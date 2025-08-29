日本藏家珍品專拍 明成化梔子宮盌 「曇花一現」流芳百世

「伊勢彥信珍藏重要中國陶瓷」專場極為吸睛，李佳解釋，伊勢彥信熱愛中國歷史，對宋代士大夫的品味着迷，亦被其生活方式吸引。「宋代士大夫治國理政之餘會精研琴棋書畫，代表人物是宋徽宗。宋徽宗是『亡國皇帝』，除治國外樣樣都懂，對藝術文化有研究和貢獻。」李佳表示，日本藏家對雋永簡約和雅致品味的追求與中國宋瓷美學有深厚淵源，日本茶道使用來自中國的宋朝瓷器茶碗，例如「油滴盞」，特色是單色和簡單設計，她指伊勢彥信愛好茶道，又曾收藏該年代的茶葉碗，因而和宋朝瓷器結緣，繼而透過收藏追尋那朝代的珍品。「中國宋代和日本有不少文化交流，藝術發展接近、多共通點，如日本盛載和菓子的葵式碟設計便源自宋代；最近我和一個北京故宮的工匠交流，他說原來當年日本工匠會頻繁地去中國交流。」宋代瓷器有着特別歷史背景，而伊勢彥信的珍藏也繼承這歷史脈絡，以宋代為起點。

中國茶文化傳入日本可追溯至唐代，影響日本文化，漸發展成日本茶道，宋代瓷器也成為日本茶道中重要的器具。伊勢彥信把中國瓷器品視為「唐物（karamono）」（意指輸入至日本之中國器物）來欣賞，除了從古代器物、工具的角度審視，亦同時以現代美感角度觀看，兼具實用和藝術眼光。2017年巴黎的吉美亞洲藝術博物館（Musée national des Arts asiatiques-Guimet）便曾以「日人審美觀所選萃之中國陶瓷」的導向，介紹其珍藏。伊勢彥信就像透過藏品，穿越歷史時間長廊，感受宋代士大夫生活方式。李佳說伊勢彥信有一習慣喜好，會把珍品包裹在日式風呂敷並珍藏於桐木箱之內，體現日本對文化的尊崇，小心翼翼地將它流傳後世。

伊勢彥信於1990年代初至2010年代末形成其收藏系列。東京傳奇古董商號繭山龍泉堂為他引路，建議把藏品核心聚焦於宋明兩朝。李佳解釋，1960至1980年代國際收藏界釋放大量珍貴的中國瓷器，為伊勢彥信建立個人收藏系統提供極豐富的土壤。「他自己有財力，又有繭山龍泉堂引路，最重要是有大量高質珍品給他選擇，讓其系列登上巔峰。」李佳說該年代的拍賣圖錄中的珍品多不勝數，伊勢彥信起初收藏宋瓷，後來接納繭山龍泉堂的建議入手明代永宣兩朝的瓷器，「古董商把各瓷器的意義解釋給伊勢彥信知道，例如永宣出品的工藝高，特別受外國文化影響，應用外國的技術和材料等」。

成化青花宮盌 素材特別市場罕見

今次拍場中的一件「宮盌」是當中焦點。「宮盌」指成化御窰所製的青花盌器，是宮廷食具，特色是典雅含蓄。明成化青花梔子花宮盌「大明成化年製」款珍貴之處，在於成化窰製作青花宮盌的時期前後只有10年（約1480年代）。李佳解釋：「成化帝在位20多年，但宮盌卻是在位末10年的出品。明永樂、宣德時期的材料來自波斯，燒出來會有鐵斑，但明成化出品使用含鐵量低的『平等青』作材料，燒出來的顏色較美和淡雅。」成化以嫻雅秀麗、做工精細別樹一格見稱，但產量有限，曇花一現卻流芳百世。

近20年來市場所見的青花宮盌不多，而10多年來經過李佳手中的成化宮盌，只有4至5款。今次秋拍現身的一款胎骨勻薄，器形散發端秀特質，內外壁以淡雅鈷料繪上構圖巧妙、清雅的梔子花，瑩潤如脂的釉色，展示出成化的獨創設計和高超手工。梔子花飾在中國瓷器並非主流，但古代仕女鍾情芳香脫俗的梔子花，既可簪於頭髮，也可用作妝粉材料。李佳說梔子花器物在各地博物館只有約5款，私人市場中流通的相關器物更少，約3款。此品來源清楚，曾經繭山龍泉堂鑑選收藏，可追溯至1930年代先後由著名藏家皮特．布德（Peter Boode）和帕默伉儷（Mr and Mrs R.H.R. Palmer）珍藏。拍賣行指布德曾把3件宮盌售予藏家康里，其中一款在2013年香港蘇富比秋拍以1.41億港元高價成交。今次上拍的宮盌可說是無數藏家夢寐以求之物。

長頸膽瓶 粉彩桃花寄寓光明前途

另一拍品清雍正粉彩折枝桃花長頸膽瓶「大清雍正年製」款，則曾登上2017年大阪市立東洋陶瓷美術館「伊勢收藏展」的封面。瓶身繪有蜿蜒桃枝和含苞與怒放的花朵，佈局精妙；珍貴之處是圖畫經塑胚、繪彩、窰燒等多重複雜工序才能完成。粉彩工藝在康熙晚期始創，本瓶用粉色調表現桃花盛放的形象，展現工匠對彩料爐火純青的駕馭功力，「這麼大的花瓶放在爐上燒，過程中器物會軟化，易破損」，故製作上有一定難度。李佳表示此瓶為雍正初年製作，「他當時很喜歡桃花，相信因為他想有個光明的前途，其登位不易，故在登基之初，就出現很多具吉祥意義的東西」。

釉面冰裂紋 展現南宋美學

南宋官窰青釉葵口盤同樣精彩，李佳形容「葵式」設計有美好意願的意思。「南宋官窰發展有獨特歷史背景，工藝發展也是基於獨特天時地利人和。」北宋滅亡後宋室南遷定都杭州，在百廢待舉之時宮殿朝廷重新建設，內廷用器短缺。李佳表示，「南方的土不同，水又不同，要重新研究製作方法」，南宋官窰出品以釉色清雅、開片自然、觸感柔潤見稱，展現南宋的美學精髓，深受當時儒家「守成」與「革新」兩派思想影響。保守派主張汲古鑑今、重視傳統道德規範；改革派高舉重現理想社會、崇尚質樸儉素。今次上拍的葵口盤正是在新舊派拉扯下生成的產物，其造型優雅簡潔，釉面冰裂紋渾然天成，不但延續北宋宮廷韻味，同時展現新時代美學追求。此品曾是英國著名數學家兼漢學家哈利．加納（Sir Harry M.Garner，1891至1977）舊藏，兩度經繭山龍泉堂易手被伊勢彥信收藏。李佳認為，宋瓷之美不在於視覺刺激，而在於心領神會，這一點正吸引長年受茶道訓練、着重內在美的伊勢彥信鍾愛。

香港蘇富比 「伊勢彥信珍藏重要中國陶瓷」專場

拍賣日期：9月9日

預展日期：即日至9月8日

地點：中環干諾道中8號置地遮打蘇富比旗艦藝廊

查詢：sothebys.com/asia

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

