顯現出層次感。

Big Drift最迷人的地方，在於它的靜謐與原始，與園內的Tidal River或Mount Oberon等熱門步道相比，遊人明顯疏落。到訪當日，雖有人穿上沙漠服飾在拍照，另有數個年輕人玩滑沙板，但在那片只有藍天與無盡沙丘的空間，你仍可靜靜地感受沙漠之美。唯一要注意是沙丘沒有任何遮蔭地方，天氣炎熱時需做好防曬，並自備足夠飲用水。風大的日子，還得提防飛沙走石，建議戴上太陽眼鏡及帽子保護。

●旅遊錦囊

入境要求：有效特區護照須先透過Australian ETA App申請簽證，並以手機作護照驗證手續，費用20澳元（約101港元）

匯率：100港元約兌19.8澳元

機票：9月份香港往返墨爾本，國泰航空機票連稅約6592港元起，包行李

交通：前往Wilsons Promontory國家公園的公共交通非常不便，建議租車自駕。根據租車格價網站Rentalcars.com，租借中型家用混能車（如Toyota Yaris Cross Hybrid）3日2夜約820港元

Skull Rock海上生態遊

費用：每位165澳元（約831港元）

查詢：bit.ly/4lOEYRV

Big Drift

查詢：bit.ly/45EohUo

●有片睇

澳洲本島最南端生態遊

link.mingpao.com/84957.htm

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com