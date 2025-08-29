喜馬拉雅藝術權威 典藏上拍

【明報專訊】香港邦瀚斯將於今年10月推出「虔敬之境：烏爾里希．馮．施羅德典藏」專場拍賣，包括37件喜馬拉雅藝術權威烏爾里希．馮．施羅德（Ulrich von Schroeder）珍藏的重要作品。施羅德自幼浸沉於推崇亞洲文化的家庭環境，深受其曾叔祖父——著名印度學家利奧波德．馮．施羅德（Leopold von Schroeder）學術精神之薰陶，22歲時首赴尼泊爾考察，開啟了他對記錄與編纂喜馬拉雅藝術的長達半個多世紀的熱忱。在1960、70年代，西藏藝術的相關著錄並不成熟，他耗時4年潛心研究，在1981年完成《印度——西藏銅造像》一書。這部著作以系統和詳實方式，結合大量圖片，首次構建西藏金銅造像跨越千年的歷史序列。2001年，他在歷經9年深入雪域秘境的實地考察後，推出兩卷巨著《西藏佛教雕塑》，記錄西藏寺廟所藏之逾千尊銅像。2019年他再帶來著作《尼泊爾石雕藝術》，兩卷收錄近3000件石雕珍品，梳理尼泊爾印度教與佛教石雕藝術脈絡。今次專場的珍品包括尼泊爾馬拉王朝的銅鎏金「屠牛魔者難近母」杜爾迦像、印度西北部克什米爾10世紀的觀音銅像等，見證喜馬拉雅文化興衰。