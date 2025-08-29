明報新聞網
與毛孩坐船環島 細聽馬灣故事

【明報專訊】馬灣歷史悠久，不少文物散落島上各處，一塊石、一棵樹、一座廟，都在敘述歷史。在村內閒逛、與彩色小屋打卡以外，有時間可隨導賞團走走看看，以不同視角認識馬灣歷史與發展，感受這座海島魅力。

作為四面環海的小島，遊歷馬灣，少不免從海上視角切入。在悠悠海風吹送下登上小船，環繞馬灣島一周，從船上回望，錯落的彩色小屋更見繽紛，有如積木一樣佇立岸邊。駛離碼頭，穿過汲水門大橋，導賞員指此處水流湍急，不時發生意外，以前曾被稱為「急水門」，後來被認為不吉利，遂改名為「汲水門」，意指將水流吸走，減少意外。船經過法定古蹟燈籠洲燈塔、傳說中海盜張保仔曾用作藏金的石洞「藏金閣」（亦有指是英軍為打擊走私逃稅而埋伏的「藏軍閣」），還有馬灣地標挪亞方舟、珀麗灣後，慢慢繞到島上另一端的石仔灣、淡水灣，與熱鬧的馬灣1868有着截然不同氣氛。

馬灣曾是繁盛的漁村，村民靠捕魚和生產蝦膏為生；隨着馬灣發展，舊村活化、私人屋苑建成，現時僅淡水灣和石仔灣一帶保留漁村風貌，在淡水灣對出可見整片魚排，至今仍供貨予本地魚市場。在藝術村遊覽時，經過三級歷史建築天后古廟，卻大門深鎖，無緣入內；原來受發展項目影響，原址的天后廟被圍封，早幾年因而另覓新址建廟，最後遷往附近的石仔灣山坡上。

全程約40分鐘的船上之旅近觀汲水門大橋、青馬大橋，又可聽到馬灣漁村歷史與變遷，非常充實；上岸後旅程未完，可繼續隨導賞員腳步遊覽碼頭附近的文物，包括見證馬灣稅關歷史的「九龍關」石碑，以及被樹根纏繞的「梅蔚」神秘石刻等。「馬灣海上環島遊」歡迎毛孩與主人結伴同遊；如果對馬灣自然與歷史感興趣，另可報名「馬灣古蹟古樹導賞及藝術漫遊」的陸上導賞團（$150/位，bit.ly/45nsBr1），隨導賞員走訪馬灣1868一帶，發掘藏於蒼勁古樹與古蹟之間的歷史，道來繽紛壁畫後的故事。

「馬灣海上環島遊」海上導賞

日期：周六、日及公眾假期

時間：下午12:15、2:30

價錢：$60/人、$20/寵物

查詢：www.traway.com.hk/mw1868-2

