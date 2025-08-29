馬灣村屋變七彩畫布 藝文活化 路邊石也活起來

如果10年前到訪馬灣，你會發現馬灣舊村一片沉寂、蕭瑟；近年隨着馬灣公園第2期發展計劃推進，舊村村屋陸續被修復、翻新，添上七彩外牆，又引入藝文單位，舊村被塑成藝文村落，回復生氣。乘巴士進入馬灣，通過青馬管制區收費站後下車，跟隨指示走過挪亞方舟主題公園、大自然公園，約10分鐘步程就可見到「馬灣1868」的正門雕塑。馬灣1868的命名來自馬灣歷史的重要一頁，當時馬灣是古代海上絲綢之路一環，清政府1868年在此設立稅關，見證貿易與文化交流，項目以此命名，也寓意藝術與社區建立蓬勃交流。

壁畫重現馬灣漁村風光

紫色、黃色、橙色，湖水綠、粉紅搭上鵝黃，一間間鮮艷的村屋沿着海岸線排列，與汲水門大橋遙遙相對，如此繽紛的配色看得人心情舒暢。在藝術村內隨意閒逛，可遇見不同風格、主題的壁畫。面向汲水門大橋的25號屋，繪有插畫家ArYU創作的《奔浪之魚》，奔騰的海浪之上，神態自若的少女獨坐魚頭釣魚，既回應汲水門水流湍急的特點，亦象徵漁民乘風破浪的勇氣。走前幾步，在壁畫家Bao Ho的《香城小調》遇見「天后娘娘」；壁畫家Noble Sketchbook描繪的《馬灣漁村日常》重現舊馬灣漁民曬蝦乾、撒網的生活，一步一拾趣。靠近紅樹林處，小丑魚、醫生魚、招潮蟹等「海洋生物」跑到石階上曬太陽，這些可愛的海洋生態石頭畫，格外搶眼，讓人不禁駐足細看。藝術村從年初開始，陸續引入陶藝、插畫、金工等藝文工作室，除了售賣文創產品，不少也會舉辦藝術工作坊，可揑陶、製作擴香石、學習聲樂等，每個月部分店家還會提供免費工作坊，有興趣可留意官方社交媒體。

謝曬皮開「歡樂百貨店」

以抵死、幽默畫風在社交媒體上累積不少粉絲的插畫家謝曬皮，畫插畫近10年，近日開設第一間實體店，選擇落戶馬灣1868內一間可眺望汲水門大橋的粉紅色小屋，更因開店直接搬入馬灣居住。這間被她稱為「海邊隱世百貨公司」的小店，延續其一貫風格，牆身畫滿各種鬼馬插畫，長身貓、洋葱頭、椰子樹……從步入店舖一刻已充滿歡樂！為了新店，她推出新系列，如印有馬灣店logo的布袋與棒球帽，以及模仿日本舊式漫畫封面的馬灣風景插畫產品。平日多是一人工作的她，期待在小店與不同人交流，吸收創作靈感，之後打算舉辦絲網印刷或俄羅斯刺繡工作坊，與大家共度創作時光。鑽入隔壁小屋，風格截然不同，從門口、地板到牆上，懸掛起各式各樣的地氈。藝術家Neil Wang近年開展地氈設計品牌NOOKDECOR，曾為多個品牌創作壁畫的他，將地氈當作新的畫布，設計出用色斑斕、紋樣活潑的地氈，將地氈從不起眼的配角，變身成空間亮點，點綴家居。

DIY苔球放空大腦

慢活的馬灣，很適合都市人逃離日常。藝術村內有不少工作室以放鬆身心為主題，頌鉢、香薰蠟燭製作以外，一株株具生命力的植物，可為室內增添綠意，種植過程亦可為人梳理心頭鬱結。由園藝治療師Victor主理的「植療」，透過種植植物、設計植栽的工作坊，療癒身心。他在近年流行的苔球工作坊融入園藝治療元素，除了動手將蕨類、觀葉植物等植物根部覆上苔蘚，製成苔球，還執起棉繩，一圈一圈繞在苔蘚上，既固定苔球形狀，亦為植物增添個人色彩。整個過程重複同一動作：將棉線從一頭繞到另一頭，讓棉線慢慢蓋過苔蘚痕迹，過程中完全放空大腦，只需專注手上動作，可暫時擱下煩憂。

土耳其甜品貼心減糖

行到疲累時，隨便走入一間咖啡店或餐廳，都可享受海景與大橋景致。一整列臨海食肆中，外牆繪有貓咪壁畫的餐廳I Love Paris最引人注目，店內外不止充滿貓咪畫作身影，還有貓店長「點點」坐鎮，不時「喵喵」叫敦促大家好好用餐。I Love Paris其實是島上另一土耳其餐廳的姊妹店，除了招牌土耳其菜外，還新增豬手、鴨料理等菜式。首次到訪，推薦一嘗土耳其料理，從輕食、主菜、甜品到土耳其特色咖啡都可嘗到。秘製雞肉烤餅結合土耳其烤肉與豐富蔬菜，充滿肉汁的雞肉沾上冶味醬汁，開胃非常。土耳其甜品以「超甜」聞名，店主特意為本地客人調整甜度，無論是果仁酥皮點心baklava，還是土耳其咖啡旁的軟糖，全部都減糖，貼合本地客人口味。

馬灣1868

地址：新界馬灣珀欣路33號

查詢：9013 0277

謝曬皮百貨

地址：馬灣1868 55號屋

NOOKDECOR

地址：馬灣1868 53號屋

植療

地址：馬灣1868 28號屋

I Love Paris

地址：馬灣1868 5號屋

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

