【新加坡】百年前巴黎的異鄉人

【明報專訊】16歲遠赴巴黎學藝、年少便成名的阿姆麗塔．謝爾-吉爾（Amrita Sher-Gil）筆下披着紅披肩的女子，冷靜堅毅地看着你；1917年就在巴黎名聲鵲起的藤田嗣治在自畫像裏高冷地看着你；板倉鼎創作的紅衣少女和身著格子冬裝的畫家直視着你；而黎譜（Lê Phổ）筆下的少女，靜默在絲綢製成的絹布上，安靜得像一場不願醒來的舊夢；潘玉良在自畫像中倔強驕傲地審視着你；張荔英則在自畫像中幽怨地看着你……他們都曾是百年前巴黎的「異鄉人」，從亞洲而來，作為「他者」被審視，也對巴黎的藝術界回以凝視。

20世紀初的巴黎是現代藝術的熔爐，一座無數藝術家嚮往的城市。在現代藝術史的宏大敘事中，巴黎總被視作萬流歸宗的中心。但這場正在新加坡國家美術館（National Gallery Singapore）展出的「他者之城：1920至1940年代巴黎的亞洲藝術家」（City of Others: Asian Artists in Paris, 1920s-1940s）打破了歐洲中心主義的敘述邏輯，把那些在光影之都踽踽而行的亞洲藝術家，重新安置回歷史的舞台中央。活躍於1920至1940年代巴黎的96名亞洲藝術家，總共220件藝術品，不僅可以一次看到，策展人還巧妙地將展覽劃分為幾個子題。從藝術教育的邊緣經驗，到畫廊體系中的擠壓與策略，再到群體之間的交叉影響——這些都不只是藝術史料的羅列，而是歷史語境中複雜權力關係的生動體現。

這次展覽可以說是新加坡近年來超級重磅的藝術展，我幾乎不敢相信自己的眼睛能一次看到那麼多名家名作。其中常玉的畫就有十多幅，多數是人體，少見的是靜物和動物題材。常玉是當時中國幾乎最早的一批留法學生，那一批人中還有徐悲鴻、林風眠等。那個年代，除了國立美術學院外，巴黎的獨立藝術學院很多。這些獨立院校不追求精確的藝術解剖學，人體素描會用更加靈活的方式，很多畫法都具有實驗性和開創性。其中大茅舍藝術學院（Académie de la Grande Chaumière）以舉辦公開課而聞名，藝術家只需支付小量費用即可參加。很多亞洲藝術家都曾在此匯聚，並創作出很多實驗性的作品。

展覽中的漆藝也是一個亮點，當時的裝飾藝術大師讓．杜南（Jean Dunand）最早在一戰期間僱用越南工匠以漆藝處理戰鬥機的機翼。戰後，越南工匠繼續在他的工作坊中製作大型漆畫裝飾板等。黎譜等人也因其漆藝才華在巴黎享有盛譽 。

其實，這次展覽最具啟發性的地方，不在於時代對個體藝術家的再發現，而在於它重新定義了「他者」在藝術史中的位置。策展團隊通過作品、文獻、舊照和展覽資料，揭示了這些亞洲藝術家在當時巴黎藝術圈的活躍程度——他們不僅是旁觀者，更是藝術潮流的參與者和推動者。所謂「他者」不是局外人，人們應該將之納入共同的歷史譜系，重新書寫一段包容而複雜的藝術史。他們是巴黎的異鄉人，也是時代的先行者。

文：徐海娜（前媒體人）

