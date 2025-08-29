明報新聞網
副刊
開眼 建築

高知竹林寺納骨堂與本坊 順應自然改建 靜謐動人

【明報專訊】在海外生活久了，身邊朋友總是會因為人生計劃來來去去。大部分的建築朋友，在動身前往下一個目的地之前，都會抓住最後的時間，到日本各地旅行。我很喜歡聽他們的旅行故事，那也成為我起身旅行的動力之一。尤其是那些地處偏遠遲遲未探訪的地方，常常因為他們的推薦進入我的旅行計劃。曾經有位朋友說，在他長途日本建築旅行中，高知的「竹林寺納骨堂」，是最觸動他內心的一座建築……

堀部安嗣負責建築更新

高知市五台山上的竹林寺，是一座擁有約1300年歷史的真言宗智山派寺院，也是四國遍路的著名寺院之一。寺院的敷地內有着從江戶時代建立的本堂及大師堂與書院，以及昭和時期重建、有着鎌倉時代建築式樣的五重塔，其中本堂與書院均被指定為重要文化財。圍繞書院的庭園據傳建於鎌倉時代後期，更被列為國家名勝。

近年，竹林寺進行了一系列的建築更新，其中由建築師堀部安嗣設計的「竹林寺納骨堂」與「本坊．庫裏」的改建工程，考慮到寺院的歷史與文化背景，順應着自然環境，創造出平靜莊嚴的空間。

竹林寺納骨堂（2013）

由東邊的山門開始，沿着石階參道向上，經過細長的石徑，來到寺院敷地西側深處。地勢順着路徑緩緩上升，心情也在這行走的過程中，慢慢沉澱、慢慢平靜下來。建築是一座現代日式建築，斜屋頂的低矮屋簷下，是進入竹林寺納骨堂前的戶外前廳，天花板鋪滿105毫米粗的木頭角柱，柔和了混凝土量體的冷冽。

步入納骨堂的中軸廊道，緩坡與微暗的氛圍讓空間更顯莊嚴寧靜。走廊兩邊的牆面塗佈着當地的土壤，搭配着大谷石地板，彷彿走進大地，感受土地賦予的溫度與質感。具耐火結構的混凝土盒子裏，是參拜者誠心祈拜的空間。光線從屋頂間的縫隙、廊道底端的開口撒入，建築師透過「框景」的手法，創造出與外界的延續。開口外的木屏風後方設有一座水盆，靜態的土與流動的水形成對比，宛如象徵着生與死。圍繞水盆約兩米的高牆上，種植着五台山的原生植物，垂落在灰泥牆上，黑色水盆映着天空也映着植物，水從牆上的出水孔流下，水聲迴盪，平靜也安詳。

堀部安嗣覺得，建築應該是「既有環境的延續與深化」，而非過度強調建築本身的個性。因此，他在納骨堂的設計中，沒有刻意加入過於鮮明的主題，直覺式的空間配置，運用光、風、水與陰影，透過建築材料與質感，細膩的工法與收邊，創造出簡單而層次豐富的空間，與自然和周邊歷史建築融合在一起。這種莊重平和的氛圍，也讓坐在水盆前的我們，遠離喧囂，沉浸在這片靜謐之中。

竹林寺本坊．庫裏（2019）

隨着歲月流逝，竹林寺的本坊與庫裏（僧侶的居住與事務空間）日漸老朽，寺方決定全面重建，再次委託堀部安嗣操刀設計。新建的本坊．庫裏位於寺院東側，將原本各自獨立的本坊、庫裏、位牌堂（供奉祖先牌位的建築）整合為一個連續的建築群。保留原有的動線，讓參拜者依舊能夠熟悉地穿梭其中，並巧妙利用地形，設置寬敞的開放式通路與廣場，提升了寺院空間的利用效率，也為參拜者創造更自由的駐足與交流空間。

與納骨堂一樣，本坊．庫裏沒有過多刻意的設計，就是樸實且漂亮乾淨地搭起了日式的木建築。雙層屋頂的錯落、細膩的木頭出簷，靜靜地融入寺院的歷史氛圍。建築運用了當地材料與工法，尊重在地原有的意象，在空間與環境中謹慎且小心翼翼地注入新的靈魂，無論是與庭園或與既存建築的關係，都值得細細品味，靜靜賞析。

堀部安嗣的建築，總是蘊含着一種平靜的力量，讓人可以沉澱心緒、平靜下來的空間氛圍。他傳承了日式建築的獨特魅力，強調建築是環境的共生，善用自然材料，加上他獨特的建築哲學，創造出雖然簡潔卻溫潤的空間。在尺度、光影與觸感上的深思熟慮，加上對細節的用心與對日本傳統工藝的尊重，極簡的接縫、精準的結構比例，成就了這些靜謐、內斂而與環境共存的美好建築。

文：李昀蓁（東京建築女子，駐點東京的女性建築師）

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

