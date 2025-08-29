【香港】破舊．立新：原創民族舞劇《紅樓夢》

然而，我想看《紅樓夢》舞劇，是為逐「夢」而來。最近無論天氣或民生氛圍，都籠罩着高氣壓，新聞天天出現自絕生命的人，人家的窮途末路不由我們過問，也不能像賈寶玉因情傷遁入空門來避世，萬般帶不走，但我相信文化氛圍可以療傷，可以啟迪人心。

原以為《紅樓夢》是樣板式的古典舞劇，但演出實在悅目，服飾瑰麗，金陵十二釵各顯嫵媚。內容聚焦「大家族年輕一代賈寶玉與林黛玉、薛寶釵的愛情，以當代視角重新演繹紅樓夢」。場刊介紹，全劇分十二章回舞段結構：「從黛玉初入賈府，到太虛幻境奇幻，再到黛玉葬花的淒美、賈府元宵的繁華與衰敗，還有金陵十二釵合體等，呈現大觀園的盛衰。」十二舞段分別為入府、幻境、含酸、省親、遊園、葬花、元宵、丟玉、沖喜、團圓、花葬和歸彼大荒，各有特色。

要演繹《紅樓夢》的太虛幻境，現場少不了雲海；寶玉黛玉兩小無猜的單純愛，有漫天花絮襯托。而我最心儀是臨末「花葬」一段，編舞出色，十二釵披着散髮以現代視角傾力演繹，彷彿穿越時空來到現代，舞者的一顰一笑，肢體身段，美不勝收，叫人怦然心動，感受到女流的力量。末段不落俗套的賈寶玉獨自回眸，正是「金陵十二釵」的身影，回應首幕十二釵手執花朵翩然出場，欲語還休，沉吟半晌。兩幕首尾呼應，如夢如幻，既像團圓，也是離散。

人生散聚，連謝幕也充滿驚喜，全體江蘇大劇院《紅樓夢》舞團，完場時謝幕4次。寶玉和十二釵等眾人，一邊和觀眾揮手，隨着帷幔緩緩落下，不惜或跪或俯伏地上，從有限視野繼續和觀眾揮手，調皮的寶玉順勢撩起地上的白花……台上台下依依不捨。

舞劇注入年輕、活力，把兩百多年歷史的《紅樓夢》活化起來。看畢演出有強烈感覺，這類和中國古代名著有關的文化節目，加點新穎元素，讓年輕一代感受欣賞便好了。及後再看資料，《紅樓夢》原創舞劇的核心創作團隊，正是年輕新生代，一班90後文化工作者，他們把《紅樓夢》破舊立新地演繹，新舊交織，承先啟後，令該舞劇得到空前的成功。

文：馬靄媛（資深傳媒人，曾任《明報》首席記者，撰寫專題及人物訪問）

[開眼 大都會文藝誌]